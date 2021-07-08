在二手車市流動率高的德國，看車時要注意什麼才能避免踩雷？

文：Stevehuang

兩年前的此時，因為前工作需要輪班，加上小鎮通勤不便，必須要買一台車，幾番查詢後發現德國二手車市發達又透明，選項很多流動性也高，所以決定從二手車下手，最後有幸獲得一台車況良好VW Golf 7，至今仍覺得相當幸運。兩年後正好把分期車貸繳完的今天，決定把這兩年買車／用車的歷程記錄下來，給想在德國購買車的人一個參考。

Photo Credit: 截圖自作者

如何開始看車？

德國二手車市相當流通，在小的城鎮都幾乎會有經銷商跟車行，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）以後，更多的車行都把二手車的資訊直接上網，像是www.autoscout24.de, www.mobile.de都很容易找到居住地附近的二手車訊，可以利用這些網站來比對想要的車款／品牌／里程數／年份的價格區間在哪邊，實地去看的時候心裡也比較有個底。

當初因為住的地方離經銷商都不算遠，所以三天兩頭就會騎腳踏車到各個車商晃一晃，像是VW, Audi, Mercedes Benz, BMW, Opel, Skoda各種歐洲品牌都可以逛一圈，這裡的亞洲車通常被課稅課的很高，所以像是日系車款價格也都相當昂貴，沒有愛的話其實可以直接跳過。另外如果是私人車行，需要注意經營者的組成，畢竟買車是個比較大的投資，如果不想踩雷，沒有人推薦的話，建議直接避開這些車行。

多數經銷商二手車會停在店外面，看車不需要預約，甚至假日都可以去看，車的價格，馬力，配備，里程等資訊都會擺在車擋風玻璃下面，順便也可以觀察車的漆跟內裝，德國二手車的流動率蠻高的，有時候剛看好的車大概幾週後就賣掉了，有喜歡的話就趕快跟業務說要試乘，可以順便要貸款試算的價格，還有車的詳細資料等等。

Photo Credit: 截圖自作者 有些經銷商的車子都停在外面。

看車要看什麼？

馬力（PS／kW）

就算不是追求強大馬力的人，在德國畢竟無速限的高速公路眾多，路段均速拉到150的機會不少，在這種狀態需要超車，突然加速的場合多，兩年用車後的感想就是還好我馬力沒有挑太小的（TDI 2.0, 150PS），在長途旅行上輕鬆很多，是我認為看車的第一重點。

油耗（Verbrauchswerte）

比較新的歐系車款在油耗上都做得蠻好，不過車型大小／品牌／引擎類型對於油耗的表現還是有很大的差距，油價上漲，課稅加重以後，油耗真的是養車成本的一大變因。

出廠年份（Erstzulassung）／哩程（Gebraucht）

在經銷商展示的二手車通常外觀都看起來都很新，不過出廠年份跟哩程才是決定引擎狀況跟後續年限的關鍵。像我對修車沒有概念，也不想遇到車會常壞掉，或是維修成本很高的窘境，汽油車會偏好5年內，哩程落在50000以下的車，柴油車的年限跟哩程都可以再高一點。

柴油 ／ 汽油車：

單看成本來說，柴油車的稅比汽油車高，但是汽油價格比柴油高，所以決定這件事情的時候，可以先計算這台車每年要付多少稅，還有使用量。

例如以一台Golf中小型車來說，柴油車的稅大概一年200歐元，汽油車則僅需要50-100歐元，150塊錢的差距對於用車很頻繁的人來說，可能油價的差異更大（柴油比汽油便宜約0.2-0.3歐元／公升，以一桶油50公升來看，加一次就差了10-15塊錢，一年加個10次油以上稅的價差就消失了），大概算下來，如果一年用車不到10000公里，汽油車就會相對划算。

另外柴油車的扭力較大，加速通常比較快，油耗比較佳，引擎比較耐久，不過有些城市禁止柴油車進入（目前依然非常少數，但一直有「傳聞」說會增加），汽油車相對比較安靜，穩定等這些條件就看試乘的時候自己的喜好決定了。

過去車主（Fahrzeughalter） ／ 無事故車 （Unfallfrei）

德國車轉手很快，只要年限比較多一點的車，通常會有多個車主，太多車主／租賃車不見得是車況不好，不過試乘時可以測試看看加速跟煞車的敏感度，還是會多少受到過去使用者個影響。至於無事故（Unfallfrei）應該就是必要條件，事故車通常會很便宜，不過可能帶來的維修成本也很高，經銷商或賣方也有義務要讓買家知道這個前提。

輪胎、煞車、輪匡等耗材的狀況：在看完車的整體以後，可以留意一下耗材的情形，有些二手車可能剛好煞車快不行，或是輪胎可能胎紋已經很淺，車商不會幫你換新，也不會在保固裡面，有發現的話可以用來殺價，畢竟買完不久就要更換。我當初就是沒有留意到，結果過兩個月煞車就已經需要更換，簡簡單單噴了400多歐元。

Photo Credit: 截圖自作者

試乘（Probfahrt）

買車不可能不試車，所以看到喜歡的車就可以跟業務約試乘，業務大概會給你一個小時的時間可以到處開，試試坐起來的感覺，加速的狀況，各種有的沒有的功能，通常不同的車我會去開一樣的路段，無速限還有還有有坡度的高速公路推薦都試試，馬力不好的車會有很明顯的差距，試完也不用立刻給答覆，畢竟大多數的人都是同時試不同的車，而業務應該也有很多潛在的買家在試。

議價

在確認完車況以後，通常會有個議價環節，問了身邊一些朋友還有自身的經驗後，大致的重點有幾個：

議價的難易度從高到低：車廠的經銷商>自營的經銷商>私人

車況跟車定價的透明度高到低：車廠的經銷商>自營的經銷商>私人

二手車保固：車廠的經銷商=自營的經銷商>私人

如果是老司機，懂的看車，敢開價的話，跟私人買通常最划算，但如果是新手駕駛，想求個安全保障，車廠經銷商是最安全的選項。既然經銷商議價相對難，可以跟業務代表凹一些配件，例如千斤頂，緊急狀況的三腳架跟反光背心，冬胎／夏胎等等。

要買車了！貸款？保險？牌照？交車？ADAC？

議價完大部分的人會跟經銷商談車貸，如果是大品牌直營的經銷商都會有自己的銀行，如果是獨立的經銷商就會從合作的銀行發貸，歐洲普遍的貸款利率偏低，車貸年利率大概是2-3％之間，可以按照自己的需求去談。

貸款通常會需要提供信用證明（Schufa）跟三個月的薪資證明，有些車商可能不願意貸給還在試用期，或是工作合約不是永久合約的買家，這些案件可能要準備較高額的頭期款才能說服車商。

保險則是在交車前就必須要處理好的事，如果在德國是第一次持有車，保額通常會落在1300-1600歐／年，沒有理賠的話會逐年按照駕駛的風險評級調降。

車商會推薦合作的保險公司，只是傳統的保險公司價格會稍微偏高。近年因為線上投保的公司很多，在合約條件還有變更合約的彈性都比較好，我後來就找了Huk24投保，往後加保跨歐洲的旅遊，多駕駛，或是搬家時需要換註冊位址等一些變動都可以在線上處理，方便性跟價格上都有優勢。

車子掛牌跟領證的流程車商都可以代辦，通常就是100-150歐辦到好，不過如果自己對於TüV （德國類似監理站的機構） 不算陌生，還蠻推薦自己跑一趟，不但可以自選車牌（德國自選車牌的價格蠻低的，大概是加10歐左右），整趟辦下來也不會花超過50歐元。

最後還有一個可以考慮去辦的就是ADAC的會員。ADAC是德國汽車俱樂部，常常可以看到他們的拖吊車在路上跑，最大的功能就是道路救援。有些保險雖然有涵蓋道路救援，但ADAC的道路救援的範圍相當廣闊，全歐洲都通用，而且可以拖到離居住城市最近的ADAC廠進行修復，年費從50歐元起跳，不失為一個保障。

俗話說的好，買車容易養車難，在德國養一台像是Golf這樣的中小型車，大概要花多少錢呢？以下先說明我車的概況。

車款：VW Golf 7 Lounge TDI 2.0，柴油車，1968c.c.

車出廠年份：2016（購入時為2019，車齡三年）

里程數：36000KM

馬力：110kW, 150PS

前車主數：1

購入價格：15989歐元（頭期有先支付一半，剩餘拆為兩年貸款，利率為2.99%／年）

其他：自排車附有換檔撥片，支援蠻多不同的定速模式，配備上算是蠻齊全的狀態

二手車購買時有附贈車廠保固一年

兩年下來的總里程總共開了30000公里（一年15000公里），有換過一些耗材跟定期保養，這樣兩年大概會花多少錢？

固定支出

1. 定期檢查費用 TüV，120歐／每兩年：

TüV的規定是每兩年要檢修一次，包含整個車體的檢查（Hauptuntersuchung）還有排氣檢查（Abgasuntersuchung）。

2. 稅金，234歐／年：

柴油車的稅金就是貴，每年的稅金定期上繳234歐元。

3. 車險，90歐元／月：

我用的是Huk24的保險，保了Vollkasko（全險）跟TeilKasko（半險）自付額各150歐元，涵蓋多駕駛，全歐盟適用，里程抓一年15000，在沒有事故的狀況保險金額下會逐年下滑，這個價格會因為車款，位置，年限，還有車主自身偏好的保額而定，從一年700歐到一年1800我都有聽過。

4. ADAC全德汽車俱樂部的會員，94歐元／年：

這部分我有加入ADAC的Premium會員，可以享有歐盟區域的拖吊服務，傷患運送服務，還有一些海外的緊急救援服務等。

5. 換夏胎／冬胎，50-90歐元／半年：

除非使用四季胎，不然每半年就要去換一次輪胎，價格要看每一家維修廠，有些城市大概40塊，有些地方如果只有輪胎沒有內框，更換起來就要80-90左右。

6. 進場保養，31.5歐元／月：

買車的時候有跟原廠買了一個保養合約，每個月支付31.5塊錢，然後每年可以進場保養，或是一年內開超過30000公里也可以進場保養，包含換油，換風扇，看胎壓，評估輪胎的耗損，車體零件的狀況等檢修，算是相當完整的檢修，而且全德國都通用。

通常50000公里這類的大保養在原廠都要700歐元跑不掉，一般的保養大概要400-500歐元之間，所以一個月31.5塊錢算是蠻好的服務合約，蠻建議買車的時候問一下。

7.洗車／車內清潔用品, 15塊／月：

跑長途又停外面的話就會常需要洗車，另外還有車內雨刷的水，汽缸降溫的水，清潔的用品等等，也算是經常會有的支出。

加總起來一個月的平均固定開支大概是180-200歐元，也就是台幣大概6000-7000元左右。

變動開支

變動開支的最大開銷就是油錢，以一年開15000公里來算，一個月會開1250公里，以Golf平均的油耗5~6公升／100公里計算，每個月大概會花60到90歐元的油錢不等，尤其2021年油價大漲以後，價格是越來越高。

另外還有零件，耗材的更換，例如換輪胎，煞車，處理小刮傷等等，有時候小修200-300歐元，大修500-600歐元不等，不過該換就換車子能更持久也更安全。

不管買車還是修車，除非德國親人朋友很熟當地的車商跟維修廠，不然蠻建議找原廠或是直營的經銷商／維修廠，雖然價格可能都稍微偏高，但至少保障跟服務上都不會有太多的問題，像是搬家資料的轉移，甚至要脫手賣出，都相對比較容易，希望有要買車的讀者也能順順利利的買到自己喜歡的車。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航