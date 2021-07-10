馬欣《邊緣人手記》：恥字的烙印既然去不掉，何不灑點惡意以示紀念？

文：馬欣

天真有邪的少女遊戲

那位老師看著班上的五十幾個女學生，如同學生也在觀望著她。

我常想如果摘除了師長與學生的主從標籤，我們又會怎麼重新看待彼此。

我們很少遇見日劇裡那種熱血的教師。多數時候，他們反覆提醒我們的是個體就代表這班級的榮譽，無論是我們的裙子長短，或是有沒有為班上爭取榮譽的心，都像個小吊牌，那些比天大的小榮譽，是我們的也不是我們的。

記得那時我們進學校總要經過一椰林大道，那時我們必須保持目不斜視，稍一張望，便會被懷疑是否在偷看右邊行進的男生。曾有女生就被揪出來，當眾被罵花癡。那時是一個標榜純真又純潔的年代，也是翻開報紙分類廣告就會看到「修補處女膜」的年代，我們沒有裹小腳，但我們被摀在各種迂腐形象裡發臭著。

那女老師比我們更依附在學校的黏稠裡。學校這延伸的概念是有黏性的，在青春期時可以很巨大，如母蜘蛛吐絲一樣包裹著我們，提醒我們它的控制，也提醒著我們終究不是屬於這裡。

無論黏著我們的相同校徽、相同髮型、相同榮辱感，跟那走廊最後的譏笑聲總是同時開展，這頭有同學帶了一包零食因而被打得紅了手，你幾乎可以感受到那掌心被打到的灼燒度。我們則輕笑議論著老師使鞭條的功力愈發見長，老師那咻咻的掌風近乎可以擠進金庸小說的頁角，活似在小幫派裡過著師姊癮。

一方正打得啪聲作響，另一方傳來的新紙條則是笑稱老師是李莫愁的轉生（金庸小說裡的角色），低笑著其為相親被退貨的怨女代表。

我們那時並不知道惡意的界線，愈是高唱著榮譽整潔與愛校的口號，就愈有惡意的小芽在孳生。像小動物長牙要噬咬一樣。愈把我們馴化成如混泥土中的一員，就愈讓我們滑溜溜的像隻囓齒動物，無意識地就想破土，同時咬著自己的好學生使用包裝。

我們眼神晶亮著，有著假裝效忠的扮演欲望。一起在畢業前完成「知恥近乎勇」的騙局。到初二時，老師開始分排，讓我們換座位。每一次月考分數下來，如果成績下滑，就被分到愈邊緣的放牛排。相反的，成績好的有希望晉升為榮譽排。

資優排與最末排很少人需要換位，她們的成績總是不動如山。我們中間名次的總是搬遷，如同攀著漂流木在那教室裡流動。老師看著我總說：「小心，妳跟她們也沒離多遠。」她的目光朝向班上戲稱的末段「賤民排」。那時的惡意總如同漲潮，動輒就淹了過來。

我背著我的書包，經常在那三四排中遊蕩著。有一回僥倖考好了些，被分到榮譽排。我不知那點距離是隔了多深鴻溝。我與旁邊的優等生熟悉後總笑鬧著，上學變成一件好玩的事。沒隔兩週，那同學就來跟我切八段，她說：「老師說，我跟妳不能那麼好，會影響成績。」

我們都習慣地承受了，從一開始分排成區，就比教鞭更激化了我們的恥感。

之後我們沒能再熟絡過，就算長大後的一次偶遇，也很有默契地轉開身。少女時期的裂痕就是這樣根深蒂固，沒有來由，是種硬扯開來的撕裂，彷彿這樣，你才會記得青春就是個套裝組合。冷面的巴掌與鬧騰的天真，總是硬生生進行板塊的撞擊。

如同那老師曾指著我，對我在班上的知交說：「妳這輩子的成績都趕不上妳的好友。」當時班上再吵鬧，她的聲音仍如靜室中落地的針尖，反覆著某種痛感。

那也非打磨榮譽心，就是一種恥感的被拿捏。如同搓打一麵團，等著那份恥感發酵與熟成，讓我們成為「恥」的信徒。

其他剩下的「禮義廉」三字都逐一被消音。恥成為一種記憶中的牙痛感、一種變天時的反覆關節發炎、一種如影隨形的可拋棄黏著物。

裙子太短是恥、頭髮太長是恥、偷看男生是恥、拿著書包等著新座位的發落更是恥。女生的頭上總張貼著張「恥」字。

那老師總穿著黑衣，肅穆著面前的青春期孩子，我們被她暗自攏絡過。有人東西被偷時，她也會叫我們中間排的同學當班級小間諜。我習慣睜著眼睛裝忠誠，與她演上了癮。少女純真的笑容總是譏笑著各種天真，當然包括成年人的。

直到有一天，她的湯裡被下瀉藥，班上遂進入戒嚴時期。人人都有可能，最末排的更是被盯緊成重要嫌犯，但我們都知道是資優排夥同最末排的某人下的手。

班上一如以往安靜，高三時我們吃定了她不會罰資優排，畢竟她的業績就取決在倒數一百多天的聯考後，我們的純真與惡意都終於被催熟似的，在她知道真相的那天滾燙般地慶祝著。

對於我們其他同學來說，投靠始終穩定的資優排學生，比投靠老師具有更優質的利率回饋。

一件學生白衣裙、一串青春期如鈴鐺的笑語聲、一種示範版的效忠眼神，我們知道這些青春符碼背後可以躲著什麼。我們讓它們變成鋒利的，讓它刺穿了那個「恥」字。刺穿了那不斷膨脹，且如黏膜般的如影隨形。

那個恥字的烙印既然去不掉，也成為一種光榮的笑話，最後何不灑一點惡意，來紀念可以玩弄純真的年代。天真有邪，我們都知道當時自己手上還有多少無辜的賭本與它的年限。

一如講台上的她知道這是她對生命報復（或補償）的遊戲，而非什麼牆壁刻的禮義廉恥。

書籍介紹

本文摘錄自《邊緣人手記：寫給在喧囂中仍孤獨的我們》，麥田出版

作者：馬欣

「為什麼那麼孤獨 但我仍覺得是幸福的呢？」

人每往中間游一步，就會發現自己更邊陲化一點；

邊緣人的位置，是看這世界最清楚的地方。

暗黑系文字拾荒者——馬欣，獻給喧囂塵世的深情書寫。

描摹遊走於孤獨邊緣的一張張黑白臉容，揀選心靈疫情下的寂寞殘渣，

我們都是這世界不被理解的怪胎，在繁盛與荒蕪之間求生。

深刻自剖童年家變的孤獨、近年照護失智母親的心境，以邊緣人的冷凝視角，撫觸自我與他人的危脆傷痕。

融合家族書寫、社會觀察、電影與書籍中的反芻與思辨，在社群爆炸、多數人難於定義自我的現世，透過散文打撈反覆漂泊的孤獨群像；廢墟感的文字空間，成為寂寞人得以歇息的療癒洞穴。

【本書內容】

老台北的靜寂夜晚／童年逐漸崩毀、人聲流散的家族／

床畔等待照護的失智老母／汲汲於功名卻轉身出走的絕決父親／

校園裡天真有邪的少女遊戲／沉浸於偶像社團的知識文青／

在電話亭反覆播打同一號碼，卻無法接通的愛情⋯⋯

她的文字像一手持攝影鏡頭，在電影般忽遠忽近的格放間，

讓這些人與事各自鋪展一段寂寞獨白。

他們始終渴望安打，卻一再迎來漏接後的懊喪頹唐。

那些傷痕不斷增生的人們，包含她自己，

皆在盛世喧囂下，自顧自挖著不知通往何處的地道⋯⋯

我應該徹頭徹尾就是個邊緣人。總在最熱鬧的時候醒過來，在各種角色中言不由衷。

在空氣中飄散著亢奮劑的當下，我們這麼容易興奮也容易疲勞。因此，我寫下了這本書，既是遠離也可能正在被同化的過程中，想起自己有當邊緣人的自由，與當個邊緣人的那份自得的清醒。——馬欣

她在夜半時分帶著筆電於街道晃蕩，

整座台北城披上倦容，被刷淡的表情如洞穴般沉默。

最後一站是巷口的小七，那是屬於她的深海基地，

輕敲鍵盤的趕稿時光，

三兩遊民、下工之人、獨身拚企畫案的女士，

在她身旁如魚群靜謐游過⋯⋯

微波食品的氣味彷彿海草遮蔽孤獨，

有人煙有暖食，雖然陌生卻是相濡以沫，

自詡為社會邊緣人的她，帶著這城市共感的寂寞，

於空白格之間趕路，成長記憶瞬間與現實交錯；

孤獨患者絕非一朝一夕養成，

總是在希望與毀敗之間，

尋找安身立命的地方⋯⋯

馬欣筆下有種刺痛人間的荒涼，繼凌厲揭穿現世瘡疤的《階級病院》之後，這回她轉而以冷靜且柔軟的視角，縫補人心內裡的深深孤獨。當回憶綿亙至今，自第三者的旁觀冷眼反芻成長記憶：在家人離散間初嚐恨的滋味，她曾是太早熟知人情涼薄、不得不為童年送葬的少女；她也寫當代人揮之不去的邊緣宿命：包含社群上各種插旗表態、在現世大疫如墜身霧裡的惶然⋯⋯當外在越是喊得震天價響，內裡越顯孤絕殘破；我們像是鬼魅般在這偌大的社會容器中往復飄蕩，輪迴在希望與覆滅之間。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航