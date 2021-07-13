《為了自由》：如果他當過奴隸，就會知道信任一個白人有多難

文：哈麗葉特・雅各布斯（Harriet A. Jacobs）

一路向北

我不知道我們是怎麼到達碼頭的。我的腦袋一片混亂，四肢都不聽使喚。我們在約定的地方跟菲利浦舅舅碰面，他在我們出發之前，先走另一條路線到這裡，如果有任何危險就可以及時通知我們。一艘划槳船已經準備就緒，當我正要踏進那艘小船，我發現自己被輕輕拉住，我回過頭，看見臉色蒼白、神情焦慮的班尼。

他在我耳邊輕聲說：「我一直偷偷看醫生的窗戶，他在家。再見，媽媽。不要哭，我會去的。」他急忙跑走了，我緊緊握住舅舅的雙手，我欠他太多了。還有彼得，這個朋友如此勇敢而慷慨，竟願意冒著這麼大的風險來保護我。直到今天，我都還記得他對我說他發現安全逃跑的方法時，那表情是多麼神采飛揚。不過，這個聰明、勇敢、有高尚情操的人卻是一種動產！根據這個自稱文明之國的國家法律，他可能跟馬匹、豬隻一起被拍賣！我們在寂靜中分別了。我們心中的話多到說不出來！

小船在水面上快速前行。過了一會兒，其中一個水手說：「別灰心，夫人。我們會把妳安全送到丈夫身邊，在……」我起初不知道他是什麼意思，但我仔細想想，覺得可能是船長告訴他的。於是我謝過他，說希望天氣不錯。

我上了大船，船長前來迎接我。他已經上了年紀，看起來很親切。他帶我去到一個很小的船艙，我的朋友范妮坐在裡面，她嚇了一跳，以為自己見了鬼。她驚訝地看著我，叫道：「琳達，是妳嗎？還是妳的鬼魂？」我們緊緊抱著對方，我壓抑已久的情緒終於控制不住。

我的哭聲被船長聽見，他過來好心提醒我們，為了他的安全，也為了我們自己的安全，我們最好小心一點，不要引起任何人注意。他說只要海面上看得到別的船帆，他就希望我們待在甲板下，否則其他時候他不反對我們上甲板。他保證會提高警覺，如果我們小心一點，他不覺得我們會有危險。他跟別人說我們是去與丈夫相會的女人。

我們感謝他，答應會小心翼翼地遵守他給我們的所有指示。我和范妮在小船艙裡用很低的音量交談著。她述說她逃跑時面對的苦難，以及躲在她母親房子裡的恐懼。而更令她痛苦的是，她詳細描述了她在可怕的拍賣日當天與所有孩子永遠分離。

我告訴她自己在那個小房間躲了七年，她簡直不敢置信。我說：「我們都一樣不幸。」她回答：「不，妳很快就要看到妳的孩子了，而我根本不可能聽到他們消息。」

船很快就開了，但行進的速度緩慢。我們是逆風。只要離開了這座城市，我根本不會在意這件事。不過，我常常擔心巡警會上船搜查，因為我們還沒有離敵人太遠。我與船長、水手在一起時也感覺不自在。我對那些人完全陌生，我聽說水手們很粗魯，有時很殘暴。我們現在只能聽他們的，如果他們是壞人，我們的處境會變得很糟。

現在船長收了我們的船費，但他會不會想賺得更多，把我們交給那些視我們為財產的人呢？信任他人是我的本性，但奴隸制讓我開始懷疑起每一個人。范妮不像我那樣不相信船長和水手。她說她一開始也很害怕，但船停靠在碼頭的那三天，沒有人出賣她，也沒有人不善待她。

不久，船長來建議我們去甲板上呼吸一下新鮮空氣。他友善、禮貌的態度，加上范妮的證詞，我終於放下心來，和他一起上甲板了。他提供了我們舒適的座位，偶爾和我們交談幾句。他告訴我們，他出生在南方，在蓄奴州度過了大半生，最近有個做奴隸交易的兄弟去世了。他說：「不過，這種交易可憐又可恥。說到家人在幹這種勾當，我總是覺得很丟臉。」

當我們經過「多蛇沼澤」的時候，他指著那裡說：「那裡是一區違背所有法律的奴隸領地。」我想起自己在那裡度過的可怕日子，雖然那不叫做「悲涼沼澤」，但我一看到它就覺得悲涼。

我永遠也忘不了那個晚上。春天溫暖的空氣是如此清新舒暢！我該怎樣描述我們在切薩皮克灣（Chesapeake Bay）航行的感覺呢？噢，美麗的陽光！愉悅的微風！我可以毫無畏懼地享受它們。直到失去了空氣與陽光，我才發現它們多麼珍貴。

離岸十天之後，我們快到達費城了。船長說我們到的時間會是在晚上，但他認為最好等到隔天早上，因為在光天化日之下上岸，是避免懷疑的最好辦法。

我說：「你最懂這些事。不過你願意留在船上保護我們嗎？」

他看出我仍有戒心，並表示他很遺憾，因為他已經把我們帶到終點站，卻發現我還是不信任他。唉！如果他當過奴隸，就會知道信任一個白人有多難。他向我們保證，我們可以高枕無憂地睡到天亮，他會確保我們一直受到保護。

雖然這位船長是南方人，但容我冒昧地說，就算我和范妮都是白人，而且這趟旅行是合法的，他也不可能拿出更多善意了。彼得很聰明，他把我們託付給他看對眼的人身上。第二天早上天一亮我就上了甲板。我叫范妮陪我看日出，這是我們有生以來第一次在自由州看日出——至少我當時是這樣認為的。

我們盯著逐漸染紅的天空，看見那巨大的球體緩緩從海中冒了出來。很快地，波光開始閃爍，一切都沾上美麗的光輝。這座陌生的城市呈現在我們眼前，我與范妮四目相對，兩個人都眼泛淚光。我們逃離了奴隸制度，我們覺得現在很安全，沒有奴隸獵人的追捕。不過我們在這世上獨自一人，留下了四散的至親——那些被邪惡制度給殘忍切斷關係的至親。

相關書摘 ▶《為了自由》：我對長期監禁極度厭倦，要不是為了孩子，死亡會是解脫

書籍介紹

本文摘錄自《為了自由：一名女奴的奇蹟逃脫故事》，一起來出版

作者：哈麗葉特・雅各布斯（Harriet A. Jacobs）

譯者：郭哲佑

──感動全球讀者、最動人的真實事件──

歷經暴力、性剝削與長達七年的幽禁，

她的人生以「自由」劃下句點！

★「歐普拉讀書俱樂部」書單、美國學校指定讀物

★唯一繁中版！已翻譯成法、德、西、日等十餘國語言

★暢銷百萬本的女性文學經典！哈佛教授、名人、國際媒體盛讚

十五歲之後，雅各布斯漸漸發現主人的眼神變了，她形容：「在白人女人身上令人羨慕的東西，只會加速女奴的墮落。」身為一件「財產」，她擁有的感情太多了，甚至一直渴望自由。

在主人與獵犬的追捕下，雅各布斯如何穿越重重考驗，最後成功獲得自由、與子女團聚，並找回自己人生的主導權？

「不像一般的故事，我的人生不是以幸福的婚姻結束，而是以自由結束。」

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航