亞錦賽台灣延長賽0比1不敵日本，想晉級冠軍賽今天得贏菲律賓

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊超級循環賽複賽首戰與日本隊交手，延長賽缺適時一擊以0比1吞敗，總教練郭李建夫表示，10局下的推進沒有做好是關鍵，希望今天先過菲律賓、決賽再打回來。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽昨天開打，台灣隊首戰與日本隊交手，比賽前半段是投手戰，台灣隊先發投手曾仁和4.2局無失分，林詔恩接手1.1局無失分，孫易磊中繼投2局飆速157公里也沒失分，王政浩後援投到10局上失掉1分非責失分。

昨天9局打完2隊0比0僵持不下，10局上日本隊靠著丸山壯史安打搶分，10局下台灣隊2度推進觸擊戰術都沒有成功，沒能追回分數吞敗。

郭李建夫表示，比賽前半段採用比較積極的戰術，延長賽10局上失掉1分，10局下反攻時觸擊推進戰術沒有完全做好，2人出局後拿莫．伊漾的打擊其實打得不錯，只是運氣也沒有這麼好。

昨天比賽是投手戰，郭李建夫表示，兩隊的投手群都表現得很好，台灣隊的中心棒次其實也都有抓到球路，但擊球沒有確實咬中球心，如果可以再精準一點就可以把球打出去形成安打。

郭李建夫表示，面對低比分的比賽，就是希望可以利用各種方式製造機會，但就差一點點，對菲律賓隊比賽先搶勝，決賽遇到日本希望再打回來。

台灣隊昨晚比賽不敵日本隊，今天與菲律賓隊比賽非贏不可，只要順利擊敗菲律賓，就算形成台、日、韓3隊戰績互咬情形，比較對戰優質率後（TQB）台灣隊還是會確定晉級冠軍戰。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽昨天在台北大巨蛋開打，晚場比賽由地主台灣與日本隊交手，湧入1萬5544名觀眾入場，也一同見證了大巨蛋史上首場延長賽。



比賽兩隊形成投手戰，台灣隊先發投手曾仁和投4.2局投出5次三振、無失分，林詔恩中繼投1.1局被敲出1支安打，投出2次三振、無失分。



孫易磊接手中繼投2局，被敲出3支安打、無失分，飆出生涯最速157公里也沒有失分，王政浩9局後援登板讓對手3上3下，突破僵局制延長賽第10局續投被丸山壯史敲安失掉1分。

孫易磊再突破個人最快球速，曾仁和克服開賽亂流無失分

亞洲棒球錦標賽台灣隊18歲投手孫易磊再突破個人最快球速，昨天對日本中繼投2局飆速157公里，他笑說聽到驚呼聲回頭看才發現，也開心可以在這個年紀經歷高強度比賽，明白還需加強什麼。

亞洲棒球錦標賽台灣隊此次陣中選入剛與日職北海道日本火腿鬥士隊簽約的好手孫易磊，孫易磊昨天在超級循環賽對日本中繼登板，投2局被敲3支安打、無失分，飆出生涯最速157公里，改寫今年在U18世界盃寫下個人最快156公里紀錄。

孫易磊表示，中繼登板有稍微催一下球速，投短局數直球也是武器球的一種，需要再快一點才能壓制打者揮棒。

孫易磊表示，昨天的球速應該是目前的極限了，未來的目標當然希望好還要更好，但現階段不會一直追求球速，還是希望加強身體素質，前陣子也有增重、增肌，球速可以再突破其實沒有很訝異，有感覺到身體變強壯。

孫易磊昨天登板頻頻飆出破150公里速球，但日本隊還是掌握得不錯，他表示在參賽前就有心理建設，知道不管投再快都還是會被打到，投球的位置需要更精準一點，稍微失投球就可能會被打出安打。

日本隊昨天先發投手嘉陽宗一郎總計用123球投8局，僅被敲出5支安打，投出9次三振，無失分，雖然球速沒有催的很快，但收到好的壓制效果。

孫易磊表示，有觀察到日本隊的投手會把球巧妙的投在打者的內外角，好球數搶得很快，決勝球發揮的很好；孫易磊也提到，在現在這個年紀就可以有機會打這麼高強度的比賽很幸運，更可以知道自己還有哪邊需要加強。

《中央社》報導，先發投手曾仁和則克服開賽亂流，4.2局無失分無關勝敗，自評與10年前經典賽相比已不同，不再只想著催球速，變化球能搶好球數成為關鍵。

曾仁和表示，剛開賽無法先搶到好球數，投得較辛苦，後來馬上跟捕手討論，稍微改變配球，用變化球搶好球數，有危機時也可穩守、沒釀失分危機。

曾仁和上次披國家代表隊球衣已是2013年世界棒球經典賽（WBC），再代表國家出賽，扛高張力比賽先發，曾仁和表示，心境不同了，10年前還年輕、球速快，總想著要直球對決，現在會用變化球搭配，對日本變化球無論在球數領先或落後都可丟進好球帶，是壓制關鍵。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航