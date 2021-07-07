TIFA復談爭取對美協商「232鋼鐵關稅」，台灣鋼鐵業或迎來重大轉折？

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議剛落幕，台灣鋼鐵業者內部聲浪不斷，期盼能與美國達成協議，取消檢討「232鋼鐵關稅」，若能達成，一方面能夠使美國境內高居不下的鋼鐵價格緩解，另一方面又能大幅拉抬台灣的鋼鐵產量，對台灣鋼鐵業是一個重大轉折。鋼鐵公會理事長說，台灣鋼鐵銷往美國，更重要的是能夠舒緩，美國因供需失衡，導致居高不下的通貨膨漲壓力，是一個互利互惠的選項。

鋼鐵市場利多頻傳 各界關注鋼鐵232關稅

日前俄羅斯宣布，今年8月起到年底將對鋼鐵、鎳（不鏽鋼）、鋁和銅等商品課徵出口臨時關稅至少15%，加上4月美、歐、中的減碳承諾。

其中又以出口鋼品大國中國，為了減碳，降低鋼鐵大幅降低產能，最受矚目。此外，美國和南韓鋼廠啟動大修，將進一步下修鋼鐵產能的供給。使得全球鋼市走向供給限縮、需求成長、成本居高的格局。

不過，業界的焦點則是美國232鋼鐵關稅。《關鍵評論網》訪談業界人士指出，就台灣而言，自從台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議落幕，台灣鋼鐵業者，引頸期盼的是能與美國達成協議，取消、檢討232鋼鐵關稅，若能達成一方面能夠使美國境內高居不下的鋼鐵價格緩解，又一方面又能拉抬台灣的鋼鐵產量。

232鋼鐵關稅：前美國總統川普2016年引用「二三二條款」宣布對進口鋼鋁加徵25％及10％關稅，對鋼鐵產業拋下震撼彈。

經濟部表示，美國白宮對同時符合以下要件的輸美鋼鐵衍生產品加徵25%關稅，以及對鋁衍生產品加徵10%關稅：

鋼或鋁佔其整體原料成本達2/3或以上； 該鋼鐵產品進口量，相較前兩年同期均分別增加者； 鋼鐵衍生產品之進口增幅，超過同期美國貨品總進口量平均增幅4%者。

且根據海關統計，2019年台灣232涵蓋鋼品輸美金額為8.5億美元，較前年減少28.42%，輸美重量為69.85萬噸，亦較前年減少28.03%，顯示美國政府於2018年加徵的鋼鐵關稅，已對台灣輸美鋼鐵產生影響。

今（2021）年6月30日，台灣鋼鐵公會發出新聞稿表示，期盼政府爭取將232鋼鐵關稅列入談判項目，鋼鐵公會理事長、中鋼董事長翁朝棟提到，美國自2018年實施232鋼鐵關稅後，台灣銷美鋼品數量逐年遞減，已對鋼鐵業出口產生重大打擊。

他強調，由於美國向來是全球鋼鐵需求與進口大國，每年平均進口量約3500萬公噸，過去台、美雙方鋼品貿易往來頻繁，之前台灣銷往美國一年約90萬公噸，以冷軋和鍍面鋼品為主，主要包括中鋼、燁輝、盛餘、裕鐵等相關鋼廠。

同時台灣每年自美國大量進口約150萬公噸的廢鋼原料，直到2018年川普政府引用232條款加增鋼鋁關稅後，台灣銷美數量逐年遞減，去年降到不到一半、只剩39萬公噸。

鋼鐵業者：232鋼鐵關稅協商 將對台美互利

業界人士說明，當初美國發動鋼鐵關稅，是為了打擊中國鋼品到境內，那時候大家都很清楚，「中美貿易戰」打得很火熱，而台灣算是無妄之災，受到牽連。這次TIFA會談是一個很好的契機，若能夠打消關稅，對台灣又是一個大好消息。

他繼續說，近來鋼鐵市場迎來好景氣，不過鋼鐵市場還是取決於中、美兩大國的臉色，台灣要能夠靈活，才可以走出自己的路，去（2020）年許多台灣鋼鐵已經有準備，例如大成鋼布局美國市場有成，可望能夠出貨美國，挹注營收。

另一方面，中鋼執行副總黃建智對媒體表示，下半年國際鋼料供給也會減少，主要是國際鋼廠排定大修，如韓國POSCO與現代熱軋廠，自6至11月每月都有定修，預估影響產量約130萬公噸。

黃建智說，加上各國基礎建設需求增加，如美國市場約120至130萬公噸熱軋，供需更為吃緊。他繼續表示，從上述國際因素來判斷，下半年尤其是第四季，國際鋼材供需相當緊俏，鋼價很可能再創年度新高紀錄。

業界人士表示，近期鋼鐵產業利多消息不斷，若是232鋼鐵關稅也能傳出喜訊，對於台灣業者來說是一個重要的轉捩點。

翁朝棟不斷對媒體強調，如果美國能就232鋼鐵關稅進行協商，特別是冷軋、鍍面等產品，有助於我國單軋業者銷往美國，同時有助於美國舒緩目前因供需失衡，導致居高不下的高鋼價及衍生的通膨壓力，對兩國都有極大的益處。

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核稿編輯：翁世航