指揮中心建議「維持三級、漸進鬆綁」，唐鳳：下週開放預約AZ疫苗

本土疫情爆發後，全國自5月19日開始的全台疫情第三級警戒，已3度延期至7月12日，7月13日是否解封，備受關注。由於近日連續多天不明感染源個案少於10例，行政院今（8）日院會後記者會上表示，將由指揮中心下午來宣布是否延長三級警戒，以及有哪些調整因應措施；衛福部則在會後透過新聞稿指出，指揮中心建議先維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式鬆綁。

行政院：滾動式檢討

羅秉成表示，蘇貞昌裁示要不斷滾動式檢討，宣布後會有不同行業、人員、地區會有不同的反應要求，作為機動、有效率、重視民意，希望做出有效率作為的政府，各部會要持續與指揮中心有密切掌握各種狀況，並且機動、有效率因應，並且做出妥適的說明、措施。

行政院長蘇貞昌5日召開擴大防疫會議時，曾在會中指示相關單位，台灣是一日生活圈，管制的調整應該以全國一致為原則，但若有特殊狀況或群聚熱點，須要採取社區圍堵時，才有「個別」加強的管制的必要。蘇揆要求，若近日疫情穩定、符合條件，最後細節由指揮中心統一向國人報告，讓各行各業有所準備。

羅秉成今天在記者會上，數度被問到是否會有解封措施，羅秉成則回應，從三級警戒開始至今，每天確診人數從500多人，下降到最近1天都不超過50人，確實在原來高度管制作為下，有放寬調整的必要性；各部會一直都在衡量受到嚴重衝擊的產業，目前都有整理出來，不過今天在院會上並沒有明確討論，細節將由下午疫情記者會上統一說明。

民進黨立法院黨團今天早上也在立法院開記者會，表示7月份是大規模打疫苗的時期，期待全民加快接種速度，接種率越高，對全民防護越高，在此重要時刻，希望民生也能有適度調整，一方面兼顧防疫需要，也減少民眾衝擊，未來管制措施調整，呼籲能「兼顧防疫與民生需求」。

衛福部建議：維持三級，漸進鬆綁

衛福部在院會後也透過新聞稿表示，全球疫情因Delta變異株快速傳播日趨嚴峻，已有多國再度加嚴邊境檢疫及國內公衛管制措施；反觀台灣近期發生的Delta變異株群聚事件，在中央流行疫情指揮中心與地方政府的協力合作下已穩定控制，社區擴散風險低。

衛福部強調，近期國內雖仍有零星群聚感染，但多數縣市疫情已趨緩，各行各業管制措施具合理調整空間，請各部會依指揮中心防疫管制原則，加速完成相關規劃及配套措施，以即時因應疫情變化、降低民生衝擊。

對於解封機制的部分，衛福部進一步表示，由於考量社區風險猶存，指揮中心建議先維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式鬆綁，以維護國人民生經濟；同時，亦會持續協助地方政府強化民生供需產業健康監測及疫調匡列、病患收治轉送及醫療照護體系量能之整備等措施，以增進防疫效能。

此外為因應武漢肺炎疫苗大規模接種作業，已完成建置「疫苗施打意願登記預約系統」，並自7月6日起於金門、馬祖、澎湖地區先行試辦2週，後續再依試辦結果，完善相關作業流程並推行至全國，以有效分配疫苗，保障全民福祉。

最後，衛福部特別提醒，我國提供民眾接種的疫苗都是安全、有效的，呼籲符合接種資格者儘速預約接種，並於接種後持續積極配合各項防疫措施，以全面提升防護力，保障自己與家人的健康。

唐鳳：有登記意願的，下週應可預約AZ疫苗

由唐鳳團隊開發的疫苗預約系統，第1次接種意願登記時段為6日上午10時至7日下午5時做第1次收單，由於系統建置為全民都可登記意願，共162萬多人登記接種意願，其中離島登記人數5178人。

唐鳳今天也在記者會上表示，意願登記系統試辦試辦非常順利，因此今天早上10點，已經在全國範圍之內進入正式營運。在前2天已經做過意願登記民眾紀錄有做保留，因此不需要特別重新登記。

另外，經過這2天實務登記經驗後，唐鳳說，有許多65歲以上長輩也提出希望加入預約登記跟系統的需求，在跟縣市政府的會議上，許多縣市政府也表達相同意見，「因此從今天早上開始，我們已經開放全國65歲以上的民眾進入系統預約登記。」

唐鳳也說，隨著AZ疫苗這兩天陸續到貨，下週指揮中心將啟動預約接種部份，有勾選AZ疫苗，也在年齡區間內的民眾，將會收到第一批1922的通知簡訊，收到之後可盡快進行預約。

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核稿編輯：