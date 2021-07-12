張秀亞《那飄去的雲》：男子總愛說女人是難解的謎，但最難懂的其實是男子的心理

文：張秀亞

池邊

清晨九、十點鐘光景，那所公立醫院灰色大樓後面的花園裡，正有一些症狀輕微，及漸趨康復的病人們，在草坪上曬太陽。他們都穿了一式的藍色條布的晨褸，在那裡坐著，走著，有幾個人還扶了手杖。

佩琪也著了同樣的服裝，抱膝獨坐在那洋灰砌的噴水池邊，她以憐憫的眼光望著那些病友們，真是怪可憐的，一樣的服式，一樣的倦怠的表情，簡直像是一些囚犯，一些被病魔拘囚來的犯人，如今有的雖是蒙到特赦最近就可以出去了，另外的一些呢，還得呆在這兒等著發落……。

她望著那座灰樓後面的白色小圓窗，以及噴水池邊開得正爛漫的一些鮮紅杜鵑，這綺麗的景色更襯出了自己生命的蒼白！初春的朝陽照著她那雙纖瘦的手，瑩白的指甲，真像羅丹雕刻的那手像，但似乎更優美得多。

她嘆息了一聲：這也是病魔的成績呢！兩個月來幽閉病室，只進流汁食物的生活，使她疲弱不堪，連這雙手也不像她的了！如今是痊好了，幾天內就可出院，但是又得坐在那架可怕的打字機旁，一聲聲的以這兩隻手來敲碎了一天天的光陰了。那單調的機械式的生活，似乎比病中更為難熬，她記起一位作家說過的一句很幽默也很沉痛的話：「因為自己一無所長，轉而來虐待這一雙手了。」

想著想著她不禁歇斯的里的將兩手壓在唇邊，兩滴清淚也沿著頰邊流到了手上。她想自己是個無人憐惜的人，但這悲劇式生活的形成到底該怪誰呢？十多年以前，自己總願意生活得像一隻天鵝，哪個年輕多幻想的女孩子不是如此呢？

這隻白鳥只願孤獨的棲身於橫塘葦叢裡，編織著一個屬於自己的夢，這夢因無人能分享而格外顯得美麗！如今她已無法再編織那樣的夢了，但是也已無法擺脫那份孤獨。十多年來，只在一家貿易公司裡擔任打字員，除了優厚的薪水，更無其他！

在未進入這家公司之前，她曾在一個機關做事，上司是一個能幹而寬厚的人，只因為她駭怕他向自己盯視的那雙眼睛，遂倉促離職。她離去後，那位上司曾給她寫來一封信，其中的兩句是：

自從你離去後，我發現自己失落了一件東西！

她並未仔細閱讀思味那封信，只匆匆的寫了一封信去辯誣，說她是一個才出校門的純潔女孩子，不會拿任何人的東西！如今想起這些往事，覺得自己不但幼稚得可笑並且可悲，如今常常想到那個失落東西的人，更願意幫助他找回來，但是時光已過去十年了！此刻，這個在病中很久未曾來打擾她的影子，又分明浮現在那清澈的池水上了，那個面孔上，浮著一絲嘲笑，又像是漾著一絲同情……。

她將手垂到池中，撩著清涼的池水，預備將影子攪碎，池水自她的掌心漾過，又沿著她的指尖流去，她眼睛溼溼的凝望著那嘩嘩作響的水花，深深的感覺到自己竟然把握不住它。

忽然她的身後傳來了腳步聲，這本來沒有什麼奇怪，奇怪的是那腳步聲竟然停止了，一個人分明在她身後站住了。她回過頭來，見一個中年男子正向她望著，他的頭髮蓄得很長，蓬鬆而凌亂，有著像菲律賓人一般深色的皮膚，方方的下顎上，生滿了短短的髭鬚，像是一片未經修剪的草地，這面容可以說是有幾分醜陋，但是正如法國現代的畫家盧奧的一幅頭像，著色很濃，筆觸粗獷，卻有著豐富的內蘊，它的醜正是它的美。

她暗暗的吃了一驚，這個人當真出現在她的面前了！人生真比故事還要離奇！她真不知如何應付目前這個場面了！自己還要遁走嗎，還是要呆在這兒呢？

這相遇使她在驚詫中混合著喜悅，但她希望這個人趕快走開，她好鎮靜一下自己，而他卻偏偏不走，在她的面前站定了，仍以當年那一雙怪眼望著她：

「噢，真巧，林佩琪小姐，我萬萬想不到會在這裡遇見了你……，時間過得真快，十多年已經過去了，你是什麼時候住進這醫院的？已經快好了吧，我患的是高血壓，再住兩天，也可以出去了。」他說話的時候，眼睛一直不曾離開過她，一邊說著，自衣袋中摸出了一枝香煙，熟練的以打火機燃著一支煙，煙紋在他的髭鬚鬑鬑的口邊繚繞著。

「我的胃有點不好，最近已不礙事了。」她以短促的語句回答著，心中在嘀咕著：天哪，他最好先不要提起我那封回信的事吧，那會使得自己多窘，真希望那封信他並未收到。

他彷彿窺透了她的心情，以極其低緩的聲音說：

「我們到那邊走走吧，你沒理會嗎，那麼多病人的眼睛直盯著我們呢……。」

她不大願意陪他走，卻又找不出什麼理由來拒絕他，只有跟著他向那一大片灌木叢走去，池水的聲音中，混合著他們的腳步聲，她真不相信這一幕是真實的！但是，並非夢中！他已自口中拿出了那段煙蒂頭，將它拋在草地上，然後用腳踏滅了上面的火星，以帶笑的聲音說：

「你那次走得那麼突然，我真以為自己是什麼地方得罪了你，於是，我就寫了那封短信給你，使你明白我的心意，啊，末了你的信來了，……是那樣的一封信……」他又以那特有的爽朗的聲音笑起來了，直笑得她滿臉通紅，「我更知道你是一個多麼多麼天真純潔的……」說到這裡。他頓住了，好像不知如何繼續下去，稍停片刻，他才說：「那時候，也許可以說你是一個孩子吧，現在我卻不知道如何稱呼了……是叫你小姐好呢，還是別的更尊貴的稱呼？我記得你那時的短短髮式，走路時活潑的樣子，還有你總愛在領際扣一支提琴式的別針！……」

她一時不知如何回答他才好，他又繼續著說了下去：

「告訴我，我後來寄去的信為什麼都被你退回來了？你更改了地址怎麼不肯告訴我一聲呢？」他那樣深情的注視著她，她的心中突突的跳動，她不知道他為什麼又提這些事，是否已經發覺了她已不似從前那般固執了，但是，在這短促的會晤裡，她並未將自己心理上的弱點顯示出來啊……。

正當她囁嚅著不知如何作答時，一個白衣的護士來找他了，在護士身後不遠處，站著一個身材嬌小，年紀很輕的女孩子，手中捧著一大把康乃馨，分明是找他的，他遂向佩琪揚揚手：

「等會兒見！」逕自同那個女孩去了。

佩琪一個人回到病房裡，陽光隱去了，屋子顯得很淒暗，她站在窗口，絞擰著雙手，俯首下望，已經看不到那兩個人影！她感到心中異常紛亂，她想微笑，又想哭泣，她意識到自己在他的心中仍留有深刻的印象，他竟連自己的髮式都記得……，甚至於自己那一枝小提琴式的胸針……，他也知道自己仍是一個孤零的打字員嗎？他呢，他的生活圈子裡是否有如他的心境，照樣能容得下她？她有點後悔到這個醫院來，在這出院的前夕，竟又為一種莫名其妙的病所困擾……。

當那位值班的護士送進午飯來時，她故意把聲音語氣顯得極其輕緩，問著她：

「方才那位來找李先生的是誰？一個很年輕漂亮的女孩子！」

「聽說是他的太太，很漂亮，是不是，但是，好像年紀太輕了，像李先生那樣的人，倒是該有一位三十來歲的太太呢，……不過，他們的感情倒像是很好，也許男子年紀大一些倒無所謂，只是我們女人年紀大了就……」那護士說到這裡望了她一眼，笑了笑停止說下去了。

那位護士興致好像很好，說了這麼多的話，佩琪卻聽呆了。她聽著窗外的噴泉聲，好像重覆的說著一句話：

「太遲了！」

飯後她竟也無心睡午覺，自己冒著熾烈的陽光，又來到池邊，自方才李站過的地方，揀起了幾枚石子，拿回房去，她凝望著這幾枚石子，好似又看到那張面孔，像是盧奧畫的頭像，色彩很濃，線條粗獷，但是，表現著與眾不同的個性，與豐富的內蘊……。

「石子，你們在人間，在這池邊，已經看過多少人間的悲喜劇了，告訴我，還有比今天再令人感傷的一幕嗎？當我不理解愛是什麼的時候，愛是可能的；當我理解了它，預備接受它的時候，它卻變成不可能的了！」她向著幾枚無生命的石子在低語的時候，窗外傳來了雜沓的腳步聲，是大夫帶著護士來檢查病房了，她趕快把那幾枚石子塞放在枕頭下面，掀起被單來蓋好了，假裝午睡才醒。

大夫看了看她的病況記錄，向她笑著說：

「好了，一兩天就可出院了，不過要小心，要保持精神上的寧靜！」

她默默的點點頭，窗外，一個女人的影子閃過去了，水綠色白花紋的衫子，短短的髮型，她想起這就是那個來看李的人，他的年輕的妻子！她好像觸了電一般，心跳好緊。她轉過臉來向著大夫說：

「謝謝大夫兩個月來對我的細心治療，我想，我還是早點出院吧，反正已經好了。」

「急什麼？兩個月都過了，這一兩天都不能等嗎？你要什麼時候出去？」

「今天，……就是現在。因為我突然想起了一件待辦的重要的事，我給人家已耽擱得太久了，明天已到了最後的限期。」

「也好，」大夫望望護士，眼中猶未消失他那詫異的表情，「不過請你每過一個星期來檢查一次，不要忘了服藥。」

「好的，我一定記著。」

俟大夫同護士們走出了房門，她趕快起來收拾衣物，像一個逃犯般匆忙，她怕走晚了會再遇到那個李！那個可怕、可愛、而又可恨的人！她想，男子們平常總愛說女人是個難解的謎，但最難懂的還是男子的心理，為什麼一個有了家室的人，還要向從前自己部下的女職員再談往事！他再也沒想到他那些話在她心中的投影有多麼深！

當和醫院結好了賬，她預備登車離去時，她向他住的病房的窗子瞥了一眼，靜悄悄的，他大概午睡正酣！她將適才放在手袋中的幾枚石子，又輕輕的放回池邊原處，向它們悄聲的說：

「再見了，你們要默默的記著我呢？還是把我忘記？」

當車子在多陽光的大路上走過時，她覺得自己的病當真已霍然而癒，望著藍天白雲，她默禱自己不要再為病所苦了。

書籍介紹

本文摘錄自《那飄去的雲（美好年代典藏版）》，三民出版

作者：張秀亞

【作者介紹】

張秀亞（1919年―2001年），河北滄縣人。筆名陳藍、張亞藍、心井。北平輔仁大學西洋語文學系、歷史研究所史學組畢業。曾任重慶《益世報》副刊主編，來臺後曾任靜宜英專（今靜宜大學）、輔仁大學中文系及研究所教授、輔仁大學英文系與德文系大學部教授，並曾在美國西東大學擔任講座。作品領域寬廣，涵蓋新詩、小說、散文、評論、翻譯、藝術史，曾獲婦聯會新詩首獎、中國文藝協會首屆散文獎章、中央婦工會首屆文藝金質獎章、中山文藝獎首屆散文獎。著有詩集《水上琴聲》，小說集《藝術與愛情》、《那飄去的雲》，散文集《北窗下》、《牧羊女》、《水仙辭》，評論集《寫作是藝術》等，共八十餘種。

【本書特色】

五本書的初版日期橫跨1958-1978年，見證張秀亞女士20年的創作生涯。

展讀張秀亞女士善感的靈魂與極致的微物書寫，發現平凡日常的美麗輪廓。

邀請于德蘭女士記敘母親的寫作情思，讓讀者更貼近一代美文大師。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航