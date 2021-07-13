《為了自由》：我對長期監禁極度厭倦，要不是為了孩子，死亡會是解脫

文：哈麗葉特・雅各布斯（Harriet A. Jacobs）

議員候選人

那年夏天快結束時，老弗林特醫生為了找我已經去紐約三次了。有兩位候選人正在競選國會議員，他及時趕回來投票。我孩子的父親桑德斯先生是輝格黨的候選人。老弗林特醫生是輝格黨的死忠支持者，現在卻要想盡辦法讓桑德斯先生落選。

醫生邀請了許多人到他家的樹蔭下用餐，提供了許多萊姆酒和白蘭地。如果有哪個可憐人喝到失去理智，開心地公開宣布自己不想投給民主黨，那醫生就會毫不客氣地把他丟在街上。

醫生準備那麼多酒都白費了。桑德斯先生當選。我因為這件事，有了一些不安的想法。他還沒有解放我的孩子們，如果他死了，就必須要寄望於他繼承人的憐憫。那兩個稚嫩的聲音（我常常聽見的）似乎是在懇求我，別讓他們的父親在沒有給他們自由之前就離開。我上一次跟他說話已經是好幾年前。我那一天喬裝成水手與他擦肩而過，之後就沒見過他了。我猜他離開之前會來拜訪，跟外婆說一些關於孩子的事，所以我決定要有所行動。

他動身前往華盛頓的前一天，我做好了準備，要在傍晚前從小房間移身到樓下的儲藏室。我發現自己渾身僵硬、動作笨拙，很難從一個地方走到另一個地方。當我走到儲藏室，我的腳一軟，整個人癱倒在地板上，彷彿四肢再也沒用了。

但我預見的目標喚起了全身的力量，我用手和膝蓋爬到窗前，躲在一個桶子後面等著他。鐘敲了九下，我知道汽船會在十點至十一點間離開。我的希望破滅了。但沒過多久，我聽見他的聲音：「等我一下子，我想見見瑪莎阿姨。」當他從外婆家裡出來，經過儲藏室的窗前時，我說：「等一下，我想談談孩子的事。」他愣住、遲疑，然後繼續往前走，出了大門。我關上了半開的窗板，坐倒在桶子後面。

我受過很多苦，卻沒有歷經過此刻的痛楚。難道他對孩子們那悲慘的母親，就這樣一點感情都沒有嗎？她為孩子們哀求時，他一點都不想聽嗎？痛苦的回憶在我心底翻騰，我因此忘記關上窗板，直到我聽見有人打開。我抬起頭。他回來了。「誰叫我？」他低聲說。「是我。」我回答。

「噢，琳達，我聽出是妳，可是我不敢回答。我怕我的朋友會聽到。妳為什麼來這裡？妳難道冒險回來這間屋子？他們瘋了讓妳這樣做，我寧可聽到妳已經毀了。」我不想讓他知道我的藏身之處，免得連累他。所以我只是說：「我猜你會來和我外婆道別，所以我來這裡，想和你說一些關於解放孩子的事。你去華盛頓的那六個月，可能會發生很多變故，而你或許不該讓他們面對這種風險。我自己什麼都不要，我只求你在走之前讓孩子們自由，或是委託某個朋友去辦。」

他答應了，且表示願意為了買下我而做任何事。

我突然聽見腳步聲，急忙關上窗板。我想偷偷爬回我的小閣樓，不讓家人知道我做了什麼，因為我知道他們會說我太魯莽。但他回到屋內，告訴外婆他在儲藏室的窗口和我談話，並請求她別讓我在儲藏室過夜。他說我在那裡簡直瘋了，我們都會被毀掉的。幸運的是，他太趕時間，根本來不及聽外婆回答，否則這個善良的老婦人一定會全說出來。

我設法回到我的小房間，卻發現上去比下來難。我已經完成了使命，支撐我的那一點力量也因此消失了，我無助地倒在地板上。外婆警覺到我冒著很大的風險，於是摸黑走進儲藏室，順便把門鎖上。她低聲說：「琳達，妳在哪裡？」

「靠窗戶這裡。」我回答：「我不能讓他不解放孩子們就走，誰知道會發生什麼事？」

「來吧，來吧，孩子。」她說：「妳一刻都不能待在這，妳錯了，但我不怪妳，可憐的孩子！」我告訴她，沒人幫忙的話我無法回去，必須找舅舅來。菲利浦來了，他同情我而不忍心怪我。他把我抱回小房間，輕輕把我放在床上，給了我一些藥，問還需要什麼。然後他離開了，只剩下我自己胡思亂想——沒有星星，正如我周遭那午夜的漆黑。

朋友們都擔心我會當殘廢一輩子。我對長期監禁已經極度厭倦，要不是為了孩子們，死亡會是解脫。但為了他們，我願意堅持下去。

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書籍介紹

本文摘錄自《為了自由：一名女奴的奇蹟逃脫故事》，一起來出版

作者：哈麗葉特・雅各布斯（Harriet A. Jacobs）

譯者：郭哲佑

──感動全球讀者、最動人的真實事件──

歷經暴力、性剝削與長達七年的幽禁，

她的人生以「自由」劃下句點！

★「歐普拉讀書俱樂部」書單、美國學校指定讀物

★唯一繁中版！已翻譯成法、德、西、日等十餘國語言

★暢銷百萬本的女性文學經典！哈佛教授、名人、國際媒體盛讚

十五歲之後，雅各布斯漸漸發現主人的眼神變了，她形容：「在白人女人身上令人羨慕的東西，只會加速女奴的墮落。」身為一件「財產」，她擁有的感情太多了，甚至一直渴望自由。

在主人與獵犬的追捕下，雅各布斯如何穿越重重考驗，最後成功獲得自由、與子女團聚，並找回自己人生的主導權？

「不像一般的故事，我的人生不是以幸福的婚姻結束，而是以自由結束。」

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航