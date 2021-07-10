《菜市．台南》：藏身於鴨母寮市場的特色食物——麵攤、布丁還有咖啡館

文：陳薔安

繪者：林致維

三津製麵豆達人──生活的修行者

到「三津製麵豆達人」吃麵是很有趣的，周邊都是鴨母寮市場老店家，大家在市場聚了大半輩子，時間的腳步彷彿慢下來了。

三津的攤位在豬肉攤和菜攤中間，菜攤的攤主是一對種無毒蔬菜的老農，老先生無聊時坐在台邊，手撐著頭抽菸，快收攤時就躺在台子上睡覺；而老太太則在一旁替蕃薯葉去筋（葉菜上的粗纖維）。攤位上的茄子又皺又小根，葉菜裡都是菜蟲，但是健康、新鮮。三津攤位上的蔬菜，都是向這對老農夫婦買的。

這一切的背景音樂，是三津攤位上那台收音機播出的西洋老歌和八○年代華語金曲。我們確實喜歡到三津吃麵，因為這裡的麵好吃，世俗的流言蜚語好聽。

Photo Credit: 遠流出版提供

市場裡的非典型組合

很多人以為三津的老闆阿宗、阿宏是父子，但其實兩人只差十歲，是透過共同的朋友認識的。

阿宏老闆（勉強地）說阿宗老闆擅長跟客人互動，對環境衛生總一絲不苟，所以負責前台；阿宗老闆（勉強地）說阿宏老闆有鑽研事物的精神，負責產品原料製作。兩人因為一樁未實現的網路商店合作案相識，算是市場的非典型組合。

阿宏老闆來自屏東麟洛，他的媽媽向一位老師傅學製麵技術，並開始自製麵條賣給街坊鄰居，手藝傳到阿宏老闆後才將配方記錄下來，以維持每次出產麵條的品質。

因為不願加入削價競爭的市場，婚後的阿宏老闆與妻子離開屏東，選擇在妻子的故鄉彰化製麵。製麵廠主要客群是一般生意攤，已經經營十幾年了，到鴨母寮開店，做熟食和豆花飲品，不過是二○一九年初的事情。

清新口味的素食選擇

因為兩位老闆都吃素，三津攤位上賣的是全素的菜色，但又擺脫了許多素食希望吃起來（或看起來）像葷食的窠臼，更專注於營造氣味和口感。三津的麵條、麵疙瘩、豆漿、拌醬、辣椒醬都是自己製的，醬料使用大量香草、中藥、蔬菜，帶來清新又有趣的味覺體驗。

當然，食材也得經過挑選，除了考慮來源是否安全，也要看是否能搭配出大眾喜歡的口味。店裡的一項招牌是「羅勒皮蛋涼麵」，特製的醬料以皮蛋為主角，加上羅勒和其他香草攪拌後製成。使用車城的有機皮蛋，所以不腥不臭，再揉合香草的味道，許多不敢吃皮蛋的人都可以接受。

「我自己也不太喜歡吃皮蛋啦，」阿宏老闆說：「不過我覺得研發過程是很順利的。有時候你心裡先想一個藍圖，很多想法、資源就會慢慢靠過來，一切就自然而然地發生了。」

豆花也是店內的主打商品之一，老闆實驗許久才掌握了最佳豆、水比例，頗有研發精神。這也是我們每回造訪三津必買的點心，在家中享用，加上帶果渣的冰糖檸檬醬，夏天吃來更是消暑。

轉業的因緣

當我得知吃素的阿宏老闆曾經從事屠宰業十幾年時，心裡覺得很震驚，畢竟屠宰工作與素食餐廳之間的差異實在太大了，但是阿宏老闆說只是時間到了而已。有一天他突然再也無法吃肉，屠宰場的工作也不太如人意，就這樣投入了素食料理的領域。後來一路走到製麵、賣麵，他輕描淡寫地說這是因緣，存善念，事情自然行得順。

未來，兩位老闆還想嘗試文創商品，與不同領域的人跨界合作。他們雖然不是土生土長的台南人，但為了開店，已經把不少在地的人、事、物都摸透了。

中年創業的修行

中年創業不像一般老店有傳承的重擔，也不像一般青年創業那樣熱血奔騰。「每個人當然都有夢想，但是不是每個人都有那樣的資本呢？」老闆們如此說。開店不是靠興趣，也不為了傳承；每日做出美味的食物，將攤位打掃乾淨，好好面對每一位客人，是態度，也是日常修行。

今日的鴨母寮熱鬧依舊，馬路那頭傳來車水馬龍的聲音，隔壁飲食店的外場人員扯開喉嚨點菜，鐵皮屋頂下的市場急躁而熱氣蒸騰，唯獨阿宗老闆在店裡放著他喜歡的西洋老歌和華語金曲，曲調軟綿綿的。攤前有些生面孔，還有一些和我們一樣被三津「俘虜」的人。

攤位上掛了一幅優美的佛手圖，菜單下方寫著「出外人有困難沒關係，我們提供免費早餐，希望改日您有能力時記得幫助別人」，旁邊是一張貼得歪歪的、有點俏皮的釋迦牟尼佛像。

儘管拜訪數次，我總覺得老闆們還有很多未說出口的故事。人們喜歡聽尋夢冒險的經歷，但菜市場裡更多的是務實的勇氣和磨去銳角的智慧，在兩位老闆身上或許還多了一份慈悲。他們經過打磨後的靈魂，以恰到好處的姿態回應生命的無常，雖然三津的攤位並不大，但無疑是市場溫暖的縮影。

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店家資訊

三津製麵豆達人

營業時間：週二至週日08:00-13:00

地址：鴨母寮公有零售市場21號攤位

阿婆布丁──世代交替的甜味記憶

鴨母寮的布丁店原本是沒有名字的，因為一些網路名人寫了試吃文章，才被含含糊糊地冠上「阿婆布丁」的稱號。其實吃下布丁後，可以看到容器底部寫著「文森布丁」字樣，原來「文森」才是鴨母寮布丁的正名。

得名阿婆布丁，是因為看店的老頭家是一位婆婆，婆婆有個可愛的小名叫阿娃，在攤位上幫忙的還有阿娃婆婆的兒子旭昇和女兒莉萍。店內布丁由阿娃婆婆一家人製作，和許多傳統市場的攤商一樣，這是一個家族企業。

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陌生女子帶來的禮物

鴨母寮是台南的百年市場，阿婆布丁的經營者目前是第五代，可能於鴨母寮成立之初就在這裡營業。營業之初的主力商品是自己熬的紅豆泥和花豆泥，紅豆泥大部分拿來做甜湯，一些長輩也會拿來當土司抹醬。店舖後來又加入粉粿、湯圓、仙草、愛玉這類冰品配料，阿娃婆婆在十來歲的小女孩時期就在市場幫忙賣點心、招攬生意。總之，創業時的阿婆布丁沒有布丁，沒有阿婆，也沒有商號。

命運真的很神奇，阿婆布丁的緣起竟是一位與這家族素昧平生的中年婦女。「一開始我們家是賣紅豆泥，大概三、四十年前吧，有一位婦人來我們攤位，問說可不可以寄賣布丁。」莉萍說起這段往事。那位婦人的丈夫是一位廚師，被美國的中餐館聘用後，決定先隻身前往，打算安頓妥當後，就要接妻子和六個孩子到美國定居。沒想到出發後音訊全無，婦人絕望地想應該是沒有再團聚的一天了，身邊還有六個孩子要養，才決定做布丁寄賣賺取生活費，這段奇緣也間接促成阿娃婆婆賣布丁的契機。

「因為我們曾接受寄賣布丁，『銀波茶座』在找冰果室當寄賣點的時候，也找到我們。」旭昇說。銀波茶座創立在一九三九年，是台南第一間製作布丁販售的廠商。日治時期，蔗糖是台灣重要的出口產品，也帶動製菓業（甜食產業）的發展；但對台灣人來說，糖仍是昂貴的物資。台南人喜歡吃甜，有一部分也是因為甜味總與富裕和節慶的意象相連。

製作傳統布丁

因為銀波布丁的生意很不錯，阿娃婆婆的弟弟想到應該也可以自己研究配方，他原本經營粥品生意，對吃很有一套，家中也有大廚房可以製作布丁。因此在結束與銀波的合作後，一家人正式開始製作手工布丁，如今店內賣布丁的歷史也已超過三十年。

週末時，店內平均賣上一千顆小布丁，製程達六小時，前天晚上製作，隔天送到店內販售。至於人氣商品大布丁，起初是為了外燴和宴客餐廳研發；小布丁大約烤五十分鐘出爐，但是大布丁卻要烤七十分鐘，也比較難成型，所以只能於假日限量提供。

製作傳統布丁時，底部的焦糖是一大重點，如果焦糖煮太久，會有股焦苦味，煮好的焦糖要立刻倒入模具中避免冷卻，再倒入牛奶和雞蛋的混合液，將裝有焦糖和混合液的模具放入盛著水的容器內，在烤箱中隔水加熱。有充分的水氣保護，成品才不會太乾。

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台南人記憶中的甜

阿娃婆婆剛開始賣布丁時，客群以來買布丁給小孩吃的媽媽居多，大部分的小孩怕苦味，製作過程中若焦糖燒焦產生苦味，一律會被當作不良品；因而不少年紀較長的顧客，對於古早味布丁的印象就是要「甜」，以及一湯匙舀下時，焦糖汁液必要爽快地噴發。只是現在人口味清淡多了，順應飲食的風潮，阿婆布丁也跟著調整配方。

「之前有一位客人來買布丁，回去之後打電話來罵我們，」莉萍說：「她說我們的焦糖不夠厚，而且也不夠甜，害她買回去給親戚很沒面子。那位客人說，我們是老店，就應該要有堅持，怎麼可以人云亦云改配方呢？她每上門一次就打電話來罵一次。」

說到這位客人，莉萍和旭昇都無奈地搖搖頭。畢竟是做生意，考量大眾的口味，配方是回不去了。或許這位客人對於阿婆布丁有過什麼回憶吧，所以才會如此執著。甜味對老一輩台南人有多重要，這也是個活例子。

從高檔甜食到平價點心

不管大布丁或小布丁，除了單吃之外，也可以買粉粿、湯圓、珍珠等配料，或拌著碎冰一起吃，是類似冰果室的吃法。烤布丁的表皮略略起皺，在底層會有一些細小的氣孔，這些手作的痕跡，讓布丁看起來更加美味，也是材料單純的證明。一匙挖下布丁，切面光澤、柔軟的模樣，更令人期待入口那刻，雞蛋和焦糖香氣混合的口感。

布丁在一九五○、六○年代時是很昂貴的點心，但現在阿婆布丁的單顆布丁售價僅十五元。為了生存，旭昇和莉萍在營運成本方面必須計算得很精準。他們曾嘗試開發宅配市場，但發現冷藏食品的運費昂貴外，布丁的運送過程容易碎裂，對商家和客人來說都很麻煩，於是索性不做宅配了，鴨母寮的阿婆布丁成為要來台南才吃得到的美味點心。

「以前的客人都是婆婆媽媽居多，後來有些網紅寫了介紹，所以才又吸引了很多年輕的客人，本地人和觀光客都有。」旭昇靦腆地告訴我。他提到這些網路名人來做了鴨母寮的美食專題報導，甚至幫助整個鴨母寮市場再度興盛。

旭昇和莉萍接手營運後，也開始使用臉書、Line之類的工具，提供客人更便利的服務。目前店內除了布丁之外，也持續販售著自製紅豆泥和冰品配料，快閃商品則會在「弘記美食店」臉書粉絲團上公布。

我一直很著迷微觀歷史和日常歷史，從七十年前物資匱乏的年代，到幾乎什麼都盛產（剩產）的今日，如果不是記下這些吃吃喝喝或對生活的記憶，就像失去血肉的歷史，感受不到過往的富足，也無力看清眼前的匱乏。雖然這一趟是因布丁而來，但意外地對台南飲食有更多了解，這也是上菜市場的一大收穫。

店家資訊

阿婆布丁

營業時間：週二至週日07:00-12:30

地址：台南市北區裕民街3號

鴨母聊．亞捷咖啡──鑽進市場的咖啡師

「鴨母聊．亞捷咖啡」位在長北街，是鴨母寮市場的邊緣。每每在菜市場結束採訪，都想找個有冷氣的的地方休息。原本只是抱著吹冷氣的心態進入鴨母聊咖啡，卻發現這是一間有趣的小店。早上九點就開始營業，更符合市場的作息。

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市場外緣的寧靜咖啡店

店內燈光昏暗，漆成黛青色和銘黃色的牆壁，搭配深色木紋的展示櫃，纏繞著塑膠藤蔓和綠葉裝飾；置物架上高低錯落的玻璃杯在燈光照射下，發出耀眼的光芒；店內各處裝飾著黑膠唱片的封套，讓氣氛比較像是酒吧，但工作台上的磨豆機、紅銅色細口壺、電子秤、濾杯、毛刷、各種大小杯子，明確宣告這裡是間咖啡店。

坐在吧台的客人可以看到瓜瓜店長手沖咖啡的身影，瓜瓜專注沖咖啡時，四周似乎連微塵也是靜止的。她在電子秤上放好錐形的玻璃杯，量測咖啡粉，然後將濾杯放上支架。第一輪先用熱水淋溼濾紙，將水倒掉後，均勻地在濾杯中撒入咖啡粉，接著非常平穩地用細口壺往濾杯中注入熱水。

店內總是播著懷舊的旋律，還有一台小小的電視懸在天花板角落，固定播著電影台。店裡的菜單是用CD盒裝的，瓜瓜說每一杯咖啡都有一首歌，點了咖啡的人彷彿也點了代表那杯咖啡的歌曲。她總認為現代人的溝通過於淺薄，希望咖啡就像歌單一樣，可以乘載更多的訊息。菜單裡的歌大部分是西洋老歌，很襯這店裡的裝潢。

店內的靈魂人物──瓜瓜店長

瓜瓜店長大學就讀餐飲科系，接下店長的職務不到一年。

「以前念書的時候，覺得課本裡的咖啡是很固定、很表層的東西，」瓜瓜說：「打工才讓我發現咖啡的深度。這是一門沒有止盡的學問，我很想征服每款咖啡豆。」瓜瓜打工的咖啡廳專研單品咖啡，在工作中，她發現自己對咖啡有興趣，也遇到了鴨母聊咖啡的老闆Jane，以及後來一起合作的設計師夥伴。

瓜瓜的自信，是有那麼點傲氣的。她並不是那種會噓寒問暖的店長，店內的氣氛總是比較像「既然你來了，我們就來說說話吧」那樣，親切但不黏膩。她的存在是平穩的，像是這間咖啡店的房角石。而這般自信和平穩，或許也是老闆Jane願意讓瓜瓜接下店長工作並全權處理店務的原因。

瓜瓜拿出手機給我看以前店內的照片，談不上有什麼裝潢，牆面都是亮黃色的，除了幾個置物櫃，沒有什麼擺設了。由瓜瓜和設計師接手後，兩人做的第一件事情就是先改造環境。為了節省成本，他們到材料行買木板釘成置物架，許多裝飾品也是廢物再利用。店面安置妥當後，瓜瓜花了三個月的時間，重新設計菜單。

單品咖啡與水果咖啡

瓜瓜說身為店長，就是必須考慮各種好壞的現實情況。在設計菜單時，她考慮以往進豆、烘豆的運輸成本，忍痛換掉原本合作許久、在中部工作的烘豆師，改與在台南工作的烘豆師合作。她也觀察了這一帶居民的消費習慣，依此決定菜單的品項。

「我也猶豫是否要只專注在單品咖啡，點單品咖啡的客人，喝的是我手沖的工夫；但如果只做單品，等於排除了一群不喝黑咖啡的客人。所以後來除了拿鐵那類的飲料外，我也設計了水果咖啡。」瓜瓜提到設計菜單時的概念。除了單品咖啡外，最引以為豪的就是她為這間店特製的水果咖啡。

水果咖啡使用義式豆為基底，再搭配上季節水果。不同水果融入咖啡的方式也不同。奶油香蕉以冰滴的方式滴入咖啡中，鳳梨和百香果咖啡則是在咖啡中混入由瓜瓜熬煮的果醬，另外還有柳橙、蘋果、草莓等口味。雖然是水果咖啡，喝的時候並不見得會看到果粒，但可以聞到水果的香氣，也能品嘗到水果的滋味。大部分的水果咖啡冷熱飲皆宜。

店內每一季都會進不同口味基調的豆子，一杯手沖咖啡價位大約在一百元到一百五十元之間。好豆子加上手沖的工夫，這算是實惠的價格。內用手沖熱咖啡，瓜瓜會將咖啡裝在馬克杯中，另外附上一小杯聞香瓶、一小杯用同樣咖啡豆沖出的冰咖啡，客人可以品嘗咖啡豆在不同溫度下的表現，以及嗅聞咖啡粉原始的氣味。就算對這些沒興趣，這樣隆重的擺盤和儀式看來也很賞心悅目。

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品咖啡，那是生活中的儀式感

第一次喝到好咖啡是同事帶我入門的，那時他帶我到公路天橋下一間其貌不揚的咖啡豆店，巨大的烘豆機在天橋下，店內飄著的咖啡香氣就像與店外世界的結界。老闆娘大方提供好幾輪試喝杯，我驚訝地發現咖啡居然可以甘甜如水，沒有怪異突出的氣味。就在那天，我與二合一咖啡粉的緣分走到了盡頭。

或許是最初對咖啡的體驗，我一直喜歡果酸味的咖啡豆。瓜瓜的手沖咖啡保留了果酸的的口感，整體相當輕盈，不帶苦澀，並且充分保留咖啡清鮮的尾韻。試了花王子咖啡豆，入口時是花果香，但是在口腔沉澱一陣子後，卻帶點木頭和烘焙糕點的香氣，這種微妙的轉變，也要咖啡師細心處理，才能彰顯出來。

瓜瓜說要「征服」咖啡豆，好像咖啡豆是一座山，或一個非常遙遠、難以到達的國度。在這樣的形容中，被征服的往往不是那座山或那遠得要命的國度，而是自己內心的躁動不安。克服之後，方能精準的拿捏重量、溫度、時間，校正出理想的味道。不管手沖咖啡或是喝咖啡，過程都充滿了濃濃的儀式感，清空了日常繁瑣的思緒。

台南不缺咖啡館，但總要慎選才能找到一間可以讓人安靜放鬆的。在鴨母寮市場採買後，到鴨母聊咖啡坐坐，也很適合成為日常的行程。

Photo Credit: 遠流出版提供

店家資訊

鴨母聊．亞捷咖啡

營業時間：週一至週日09:00-17:30

地址：台南市北區長北街33號

書籍介紹

本文摘錄自《菜市．台南》，遠流出版

作者：陳薔安

繪者：林致維（1/2藝術蝦）

【作者介紹】

陳薔安，台南人，清華大學外語系、曼徹斯特大學商學院畢，現職軟體業行銷專案管理師。從小就是文字控，喜歡記錄周遭的人事物。曾與本書繪者一起出版《大菜市人物誌》，兩人以採訪與繪畫的方式描寫台南西市場的攤位群像，也因此踏入傳統市場，希望能寫下這座城市的改變和不同人物的故事。

【繪者介紹】

林致維（1/2藝術蝦），移居台南的新竹人，1986年生，清華大學材料科學研究所畢，現為科技公司工程師、業餘畫家。畫作結合了強烈的留白造型、肌理與豐富的色彩，以台南城市風景為主要的創作題材。2016年入圍世界水彩大賽。

【本書特色】

想在一座城市安頓下來，最好的方式就是走入市場



這是台南人眼中的城市角落，

也是藝術家筆下的時光記憶。

走訪4座台南百年菜市，

有風土，有人情，

更有著20餘種老派新鮮的生活方式！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航