到職未滿三個月，可以不預告、不交接直接走人嗎？

最近常碰到年輕朋友詢問這個問題：到了一家新公司工作，但是做得很不如意，因為還沒滿三個月，可不可以用LINE告訴老闆，然後隔天就不去了？或是不敢跟老闆講，於是直接不去？

我的建議是，最好不要如此，以下是幾個常見問題：

一、任職三個月內可以不用預告期？

答案是不用預告期。

《勞基法》第15條第2項準用第16條第1項規定，不定期契約之勞工終止契約時，應準用第16條第1項規定期間預告雇主。也就是：繼續工作三個月以上1年未滿者，應於10日前預告；繼續工作1年以上3年未滿者，應於20日前預告；繼續工作3年以上者，則應於30日前預告。

但是，未滿三個月的呢？《勞基法》並沒有規定是不是要預告，如果我們去看勞動部網站的QA，其中有一個QA寫到，因為法無明定，所以應由勞雇雙方自行商議決定。所以似乎是可以雙方約定一個比10天還短的預告期？

但這裡涉及到公法與私法的關係，及《勞基法》保護勞工的立場。簡單來說，這樣的約定會違反《勞動基準法》規定，加重勞工的責任，所以已違反強制禁止規定而屬無效。也就是說，三個月以內應不用預告。

此外，這裡有個實際的判決，雇主與勞工簽訂了三個月內若離職，必須7天前預告，否則要賠償公司的合約，法院判決這樣的約定無效，所以判決雇主敗訴。

二、不用預告，所以可以直接走人嗎？

答案是不可以。

雖然可以不用預告期，但是勞工要終止契約，還是必須要通知到雇主，這個契約終止才生效。

勞動契約的終止，在法律上是一種形成權，也就是只要通知對方，這個權利就生效，不需要經過對方同意。但也必須要確實通知到對方，才算正式終止勞動契約。

三、既然不用預告期，也工作沒多久，是否可以不用交接？

答案是不可以。

這個函釋講得很清楚，交接是契約終止的附隨義務，所以不管有沒有約定，勞工都有交接的義務。

法院判決也都支持這樣的看法，像是臺灣高等法院 臺中分院 97年勞上易字第37號民事判決：

「勞動關係以勞工之勞務提供及雇主之報酬給付為其主要內容，但因勞動關係具有從屬性，含有高度之人格特質，且具有繼續性，故在勞務提供與報酬給付過程中，根據勞動契約及民法第148條之誠實信用原則，可衍生一系列之附隨義務。 其中關於勞工之附隨義務部分，有保密義務、競業禁止義務、兼差限制義務、不傷害企業之言論義務、禁止不當影響同事義務、報告義務、遵守勞動保護規範義務、工作障礙及危害通知義務等。而勞工於離職後辦理移交手續，即屬勞工附隨義務中之報告結算義務。」

四、既然交接是勞工的義務，雇主可以約定沒完成就扣薪資嗎？

答案是不可以。

《勞動基準法》第26條規定：「雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用。」

上述的行政院勞工委員會（88）台勞資二字第0034926號函有相同看法：「查工資乃勞工提供勞務所得之對價報酬，應全額直接給付勞工，此與違約金或因契約所生之損害賠償之債權，性質不同，不得逕行扣抵。」

五、不能扣發薪資，能約定沒完成交接有違約金或賠償嗎？

答案是可以。

這部分可以參考同一則函釋行政院勞工委員會（88）台勞資二字第0034926號函：「事業單位基於企業經營之需要，經徵得勞工同意，得於勞動契約中為違約金或賠償之約定，惟該項約定仍應符合誠信原則及民法相關規定。」

因此，可以規定勞工若是沒完成交接，需要負賠償責任，但不能直接由薪水先扣。必須要釐清責任歸屬及損害賠償金額後，才能依約求償。

六、結語

雖然工作未滿三個月不需要預告期，但仍然需要告知雇主，並完成交接義務。而且將心比心，如果自己未來是雇主或主管，勞工突然不告而別，你會怎麼想？彼此尊重，勞資關係才可能更好。

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本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航