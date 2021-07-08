【關鍵眼中盯】英國與台灣都想解封，誰比較能「Back to normal」？

幾天前，英國首相強森宣布7月19日將成為英國「自由日（Freedom Day）」，屆時不只酒吧餐廳電影院劇場夜店都將復業，不需要陰性證明都能進入，就連原本群聚人數上限、強制戴口罩等等的規範，都要一併取消。

事實上，英國早在幾週前就已部分開放餐廳用餐，賽季末的英超足球賽也讓更多觀眾入場，最近歐洲盃足球賽（Euro 2020）賽程期間，也能看到球場內球迷擁抱吶喊，場外看轉播喝啤酒歡呼，沒有人戴口罩。

6月30日英格蘭歷史性在自家主場擊敗德國後全國狂慶那天，我查了一下，當日新增確診數差不多是25600人，同一天，台灣本土確診數55例，但餐廳停業，活動停辦，所有人外出都要戴口罩，兩造相較形成說不出的反差感。

也是從6月底開始，台灣陸續出現解封（或是說透氣，因為理論上台灣並沒有封）的盼望，許多人用行動表達自己的立場，像是百人擠爆日月潭、基隆潮境公園大塞車、預約登阿里山等等，就連行政院和疫情指揮中心最近也都表示在做警戒降級的準備。

當然不論英國或台灣，都有專家出面呼籲過快降低防疫規範，可能會使疫情再度惡化。拿英國的例子來看，4月底好不容易壓到每天2000左右的確診數，5月中解除部分群聚規範後就開始飆升，6月中再次每日破1萬，現在接近3萬。

確診數那麼高還想要解封，英國人是瘋了嗎？

對台灣人來說，每天確診破萬是個不可思議的數字，在那樣「嚴峻」的疫情下，英國政府還不斷開放大型活動，一步步放寬防疫規範，更加令人無法理解。

英國政府其實也知道每天確診數仍高，但對他們來說，因為國家已經進入大量施打疫苗的階段，所以鑑別疫情嚴不嚴重的指標會在降低「重症率」和「死亡率」，而非每日確診數（是說他們想壓也壓不下來）。BBC針對「自由日」的報導中，英國政府也表示「入院、重症和死亡仍會繼續，但和疫苗施打之前相比，程度會低很多。」

換句話說，他們覺得只要人民不要病故太多，醫院不要塞到無法運作，經濟和生活面能夠多開放就多開放。

2021年6月5日，英國人在倫敦南岸的陽光下飲食聊天，當日全國確診數5651人，死亡13人

這樣的心態和最近許多人引述（台灣從穩定前10名，在這個月摔落到44名）的彭博調查有些相似。

雖然有些媒體叫它「防疫評比」，但它真正的名稱是「韌性（Resilience）」評比，這也是為什麼明明台灣每日新增確診數不多，名次卻越來越向下，因為他的評比標準很大一部分是疫苗注射率、防疫措施對日常生活的影響性、飛機班次和航線復原程度等指標，台灣在這些面向確實落後於許多國家。

同樣的防疫哲學也能在經濟學人的「正常指數（normalcy index）」看到，裏頭指標有像是運動比賽的觀賞人數、戲院觀眾數、航班與道路運輸的使用度、辦公室使用度、零售店復甦程度和「不在家的時間」等指標，比較的就是各個國家到底有多麼「Back to normal」。

在經濟學人的指標裡，香港冠軍、紐西蘭居次，中國和美國同分分佔19和20名，英國36名，台灣則在列入的50個經濟體內倒數第二。

終得選擇的岔路：防疫成功是壓低確診數，還是讓一切更快恢復正常？

或許也算上天庇佑，台灣目前仍（能）在每日確診數糾結，加上從小習慣考試要拿一百分，人人都想見到「嘉玲」的滿分成績、也更願意配合防疫規範，所以政府政策仍以封堵為主——邊界管制、禁止內用等等，但這些措施在「更前面」的西方世界眼裡，竟然成為防疫「失敗」的表現。

說實話，已累積近13萬人因疫死亡的英國人訂出這些高大上「指標」，看在台灣人眼裡實在有難以言喻的奇怪。

因為對這些經歷過大量確診和死亡的「先進」國家說，他們所謂的「防疫成功」會透過經濟和生活回歸正常來展現——去年暫停的溫網要辦、球賽盡量多開放觀眾入場、坎城影展重新舉辦，就連OLD NAVY的新廣告都要以「Live free」當主題。

當然沒人希望確診數變高，但隨著疫情持續，台灣也開始出現要求「降級」的聲浪，不只企業或餐廳，一般民眾也想趕快回歸「正常」，從確診狀況一降低許多景點就湧入人潮的狀況來看，過去七星期的悶，已讓許多人重新排序封堵疫情和經濟生活的輕重順序。

這其實也是去年就有人提出的論點：政府的疫情下的主要目標，究竟是讓大家都不要染疫，還是盡可能維持經濟運作？

總有一天，「乾淨」的台灣還是得對這些「疫區」開放

之前，我們都覺得只要大家不確診，經濟就會復甦，2020年間也在安然度過下享盡紅利。進入2021年後，台灣嚴格的防疫規範繼續保全更多民眾免於疾病折磨，然而每天上萬確診的其他國家卻讓飛機繼續飛、商展繼續開，因為他們知道病毒無法根除，已抱著與疫情共存的打算。

除非台灣要和那些國家切斷直接關係，否則內部再怎麼「+0」，最終仍須面對「乾淨」的台灣人，走入外國「疫區」的狀況，不論是商務往來或旅遊，屆時究竟該讓為了壓低確診數讓外國旅客入境都要隔離14天呢？還是冒著把國外經歷過的這些事重走一次的風險，開放國境內外呢？

Photo Credit: 中央社

這是執政者的終極兩難，民眾也得承受兩條防疫路各自的結果。

倘若7月12日警戒真能降為兩級，在餐飲業者和食客歡欣鼓舞之際，新群聚的發生機會也會提高，可想而知，到時候大家還是會怪罪政府。但與其互相責怪，不論政府施政想的是經濟還是疫情，一般民眾還是該盡可能做好防疫，盡量避免讓自己或周圍的人暴露在危險中。

因為不管四級、三級、二級，政府規範如何制定，疫情爆發時的關鍵破口，終究是在人的身上。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航