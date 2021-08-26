戰國四大名將李牧：屢次打敗強大的秦國，卻被自己國君賜死的悲劇英雄

自商鞅變法後，戰國能兩次戰勝秦國只有兩位，一位是上次介紹戰國四公子之一的信陵君，這次介紹另一位戰國四大名將之一的李牧。

早於西元前265年，李牧就已是趙國抵禦匈奴的主要將領，運用名為「堅壁清野」的戰術，即餐餐宰牛羊給士卒吃，平時也親自鍛鍊士卒，但只放重點在偵察，匈奴打哪，李牧就提前撤還堡壘，然後下令誰出戰就斬誰，匈奴也不敢貿然進攻堡壘，幾次下來匈奴全都空手而還。

可是這樣場場跳game的打法，不只趙國士卒開始懷疑人生，連整個匈奴都不滿了，哪有人在場場跳game的？就開始辱趙，說趙國人怕被我們匈奴人洗戰積，所以你們家膽小無能的李牧每次都溜之大吉，很弱欸哈哈。趙王不堪其辱，催促李牧出來面對，然而李牧依舊堅壁清野。

那趙王也不滿了，認為李牧就膽小無能，於是迅速拔掉李牧換其它能打的，結果真的被匈奴洗戰積。趙王追悔莫及，求李牧復任，並承諾李牧以後不再干涉人家。李牧復任後，繼續堅壁清野，幾年下來，趙國士卒身體也都練得差不多了，也被辱的都不想再當吃吃喝喝的爽兵，全渴望著跟匈奴決戰。李牧佈了好幾年的局，就是在等這一天。

李牧先故意遺失大批牛羊到前線，匈奴一如既往出來搶，李牧這次出乎意料直球對決，但一觸即潰，匈奴覺得笑死，藏那麼久李牧果然只是膽小無能，毫不猶豫舉的聯合所有部落進攻趙國，才知道堡壘全都不勘一擊，可惡早知道當初就強攻，於是又更大膽的下令所有軍隊都入侵趙國境內洗劫。

然而等匈奴大軍全面進到趙國境內後，李牧忽然下令將匈奴團團包圍，匈奴發現中計但來不急了，被打得不要不要，諸多部落投降，此戰之後十餘年匈奴都不趕再進犯中原。

西元前243年，李牧曾短暫攻打同為邊疆的燕國，其餘都一直待在北方抵禦外族，或許就這樣不管中原戰亂待到退休，也挺愜意的。然而能力越大責任越大，李牧最終還是迎來了悲劇人生。

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西元前234年，秦始皇派王翦與桓齮進攻趙國，趙將扈輒被桓齮所殺，趙軍被斬首10萬，趙國戰力又再次被屠殺殆盡。眼見趙國將亡，時趙國國君趙幽繆王緊急調回最後的王牌李牧回到邯鄲。隔年西元前233年。秦始皇派桓齮再次出兵趙國，準備一舉滅趙。桓齮先進攻肥下引誘李牧救援，意圖在半道狙擊李牧，然而李牧早就看穿，選擇搶佔秦軍駐點宜安後打反擊戰，結果讓桓齮在孤軍深入下全軍覆沒。

秦始皇整個傻眼，完全不知道趙國還有這樣的存在。又隔年西元前232年，秦始皇也派他們王牌王翦兵分兩路一舉滅趙，秦軍偏師雖攻下趙國幾座城池，但李牧正面擊敗了王翦的主力，逼秦軍在主力不足下只能含恨放棄這次滅趙行動，等秦軍走後李牧又轉身擊退了魏國跟韓國撿尾刀的軍隊。雖然李牧都成功守衛趙國，但數場激戰後趙國已無兵可守，只能退守邯鄲。

綿綿戰火未等趙國喘息，西元前231年，趙國發生大地震，西元前230年，趙國又發生大饑荒。西元前229年，笑而不語的秦國理所當然要繼續combo他們的滅趙行動，這回王翦又比上次準備更充分，兵分三路滅趙。

然而李牧還是像鬼一樣，多次擊敗秦軍，秦軍數個月下來久戰不利，主力之一的桓齮還戰死，天公伯都幫忙push了，卻還是眼看著滅趙行動又要因李牧而泡沫。秦國恨透了趙國明明就要倒下了，為什麼李牧還可以毫無死角，於是秦國又再度使用了他們最擅長的「那招」。

多年前，李牧曾上書反對趙幽繆王之父立娼妓出生的趙悼倡后為后，因此趙悼倡后很厭惡李牧，秦國重金收買趙悼倡后，以及趙國奸臣郭開，兩人聯合誣陷李牧謀反，昏聵的趙幽繆王就這樣下令將李牧賜死。西元前228年，李牧死後3個月，趙國滅亡。

李牧猶如教科書般的軍事哲學，得到了後世高度推崇。對內，李牧給士卒們天天吃好料的，然後再親自鍛鍊士卒，讓士卒在優渥的環境下成長。對外，李牧特別重視偵查，絕對要比對手更把握先機。作戰也精確的避實擊虛，讓戰爭走在最高勝率的路線上。

最重要的是，在心理層面，李牧心理素質極強，不易被引誘更不易被激怒，同時又擅於掌握對手心理。沒有華麗的戰術、沒有響亮的軍隊，全靠紮紮實實的作戰基本功，破解對手每一招每一式。

然而這樣低調又實力堅強的王牌，最終不死於敵手，而死於自己人之手。李牧在天災外寇不斷下，不僅靠著老弱殘兵守住一波又一波的猛攻，甚至還能反殺對手，真的是man爆了。

李牧每天思考的，都是怎麼打敗強大的對手，怎麼用最小的損失換取最大的勝利，怎麼守護他土生土長的趙國，怎麼樣用一場一場的勝利打消秦國消滅趙國的想法。換來的卻是趙幽繆王不信任他，甚至還懼怕他，最後還一時腦衝將李牧賜死。李牧死的時候，非常的憤怒也非常的不甘心，每每想到這一幕都讓我不禁思考，忠君愛國什麼的，能吃嗎？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航