馬來西亞亞洲航空收購Gojek泰國業務，航空業困境中發展數位服務

亞洲規模最大廉航馬來西亞亞洲航空（AirAsia,以下簡稱亞航）將以旗下SuperApp公司價值5000萬美元（約新台幣14億）股份作為交換，收購印尼「獨角獸」叫車和支付公司Gojek的泰國業務。亞航將以Gojek在泰國既有的平台此為跳板，進軍泰國在疫情中火熱的食物外送市場大戰，Gojek則將營運重點轉向越南和新加坡。

《路透社》報導，交易完成後，Gojek將獲得亞航SuperApp公司4.76%的股份，而該交易也將使SuperApp公司估值達到10億美元（約新台幣282億），高於亞航目前8億6800萬美元（約新台幣244億5085萬）的市值。亞航日前向馬來西亞政府申請了數位銀行牌照，此意味著亞航在疫情限制其航空業務發展之時，正把營運焦點轉向數位業務。

亞航執行長東尼・費南德斯（Tony Fernandes）在聲明中表示，「透過取得Gojek完善的泰國業務，我們可以加強拓展這塊市場。」去年起，亞航因疫情導致生意下滑，開始著手籌措25億令吉（約新台幣169億）資金以渡過難關，3月費南德斯曾告訴當地媒體，亞航可得到10億令吉（約新台幣67億）銀行貸款，4月時集團會再規劃未來兩到三個月的籌款計畫。

亞航旗下負責非航空業務的亞航數位（AirAsia Digital）集團有三家公司，物流公司Teleport、金融科技公司BigPay和本次交易的生活服務平台SuperApp公司，則是提供旅遊、電子商務和金融服務。

Gojek的泰國業務範圍包括叫車、食物外送和支付三項服務，是其海外營運當中最小的一部分，也遠小於泰國在食物外送服務市占率位居龍頭的Grab。根據市場交易公告，Gojek 的泰國業務在 2019 年和2020年出現虧損。

泰國商業顧問公司Asia Group Advisors主管Nattabhorn Juengsanguansit分析，亞航可以促進Gojek的發展，不過Gojek在外送食物與叫車服務在泰國起步較晚。她說，「在食物外送的營運上，（亞航）會遇到強勁的競爭過手，像是去年得到大筆資金挹注的Line Man。另外（新加坡的）Grab也已經在叫車服務市場上具有強勢地位，愛沙尼亞的Bolt在市占率也逐漸成長。」

《日經亞洲》報導，本次交易也顯示Gojek在5月底宣布和Tokopedia合併成為印尼最大電子商務平台GoTo之後，正在重組區域業務，讓Gojek可以增加在越南和新加坡的投資。先前Tokopedia只在印尼營運，Gojek則除了印尼，在越南、泰國和新加坡都有拓展業務。

Gojek的創辦人暨執行長Kevin Aluw在7日線上記者會表示，「當我們考慮哪裡可以佈局自家產品和資源，不只是資金......我們決定率先投資新加坡和越南。」Aluw表示，原因是考量到公司在當地的業務規模，他也補充，在新加坡和越南公司可以找到通往市場領導地位的道路。

《路透社》報導，Kevin Aluw告訴記者，「我們將會著眼於能夠善用資源以確保我們團隊能走向市場領導地位的地方，我們看中越南和新加坡，因此我們在那裡發展的決心會比以往更強。」Gojek正在進行首次公開募股（initial public offering,IPO）計畫。不過，Kevin Aluw表示發展越南和新加坡市場與IPO規劃沒有直接關聯。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

外送市場大戰

《曼谷郵報》報導，亞航的目標是運用其在泰國奠下的基礎加速Gojek的發展，希望透過跨國擴張在一年內將目前虧本的業務轉為獲益。亞航計畫在五年內數位服務的獲益提高50%，在收購Gojek之後會較易執行。

對亞航而言，泰國是除了馬來西亞以外最主要的市場，也是其選擇在泰國擴張業務的原因。在今年第四季，亞航主要會先以Gojek已在曼谷、普吉島、清邁和合艾（Hat Yai）打下的基底繼續擴張到其他省份。Gojek最初是2019年進入泰國市場，提供食物外送、包裹郵寄和摩托車叫車服務。

電子商務市場專家Pawoot Pongvitayapanu指出，亞航本次收購可以讓公司完整提供「從空中到地面」的旅遊和運輸服務。亞航的飛機可以運送乘客和包裹，接著再透過叫車和物流系統達成城市間的移動服務。「數位服務也能成為先的獲益來源，幫助抵銷航空業務的萎縮。」Pawoot Pongvitayapanu表示，在新常態之下，人們的商務性旅行會減少，轉而採用科技滿足開會需求。

泰國食物外送市場上除了強勢的Grab，近來電商平台蝦皮也加入戰局，此外零售商也在考量加入短程外送服務。泰國暹羅商業银行（SCB）也推出了名為Robinhood的送餐平台，Robinhood營運者Thana Thienachariya指出，亞航和蝦皮加入食物外送市場意味著大戰即將開打。泰國開泰銀行研究中心（Kasikorn Research Center）資深研究員Anantaporn Lapsakkarn指出，「我們會看過越來越多玩家加入競爭，但是對於食物外送這一行，最終只會有三到四家活下來。」

《日經亞洲》報導，根據新加坡顧問公司Momentum Works調查，泰國2020年食物外送市場規模28億美元，GrabFood佔超過50%，在德國法蘭克福上市的Foodpanda佔 23% 、Line的Lineman 佔 20%， Gojek旗下的GoFood在市場上佔有 7%的份額。

亞航主要在馬來西亞和新加坡營運，2003年起透過與泰國亞洲航空（Thai AirAsia）合資進軍泰國航空業，費南德斯在7日線上記者會表示，Gojek在泰國的app將繼續提供服務直到7月底，亞航則希望superapp可以8月開始營運。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒