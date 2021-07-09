蔡英文成功開拓婦女與年輕選票，但民進黨傳統支持者卻越來越失望

文：王臻明

是說在台灣藍綠版圖的發展歷程中，並不是完全鐵板一塊，雙方都曾經出現過很劇烈的結構變動。以綠營為例，一開始的主要支持者，其實集中在各大都會地區，因為自由、民主的概念，往往都萌發於高級知識份子，並擴散於城市裡的中產階級。

這也是為什麼台北市議會，是民進黨成立前，黨外運動最為重要的活動舞台之一。而在民進黨成立後，綠營支持者的結構會出現轉變，肇因於民進黨的不同發展策略。

民進黨是一個由各種黨外組織所一起建立的新政黨，在這些組織中，有一大部份強烈支持台灣獨立運動，導致民進黨成立不久後，就陷入了路線辯論。

有一些反對國民黨專制，但本身認同中國意識的異議份子，後來不是淡出民進黨，就是邊緣化，民進黨則逐步與台灣獨立運動結合。這樣的結果，當然造成民進黨屬性的改變，開始發展出以「台灣本土意識」為基礎的論述，並以「台灣人」的政黨自居。

民進黨的這種策略，無疑會失去外省族群的支持，由於過去台灣獨立運動被視為是太過激進的主張，甚至有可能引發戰爭，因此也不受追求穩定的中產階級歡迎。在這種情況下，高舉台灣本土意識，推動台灣獨立運動的民進黨，自然而然的，也朝著草根發展，爭取台灣基層社會的支持。

這樣的發展方向，到了陳水扁的時代，幾乎達到最高峰。剛好陳水扁又是一個出身自農村貧戶，靠著自學努力而翻身的成功故事，再加上他充滿庶民魅力的特質，與國民黨自身的分裂，讓綠營首次拿下首都市長寶座。

當時民進黨的主要策略稱為「從地方包圍中央」，自許為台灣基層勞工、農民的代言人，在不少地方縣市頗有斬獲，特別是在中、南部以閩南族群為主的農業縣市裡，也逐步奠定了今日北藍南綠格局的大致基礎。

而陳水扁拿下首都市長寶座後，更結合民進黨的執政地方縣市，形成不可忽視的政治力量。當時綠營支持者的構成主力，是閩南族群的基層勞工與農民，與出身這些工、農家庭的子弟。也因此常被藍營嘲笑，綠營支持者是二低一高，就是學歷低、收入底與年齡高。

當然，藍營這樣的歧視並不公允，這種輕視也招來了接下來的大敗。連任市長失敗的陳水扁，在地方包圍中央的策略下，再次因為藍營的分裂，首次取得了政權。在陳水扁執政的8年內，台灣本土意識的發展突飛猛進，甚至進一步向下紮根，但福兮，禍之所伏。

在陳水扁執政的中後期，台灣獨立運動變的更為激進，再加上朝野的激烈政爭，藍營的惡意攻訐，都讓都會中產階級對民進黨深具戒心。這也導致受到中產階級歡迎的馬英九，能擊敗民進黨，再次拿回政權，完全執政。

Photo Credit: 中央社

民進黨在大敗後，群龍無首，各派系暫推與民進黨淵源不深的蔡英文，擔任黨主席一職。蔡英文的風格明顯與陳水扁不同，在接下來的8年內，與獨派保持的若及若離的關係，在國家認同的立場上，謀求反共保台的最大公約數，不特別排斥中華民國的體制。這在某種程度下，化解了中產階級的疑慮，再加馬英九執政8年的滿意度創下新低，過去太過親中的批評又引發太陽花學運，終於讓國民黨再次失去政權。

蔡英文政府的執政方向，很明顯與陳水扁時代完全不同。蔡英文並未大力推動以正名制憲為主軸的台灣獨立運動，反而推出一系列的進步政策，從無核家園、同婚議題到綠能風電，大多符合中產階級與青年人的喜好。

嚴格說來，蔡英文從接任民進黨主席的八年，到執政的這5年時間，走的都不是民進黨的傳統路線。這樣的結果導致綠營支持者的結構又出現改變。從好處來看，蔡英文大幅開拓了民進黨過去較難觸及的選票，如都會中產階級、婦女票與青年選票，這也是蔡英文能成功連任的重要關鍵。

簡單來說，民進黨原本擁有的勞工與農民選票，再加上部份中產階級、婦女票與青年選票，讓蔡英文可以獲得過半選票而勝選，但問題在於這兩者之間其實有互斥性。這從後來的同婚議題，引發綠營的內鬨，就可見一斑。很多進步議題其實不見容於民進黨的原有草根支持者，甚至傷害過去支持者的利益。

蔡英文執政時，綠營屢屢爆發路線之爭，其實就是反映出這種問題。強烈支持台灣獨立運動的民進黨派系與黨外的獨派組織，甚至集結想要推翻蔡英文路線，只是最後並沒有成功。

在某種程度上來說，韓國瑜能意外擊敗民進黨的高雄市長候選人，就說明了民進黨目前所面臨的困境。以勞工為主的高雄市，舊縣區也有大批的農民，雖然長期被視為是民進黨的鐵票區，但民進黨只擁有些微的過半優勢。

前市長陳菊的執政包袱已讓選情不樂觀，國民黨又成功操弄公投，利用這些進步議題下的矛盾，擴大了綠營支持者的分歧，成功裂解了綠營在蔡英文路線下的脆弱團結表象。雖然韓國瑜後來因為野心過大，第一任任期還未過半就參選總統，結果被罷免，民進黨僥倖拿回高雄市，但並不代表這問題已經解決。

就目前來看，說民進黨已經因為蔡英文路線，轉型為以都會中產階級為主的政黨，還言之過早，但民進黨的傳統支持者逐漸流失，卻是事實。蔡英文開拓了許多婦女與年輕選票，這是她成功的一面，但如何安撫對民進黨越來越失望的傳統支持者，恐怕也是民進黨未來的重大課題。

特別是都會中產階級通常擁有較大的媒體發言權，在這個網路時代，關心政局的綠營知識份子很容易製造出聲量，但問題在於選舉是數人頭的戰爭，聲量並不一定代表選票，在蔡英文的任期結束以後，民進黨要如何團結綠營支持者，恐怕將是一大挑戰。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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