想應徵美國軟體工程師，如何在履歷上精準呈現自己的工作經驗與能力？

文：Mia Chen

如何從繁雜的工作經驗中抓重點？

如果你在網路上搜尋「Resume Template」，會發現英文履歷的格式雖有百百種，但脫不了幾個重要的主題：學歷（Education）、工作經驗（Work Experience）、技能（Skills）、榮譽成就（Honors and Achievements）、領導能力（Leadership）。

這篇文主要試圖解答的問題是：「我該怎麼系統化地整理自己的工作經驗？」提供給想要應徵美國軟體工程師的讀者做為參考。

履歷是給提供職缺的公司人員看的，所以也要根據他們開的職缺需求來撰寫。而軟體工程師通常會要求三大能力：程式語言與工具能力、系統設計能力（System Design）、領導力（Leadership）。

重點一：程式語言與工具能力

履歷中要強調的基礎硬實力，是指利用各種工具來達成需求或目標的能力。例如開發一個後端跟資料庫溝通、開發一個前端讓使用者使用、分析資料以擷取insights、提升測試涵蓋率以優化產品、發佈一個產品。而為了達成這些需求，你會使用不同的工具，像是用Node.js開發後端、React.js開發前端、Python分析資料、JaCoCo計算測試涵蓋率、AWS發布產品。

審履歷第一關就是人資，但人資通常不是工程師出身，而程式語言與工具的名稱就成為他們的關鍵字。人資可以迅速理解你會的工具是否符合他們的需求、你軟體開發的經驗有多豐厚、你是不是一個擅於學習新工具的人。所以在寫工作項目時，程式語言與工具絕對是必提的項目。

重點二：進擊的系統設計能力

進階的硬實力包含：針對問題設計解法與權衡利弊的能力。系統設計能力包山包海，例如API與資料結構設計、資料庫和server如何溝通、哪種資料該選擇哪種資料庫存取、cache資料如何更新、資料如何備份等等。可以展現此能力的工作項目像是：「設計新的資料庫架構以改善效能」、「開發了某API讓客戶取用我們的某些資料」、「架了某application處理極大量的request」、「新增replica以提升availability與效能」、「讓系統的response從1秒變0.5秒」等等。

工具百百種，主管一聲令下誰都會用，但有經驗的工程師需要設計解法並決定使用哪種演算法或工具，以提供目標需求的最佳解。此能力的關鍵字通常是量化的數據，或是API、schema、availability、performance等。

重點三：領導能力是壓倒對手關鍵

工程師從一開始就需培養的軟實力，主要是管理與溝通能力。我起初覺得這個能力很抽象，或是只有manager或senior engineer才需要管理經驗。但在美國工作後，我發現可以自己獨立運作（working independently）就是一種領導能力（畢竟要可以領導自己，才可以領導別人）。

例如：你可以獨立找到封閉式問題的答案──能自行解決實作開發大部分的問題；或是你可以獨立解決開放式問題的答案──自己為一個複雜的問題設計解法；你可以獨立和其他不同崗位的人協調出一個大家都滿意的解方──你可能被分配到多種不同的工作項目，而你能夠自己跟PM或客戶溝通工作項目的優先順序，甚至是協調產出長什麼樣，而不至於讓大家有錯誤的期待。

雖然軟體工程師大部分時間都只面對電腦，但我們畢竟還是在為人解決問題，我們的產出也是給人使用。就算不用面對客戶，一個大規模的軟體也是靠一群工程師開發出來的，無論如何都需要面對與其他人合作，所以領導能力也是軟體工程師不可或缺的能力。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

上述各個項目怎麼寫？

有了大方向要寫什麼後，終於要分享實際怎麼寫了！經過濃縮後的公式在此：

Active Verb + Context (what has been done) + Result (metrics, outcome, impact)

動詞一定要在句子開頭，但Context和Result的順序可以對調。以下提供一些例子協助大家理解：

你開發了一個網站：「Launched a web application with 100K targeted users using React.js and Node.js.」

你用資料庫replicas來提升系統效能：「Enhanced system performance by 12% through creating database replicas using AWS RDS.」

你帶領工程師開發：「Led a team with 5 engineers through development, testing, and deployment to deliver a product with 8K targeted users.」

資料庫從MySQL換成NoSQL：「Migrated from MySQL to NoSQL, which enhanced the performance by 8%.」

開發了一個資料分析的pipeline：「Developed a data-analyzing pipeline which handled milions of data and generated insights for clients.」

和客戶/PM討論requirements：「Negotiated requirements and releasing schedule with clients/PM to ensure clients/PM satisfied with the result and we would not break the contract.」

有些時候，Result是沒辦法量化的，那至少要如最後一個例子，把Outcome寫出來。

工作項目順序決定能見度

洋洋灑灑寫完了十幾二十個項目後，要按照項目與職缺需求的相關性排序，最好讓人資看到第一行就知道你是他們要的人！例如應徵前端工程師，那就把前端開發經驗擺在前面。此外，能夠提供量化數據的項目也傾向於擺在前面，讓人資或是面試官有更多數據佐證你對該工具的熟悉度。

另外，也可以按照能力需求撰寫重點項目。例如：某公司的Junior Software Engineer職缺只要求會使用工具，那你就著重寫程式語言與工具能力；Senior Software Engineer著重系統設計能力與領導能力，那就減少使用工具經驗的篇幅。

工作經驗勿成流水帳，為自己當一回細節控

其實在網路上搜尋關鍵字（resume template、resume writing guide、resumb verbs）就能找到許多資料，美國各知名大學也都有公開的「Resume Writing Guidance」指導學生寫履歷，但鮮少有文章教你怎麼整理自己的工作經驗。

要系統化地整理自己的工作經驗，其實只要抓準職缺需求的類別（例如：工程師就是上面提到的工具能力、設計能力、領導能力），再依照各類別寫下自己的經驗，就可以清楚知道自己少寫了哪些需求類別、是否還有可提及的經驗來補強該需求，也能拿到更高的履歷分數。

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本文經NEX 媒體實驗室授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航