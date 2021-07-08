「火雞效應」的機率計算：為何人們總是在生活中低估各種風險？

文：蓮子水共同體

「黑天鵝效應」的作者塔雷伯是位善用譬喻的人，他不只用「黑天鵝」說明「黑天鵝效應」，還用了「火雞」說明了「火雞效應」。我們可以用故事來了解這種效應，但首先請想像一下自己是一隻在雞舍出生的火雞⋯⋯

從你出生的第一天，你就住在雞舍裡，每天早上都有人餵你吃東西，就這樣過了n 天。然後，你開始想要知道，明天會不會有人來餵你吃東西？

一隻名叫拉普拉斯（Laplace）的火雞回答了你的問題：如果某件事情已發生過n次 ， 那麼其再發生的機會是n＋1／n＋2次。於是你算了一下，當n越大時，其再發生的機會也會越來越大。於是你放心了，原來隨著日子過去，你的好日子持續下去的機會也就越大。

不幸的是，在一個美國人決定感恩上帝的節日，有一個人走進你的雞舍，告訴你「上帝需要你！」於是你（一隻在雞舍長大的火雞）因此被迫獻出了你的生命。

回到人類的身份看這隻火雞，其所犯的第一種錯誤，就是將許多未知事件的風險排除在算式之外而不自知。生活在雞舍其實還有很多風險會讓日子難過，比如說，染疫、地震、黃鼠狼等等，但火雞們的見識太狹宰，所以臨死前才發現自己是為了慶祝感恩節而能夠每天可以吃著好飼料。

也就是說，這隻在雞舍中長大的火雞太單純，對於外在世界認識太少。除此之外，這隻單純的火雞也從未想過天天餵自己吃飼料的人其實是為了感恩節大餐才每天送上飼料。因為這種錯誤與前述未知風險不同，所以可稱之為「被低估的已知風險」。

不過，對大多數人而言，要評估這種風險，其實是很傷感情的。因為，這意味者，你必須要評估自己的老師、伴侶、孩子、政府、同事、同學、或朋友會因為各式各樣的理由而想要毀滅你。

Photo Credit: AP/達志影像

當然，比起這種火雞錯覺，布魯圖斯的背叛對大多數人來說，可能更難以承受。公元前44年，羅馬元老院的貴族圍攻凱撒，凱撒原本拼死抵擋等著布魯圖斯來救他，但是布魯圖斯來了後卻用劍刺向他，於是，他撩起長袍、蒙上腦袋，任憑大家亂捅自己的身體，走向人生終點。

雖然凱撒曾經說過：「即使從我這裡獲得自由的人，將來再把矛頭指向我，我也不會因此而感到後悔。」然而，當他最疼愛的布魯圖斯居然也加入刺殺他的行列，不知一代名將凱撒有沒有後悔沒有將這種事件發生的機率列入計算？

如果，將這種事件發生的可能性考慮在內，凱撒會不會有另一番思考？或者。作為一隻在雞舍中長大的火雞，如果我們聽了來自外界的訊息，發現自己的處境，會選擇要繼續當一隻馴良的火雞，靜靜等待感恩節的到來，還是，勇敢逃出現有的雞舍，展開一番新的歷險呢？

畢竟，機率事件的計算中有一個重要的面向和「認知框架」或 「認知結構」有關。比如說，我們在計算丟骰子的機率時，多半會假設骰子每一面出現的機率再開始計算（如果，每一面出現的機率都是六分之一時，就稱其為公平的骰子。）

但是，遊戲中所用的骰子究竟是不是公平，就要實際丟個幾次才知道（而且基本上的大原則就是不能只憑少數幾次就決定，這叫「大數原則」。）在一場賭戲中，當遊戲進行一段時間後，你開始發現遊戲中的骰子並不公平時，繼續玩只會危害自己的生命和財產時，你會怎麼做？

當然，這答案牽涉到你內心的信心程度。你的內心究竟是一隻貓，還是一隻火雞？

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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