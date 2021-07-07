Delta變異株肆虐亞洲：南韓再延長社交距離限制、新加坡尋找和病毒共存之道

傳染力強大的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Delta變異株，本週肆虐亞洲。據《中央社》報導，南韓、越南單日確診數皆破千，面臨東京奧運的日本政府有意延長「防止蔓延等重點措施」，印尼則是疫情蔓延快速，預期單日確診可能達4萬或5萬例，將尋求新加坡或中國協助。

Delta病毒來勢洶洶，韓國延長社交距離限制

南韓衛生單位公布，昨（6）日累計新增1212起確診，本土1168例、境外移入44例，全國累計染疫人數達16萬2753人。此外，也公布死亡1例，累計染疫死亡人數來到2033人。這是南韓時隔半年首度突破千例，大多數確診案例皆位於首都圈地區，分別為首爾521例、京畿道313例、仁川46例，總計880例。

因應疫情，本週南韓也與以色列達成協議，《路透社》報導，南韓本週將獲取70萬劑輝瑞BNT疫苗，並將於9月及10月返還相同數量給以色列。南韓疾病管理廳（KDCA）主任鄭恩京表示，國內的疫苗接種計畫因此能加快進行，並將由地方政府決定疫苗的接種對象，而她認為可以優先考慮清潔工、送貨員等會大量接觸到人的職業別。

南韓政府原預計7月開始放寬社交距離限制規定，首爾地區的私人聚會人數可從4人增加至6人，餐廳、咖啡廳等營業時間則從晚上10點能延長至12點；然而《路透社》報導，近日確診人數激增，未來一週南韓將維持原有限制，並依據疫情狀況再行調整。

面對變化不斷的病毒，新加坡找尋共存之道

據《商業周刊》報導，新加坡今年原先抗疫有成，首季GDP回歸正增長，年增來到1.3％，就在人民回歸正常生活之際，5月疫情卻死灰復燃，進入「高警戒解封第2階段」。Alpha、Beta、Delta等變異株接踵而至，病毒甚至可能繼續變異、無法根除。

新加坡貿工部長顏金勇、衛生部長王乙康與財政部長黃循財，於《海峽時報》共同撰文，指出國民在抗疫戰爭中開始「精疲力盡」。3位部長認為，人類可能永遠無法擺脫COVID-19，因此新加坡決定接受與病毒共存，打造疫情後的「新常態」。

新加坡目前主要透過施打疫苗、開放自行購買快篩試劑與治療三管齊下，將把COVID-19當成流感來對付，允許輕症患者在家康復，降低醫療體系負擔，以民眾定期檢測、自行隔離取代大規模疫調與隔離，並放寬舉行國慶閱兵、跨年等大型活動。

此外，新加坡國民也能前往疫情控制得宜的國家，彼此承認疫苗接種證明，持陰性檢測證明即可免於隔離。據《中央社》報導，新加坡昨日正與澳洲、馬來西亞和韓國等多個國家進行雙邊討論，建立相互認證疫苗證書機制，包括交換驗證數位證書的公開金鑰（public key）以及交換紙本疫苗證書樣本，以確認證書真偽。

黃循財表示，未來可能讓已完整接種疫苗者更自由地出國，也有可能得以縮短隔離天數，接受檢測甚至可以不用隔離，盼在疫情變化多端的狀況下，找到與病毒共存的方式。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範