《寄生上流》：窮人的不安與自卑感，在金家與朴家的互動中展露無遺

在500個大學畢業生搶一個警衛缺的時代，我們一家四個人都有工作實在是太好了。

《寄生上流》，如此寫實的一部電影，不僅發生在韓國，也發生在現在的台灣。

有人說，窮人都是自己不努力造成的，Dcard與臉書上的貧困文章，下面老是充斥著「第一次投胎就上手」、「不然你以為為什麼人們要有兩顆腎」這樣的留言。

許多人對於貧窮缺乏同理心，更無法想像窮人的生活是怎麼過的，因此這篇文章想要透過我的經驗和《寄生上流》的幾個片段，來呈現貧窮者的感受與困境。

一些窮人在走投無路之下，飢寒起盜心，如同電影裡貧困的金基宇一家人那般，為了賺錢不擇手段。我就曾因某網路書店個資外洩而遭詐騙，後來抓到人頭戶，民事賠償對方一毛錢也拿不出來，名下查無財產，我索性也放棄債權憑證了。畢竟對方出獄之後，要找到工作也是一件難事，再去跟對方追討賠償，實在太不人道。

而看到《寄生上流》裡的有錢人家是如何大筆大筆地支付著家教費，不禁讓我想起大學時期擔任家教的那段時光。那時候的我，第一次拿到那麼多的錢，也不知道要存下來，揮霍得很快。因為苦日子過慣了，母親總要我節省，反而讓叛逆的我更加浪費看似唾手可得的金錢。

Photo Credit: 《寄生上流》劇照

從自身經歷回看貧窮與《寄生上流》

我的家境並不好，爸爸在我國中時失業，後來就沒再工作。靠著媽媽的節省，省下了大筆的費用，卻也搞壞她的身體，有天她一個人在家時，疑似是過於疲勞導致心肌梗塞，在無人救治的情況下撒手人寰。

這些年又是我最痛苦的時光，因為不善於人際互動與職場倫理，被學校與實習機構判定不適任為心理師，原先規劃好先當心理師，順著周慕姿、許皓宜等大前輩，從心理師慢慢養成寫作的名聲，直到成為獨立作家與講者的這條路，被迫中斷。

畢業後先是做了兩個月的編輯，後來因為不適應職場而離職。跑了半年的Uber Eats，又過於疲勞影響寫作。好不容易在焦慮之中找到了一份兼職文案，卻因胃痛不斷請假而被革職，後來被檢查出胃潰瘍，而在今年初搬到高雄親戚家寄居休養，以躲避台北又濕又冷的天氣。

論寫作，實在無法養活自己，而南部又難找文案工作，目前還在一個掙扎的狀態中，到底該不該放棄寫作或是減少寫作的量，去做一份全職工作，先累積一些存款在說？時不時來襲的憂鬱症與焦慮症，在三級警戒後，我無法在咖啡廳工作，更是經歷了一波低潮，但我依舊無能為力，只能試著與它共存。

在這樣的情況下，看到Dcard等社群平台下面那些訕笑貧窮的留言，我實在無法笑出來，貧窮是人們難以想像的境界。我的父親說，他以前的同學在山中別墅辦同學會，他都不好意思去參加，覺得很丟臉。我也是。儘管我高中的摯友要我放下比較的心，但那種不如人的感受是小康家庭很難體會的。

我必須要很努力地說服自己，我已經夠好了、夠有成就與才華了、每個人都是獨特的、不需要跟別人比較，才能稍微騙過自己處在中下階層的事實。

相似地，當《寄生上流》裡的貧困子弟金基宇和千金朴多蕙祕密交往時，我不知道他的內心是怎麼想的。他在最後的派對裡，問了朴多蕙「我真的適合這裡嗎？」那種窮人身在有錢人家的不安感，在此完全地顯露了出來；此外，當金基澤因為雇主朴東益反感於他身上「窮人的味道」而掩鼻，失控殺了朴東益的時候，富裕或小康家庭難以想像的「窮人自卑感」也再次展露無遺。

金基宇的父親金基澤｜Photo Credit: 《寄生上流》劇照

階級複製與貧富差距

台大經濟系駱明慶教授在2002年發表的知名研究〈誰是台大學生？性別、省籍與城鄉差異〉發現，台大學生有6.10%來自台北市的大安區，而全國平均僅有0.89%。這麼多年過去了，駱明慶老師於2018年再次調查台大學生的組成，即便後來有多元入學，2011到2014年，大安區18歲人口成為台大學生的機率依然比全國平均高上5.46倍，這揭示階級複製依然存在於台灣社會。（更詳細的研究推論請看〈台大怎麼上：誰是台大學生2.0〉）

在台灣，階級複製的另一個情形是，窮人家的小孩大多只能就讀私立大學或科大，而私立大學的學費對於這些人來說，又是一筆沉重的負擔。劇中的金基宇考不上大學的情況，也許在台灣並不常見，但窮人要翻身，可不是考上大學那麼簡單；另外如同金基婷那樣，根本沒有錢上補習班，也是窮人家小孩常會遇到的事。

而中上階級的小孩，父母往往也是高知識份子，有足夠的資源給小孩子學才藝、上補習班，甚至本身就可以教導孩子課業，或是請來優質的家教，就像片中的朴家一般。

導演特別用了金家跟朴家這兩個韓國大姓來代稱、描述片中主角們的家庭，彷彿是在說這些貧富差距現象正充斥於社會的各個角落，一點也不罕見。

小小一個台灣也是如此。中上階級除了能不斷給孩子最好的教育之外，更像片中的朴家一般，要什麼有什麼，在洪水過後馬上舉辦派對補慶生，完全無法想像金司機與家教，竟是前一晚家中淹水，睡在體育館後趕來的。

Photo Credit: 《寄生上流》劇照

而中上階級更有著充裕的資本，足以投資房地產、股市等等，獲利與錢財倍增的速度是貧困家庭無法趕上的。片尾金基宇立志要賺很多錢，把爸爸從地下室中解放出來，象徵的正是他想從貧窮中解放父親。這個夢想卻得犧牲掉他讀大學與結婚的人生規劃。而他窮盡一生的努力能否如願脫貧，都還是個未知數。

雖然貧富差距從來沒離開過社會議題的焦點，但是透過這部電影，我們除了能夠更理解貧窮者的處境，也能發現：單靠中下階層的一己之力想要翻身，如果不靠社會福利政策的有效介入，恐怕只能「寄生上流」，才有機會如作夢一般，暫時脫離貧困的束縛。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航