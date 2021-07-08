盧溝橋事變84周年的今天，兩岸局勢正與1937年高度相似

今年7月7日是一個影響兩岸近代歷史走向的重大之日，即標記日本對中國發動全面侵略的盧溝橋事變84周年。台灣有許多人認為，這是發生在中國或者國外的歷史事件，與自己沒有關係。然而如果日本沒有對中華民國發動全面侵略，隨後又將這場侵略擴大為太平洋戰爭的話，或許今日台灣還是大日本帝國的領土，不會有與中國之間的主權爭議。

所以從這個角度來看，盧溝橋事變不只與台灣人有關係，而且關係可大了。另外，我們也不能因為這場事件發生在84年前的北平，就認為類似盧溝橋事變的武裝衝突不會在今天上演。事實上以當前共軍不斷派遣各式戰機環繞台灣的情況來看，兩岸之間的情況與84年前中日兩國的處境高度相似。只是現今中共更像當年的日本，台灣則還是原來的那個中華民國。

回顧1937年的華北政治局勢，日軍已經因為發動「九一八事變」拿下了東北三省與熱河，接著又靠著《塘沽協定》與《何梅協定》，迫使南京中央政府將中央軍、中國國民黨以及藍衣社等組織通通從河北撤出。以西北軍第29軍軍長宋哲元為委員長的冀察政務委員會在北平成立，做為防止中日兩軍衝突擴大的一個緩衝區。

冀察政務委員會其實如同「九二共識」在當今兩岸之間扮演的角色，是一個沒有辦法完全滿足雙方的政治意志，但是為了避免衝突擴大，並開展事務性合作而不得不選擇的一個妥協性方案。當年日軍所期望的，是推動華北五省完全脫離中央自治，國民政府的終極目標則是收復包括東北三省與熱河在內，所有為日軍所佔領的土地。

然而中日雙方都沒有為了華北或者東北大打出手的實力與意願，於是便以冀察政務委員會這個表面上仍隸屬國民政府，實際上卻保持半自治狀態的機構來保存兩國的顏面。中國與日本也能恢復自「九一八事變」以來，因為武裝衝突和外交糾紛而中斷的事務性交流。比如中華民國實際上雖不承認滿洲國，但還是允許關內民眾持中華民國護照以外國人身份乘坐火車進入滿洲國經商、留學或觀光。

Photo Credit: 國防部史政局 @ public domain 宋哲元

挑戰國際秩序的少壯派軍人

甚至冀察政務委員會還在日本南滿鐵道株式會社的邀請下，於天津成立了航點涵蓋華北與滿洲國的惠通航空公司，雙方民間交流的熱烈程度絲毫不遜於新型冠狀病毒爆發以前兩岸大三通的態勢，而且就如同今天的台灣與大陸一樣，雙方在政治上仍處於「互不承認，互不否認」的狀態。假若雙方能持續「擱置主權爭議」的話，或許整個太平洋戰爭的歷史都將改寫。

如果沒有這場戰爭，大日本帝國不會成為戰敗國，台灣與朝鮮半島將繼續留在日本的版圖之中。中華民國或許拿不會東北三省與熱河，卻能夠避免大量平民百姓遭受日軍燒殺擄掠的悲劇，甚至能夠剿滅中國共產黨與其他地方實力派，完成內陸地區的統一。或許最終中日兩國還是有要攤牌的一天，但可能也只會被限縮在爭奪東北主權的區域衝突，不會擴大到第二次世界大戰的規模。

然而就如同第一次世界大戰爆發前的歐洲一樣，民族主義情緒在日本與中國都高漲到了雙方政府無法控制的地步。打從一開始，「九一八事變」就不是由日本政府所發起，而是由以石原莞爾為代表的一群關東軍少壯派軍官所擅自發起。這些少壯派軍官挑起了經歷關東大地震還有經濟大蕭條後，日本低迷的民族自信心，從而普遍為日本民眾視為愛國英雄看待。

靠著「下剋上」手段成為英雄的石原莞爾，也鼓勵更多的日本中基層軍官「下剋上」，不斷擴大對中國的領土侵略。直到石原莞爾發現這些少壯派軍官開始不受控，轉而主張「不擴大」的時候，一切都已經來不及。立下了「下剋上」壞榜樣的石原莞爾，根本沒有勸阻軍中後生晚輩們追隨著自己的腳步當民族英雄的正當性。

那麼日本少壯派軍人們，又是為了什麼要不顧自己國家力量的極限，挑起對中國的全面侵略呢？其實還是與第一次世界大戰結束後，美國與日本角逐亞太霸主地位有密切關係。他們希望藉由對中國的領土擴張，挑戰美國在1922年以《九國公約》為核心，以確保中華民國領土主權完整為宗旨的「華盛頓體系」，建立由黃種人主導的東亞新秩序。

Photo Credit: みや東亜，戦史叢書「支那事変陸軍作戦１」 @ CC BY-SA 3.0 盧溝橋事變前中日兩方的軍事部署

民族主義與民族主義的碰撞

可見當年的日本，與今天的中華人民共和國有一樣的目標，那就是顛覆西方國家在亞太地區制定的遊戲規則。不過中共政權與過去的日本政府一樣，並沒有直接與美國碰撞的打算，只能透過蠶食的手法一步一步挑戰進而瓦解既有的亞太秩序。差別只是在於，日本對少壯派軍人的控制還沒有中國共產黨對鷹派的控制那麼強，從而導致擦槍走火的盧溝橋事變發生。

然而惹事的還不是只有日本軍閥，中國內部以共產黨為代表的極左翼勢力也不斷煽動中國青年知識份子的反日民族主義。因為當年的中國共產黨不只尚未執政，還遭到國民政府以優勢兵力圍剿，需要藉由中日戰爭的爆發來尋求喘息的空間。所以中共不斷藉由指責蔣委員長「不抗日」，來將民間的壓力轉移到國民政府頭上，迫使國軍停止對紅軍的武力追剿。

中日戰爭的爆發，不只能挽救中共，還能讓中共藉由日軍對國軍的進攻，破壞國民政府領導的舊秩序，並創造有利於中共奪權的新秩序。換言之，挑戰現狀已然成為日本少壯派軍人和中共的共同目標，挑戰現狀的方式就是煽動中日兩國的民族主義相互碰撞。放到今天的台灣，試圖尋求法理台獨路線的深綠獨派人士扮演了類似當年中共的角色。

如同中共一樣，他們動輒就給主張維持現狀的人扣上「賣台」的紅帽子，反對一切兩岸和平相處的可能性。雖然筆者具體上並不知道，在民進黨已經成為執政黨的情況下，打破現狀並引起兩岸戰爭能給他們帶來什麼好處，但他們確實是不斷的在鼓動台灣民族主義和中華民族主義的對撞。他們的主張在筆者看來，危險程度絲毫不下於解放軍鷹派。

就連民進黨大老邱義仁，最近都已經公然發言表示台灣獨立並非台灣人可以決定，且「美國根本就不贊成」的態度。這一切都說明了兩岸現狀的維持，其實最符合台灣與大陸雙方的利益。打從2016年蔡英文上台以來，維持現狀就一直是她既定的兩岸政策，尤其是她第一任的演說，根本上就是沒有講出「九二共識」四個字的「九二共識」。

Photo Credit: 中央社 邱義仁

兩岸都應避免擦槍走火

民進黨或許沒有辦法公然擁抱「九二共識」，認為擁抱馬英九總統的政治遺產有面子掛不住的問題。筆者充分理解民進黨政府的苦衷，也支持民進黨創造出另外一個字眼或者與對岸談出新的框架來。但無論採用什麼字眼，協商出什麼框架，都不應該脫離《中華民國憲法》的範疇，即認可台灣與大陸在法理上都是中華民國領土的一部份。

既然沒有辦法走法理台獨之路，不如就接受邱義仁前輩的意見，好好擁護現有的中華民國體制，在不「去中國化」的前提下維持有別於中華人民共和國的法理制度，爭取台灣最大的獨立性。中共領導人，同樣也應該認知到貿然對台灣動武可能會引發美軍干預，最後的結果就如同84年前的衝突一樣擴大為太平洋戰爭，甚至於世界大戰的規模，對北京肯定非常不利。

設想假如當年日本沒有貿然挑戰「華盛頓體系」，不只能保留甲午戰爭和日俄戰爭以來取得的領土，還能免除今日被當成戰敗國，國土遭受美軍佔領的命運。是否以武力挑戰既有秩序，就一定能換來對中國有利的結果？日本過去得到的教訓，值得北京領導人們深思。我相信在「黨指揮槍」的體制下，中共對共軍鷹派的控制力道比84年前的日本政府還要強上許多。

只是狂熱又排外的民族主義教育，已經讓大陸人民如同當年的日本人民一樣日漸失去理性，仿佛隨時要為了「中華民族偉大復興」而獻身。尤其是受到「戰狼外交」思想影響的青年，未來如果有一天進入中共的國防、外交或者兩岸機構服務，難保不會再出現一個類似的石原莞爾的狂人出來。所以對兩岸而言，最好的選擇是立即終止把對方當敵人看的民族主義情緒。

否則以現在共機時常環繞台灣的緊張局勢來看，哪一天發生類似的擦槍走火事件也不讓人意外。《塘沽協議》與《何梅協議》確實令人氣憤，「九二共識」也讓許多國人無法接受，沒有人滿意當前這種不統、不獨、不武的態勢。不過筆者相信只要戰爭的陰霾能被解除，兩岸的精英與民眾又能有充足的時間交流，最終勢必能找到一條雙方都能接受的道路。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航