吸金被害人必備求生手冊：上法院有用嗎？要告刑事還是民事？

文：林明忠律師

林律師，我如果走法律途徑，我的錢要的回來嗎？我該怎麼辦？要告刑事、還是要告民事？

問題1：上法院有用嗎？

很多民眾在成為吸金被害人後，第一個念頭就是這個。有些人甚至會想透過黑道或是一些「江湖勢力」去把錢討回來、認為這樣子是最有效率的管道。

不過，如果不是走合法途徑要錢，可能反而會落下把柄（例如被反告恐嚇或強制罪）在對方手上，甚至被反告判刑。結果，錢拿不回來反而多背了一條刑事前科。況且，有些「江湖勢力」是「請神容易送神難」，被害人除了錢要不回來之外，被強索「服務費」的狀況也是時有所聞。

那，上法院有用嗎？每次遇到這個問題，我只能回答，訴諸法律是除了對方良心發現，主動還錢之外，你唯一有機會把錢拿回來的方法。也是如果對方真的有錢可以分配時（例如要分配被告被扣押的財產時，有經過司法確定判決的債權人才可以主張分錢，沒有經過司法程序的債權人就無法進行分配。）

問題2：要告刑事、還是民事？

首先，告刑事只是讓對方受到懲罰（被罰錢、被關）的程序，如果要拿回錢，一定要提起民事訴訟。如果告刑事拿不回錢，那為什麼大家都說要告刑事呢？

因為告刑事訴訟，是有機會透過刑事程序的壓力，讓被告跟告訴人（被害人）和解，這樣被害人就有機會在刑事訴訟裡面，跟被告達成民事賠償的協議甚至可以先拿到部分賠償款。那，為什麼被告會跟被害人和解呢？

因為我國司法實務，如果被告有跟被害人和解且已經有給付賠償，法官多半會認為被告已有悔意，所以在量刑上都會盡量給予輕判，甚至有緩刑（讓被告不用進去關）的機會。

所以，在吸金案件裡面，雖然告民事訴訟才能拿回錢，但提告刑事訴訟，因為會比民事訴訟對被告而言造成更大的壓力，有可能更快拿到賠償，所以提告刑事訴訟，還是必要的喔！

提告刑事另外一個重點是，吸金的犯罪通常檢察官在偵查時會扣押、凍結一些被告的財產，若在刑事部分有提告成為判決所載的被害人，那等案件確定之後，依據〈刑事訴訟法473條第1項〉之規定，可以聲請檢察官發還給被害人之。意思是，可能可以就被扣押的財產，拿回一點血汗錢啦。

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求生步驟1：告刑事、要告什麼罪呢？

很多吸金的被害人以為，吸金要提告的是《刑法》詐欺罪。但其實，有時候這個投資案並不一定是假的，所以提告詐欺，很可能會不成立。

但，大部分的吸金案件，因為都有用高利、保證獲利、回本等話術吸引投資人的特質，所以很容易構成〈銀行法第125條第1項〉非法收受存款罪（這可是比普通詐欺刑責還嚴重的犯罪喔！），相關法條如下：

銀行法第29條第1項：除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。 銀行法第29-1條：以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。 銀行法第125條第1項：違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。

另外，在一些比較特別的吸金架構裡面，也可能觸犯《證券交易法》裡的非法募集有價證券或是《期貨交易法》裡的非法經營期貨業、甚至是《組織犯罪條例》的犯罪，不過主要的犯罪類型，還是以《銀行法》的犯罪最常見。

求生步驟2：刑事怎麼告呢？

刑事提告很簡單，只要去警察局說你要報案提告，把你的受害事實、附上證據及要提告的犯罪說清楚，就可以了。

當然，因為有時吸金的事實比較複雜，有時候警察做筆錄也不是很完整，自己說的也不是很清楚，所以這時候也可以撰寫「刑事告訴狀」（專題之後會提供付費讀者刑事告訴狀的基礎範本），向犯罪者的住所或犯罪行為、結果地所在的地檢署提出告訴，提告之後，檢警就會開始分案偵辦了。

但，吸金犯罪通常涉及事實複雜、被害人眾多，所以可能從提告到起訴，中間就1－2年過去了（因為提出民事侵權行為訴訟的時效，依〈民法第197條〉的規定，是知道自己被騙或是被害之後2年，所以當刑事偵查拖太久時，一定要在2年內提出民事訴訟），甚至更久也有可能喔。

檢察官認定有罪起訴後，就會將被告起訴到法院，由法官進行審理及判斷有罪無罪，若有罪要判刑多久等事項。

那刑事程序裡什麼時候可以談和解阿？

答案是，在程序進行當中隨時可以談。被害人可以在偵查庭、或法院請求檢察官、法官安排與被告等人調解談判的機會（有些司法官也會主動問被害人有無意願。）

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求生步驟3：為什麼要告民事訴訟、怎麼告呢？

提起民事訴訟，法院才能決定被告應該給付給被害人多少錢。也就是說，如果要討錢，除了被告主動和解或付錢、或等刑事判決確定後就被告被扣押的財產聲請發還（但如果被告沒有財產被扣押，還是必須透過民事訴訟取得勝訴判決才能執行被告其他財產），否則是一定要提起民事訴訟。

另外，要注意，有些銀行法被害民眾可能是因受網路資料誤導，常會跟我說：

律師，我等檢察官起訴後再告民事，這樣還可以提起附帶民事訴訟，可以省裁判費啦。

其實，附帶民事訴訟可以省裁判費是沒錯，不過如果是「銀行法非法收受存款罪」的被害人，因為目前法院大多認為，《銀行法》的犯罪保護的是銀行金融體系，個人非直接被害人，所以這個罪的被害人若提起附帶民事訴訟，法院雖然還是會當一般民事訴訟受理，但還是會叫你繳納裁判費唷。

另外，前面也提醒過，因為《銀行法》的犯罪通常被害人多，且金流複雜，所以檢察官偵辦個一、兩年都是常見的事。如果檢察官偵查太久，千萬、千萬要在知道自己受害兩年內提出民事訴訟，才不會之後要面臨時效消滅、求償無門的問題喔。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航