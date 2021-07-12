蔣氏政權當年青睞顧炎武〈廉恥〉，國民黨如今的作為算是無恥嗎？

疫情影響這一年多以來，各類訊息及新聞的紛擾，讓國內不少人內心情緒為之起伏。六月四日這天討論度較高的新聞，除了美國白宮宣布台灣納入首批釋出疫苗國家這則，其次就是聯電榮譽董事長曹興誠的這則新聞了，他在友人的LINE群組發佈以下內容：

過去一年病毒在全球肆虐，台灣防疫得體，大家處在世外桃園（源）之中。純靠防堵當然日久會有破口，現在台灣開始嘗到病毒蔓延的滋味，好在各種疫苗皆己（已）問世，證明可以遏制疫情，台灣必然也會逐漸增加接種比例，不會讓疫情失去控制。值此之際，人人應該平心靜氣，對防疫中心的成績心懷感恩，拒絕流言和謾罵。藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘為中共犬馬，品行可謂墮落不堪！

曹興誠的這段發言，自然引起正反雙方的高度討論，也由於和高中職國文〈廉恥〉課文有其相似之處，故而也讓我對這則新聞很有感。〈廉恥〉一文作者是明末清初的顧炎武，當初他寫這篇文章出發點，基本上就是批判漢人變節而出仕清朝，並在文章直接點明「禮義廉恥」這四個基本精神之中，「恥」是最重要的部分，更明白來說，漢人變節在他眼中就是「無恥」的表現。

談到這裡，是否覺得非常熟悉？台灣的學生都一定在校園看過「禮義廉恥」這四個字，更完整的呈現是蔣中正題字並署名，由此想像，顧炎武〈廉恥〉這篇文章在台灣幾十年來國文教育體制的影響之深。

顧炎武的人格是否真有其高度節操？其實網路隨機搜尋，負面評價亦有，但是透過他所寫出來的這篇文章，卻是深受當時蔣氏政權所青睞，學子們透過國文課本的介紹，似乎也會認為顧炎武的高度不凡。然而〈廉恥〉這篇文章最早從五一課綱即已存在，雖然現今一○八新課綱國文選文已刪除這篇，但這篇至少影響台灣半世紀國文教育體制的文章，最初的設定就是為了響應「反共抗俄」的號召，這個概念就像自一九五○年代開始，當時政府為了響應文學寫作亦要「反共抗俄」，紛紛設立文學比賽獎學金，鼓勵大家投入這類議題的寫作，從文學面來連結思想面，達到全體國民對共產體制的唾棄。而從「國家高度」來看，其實顧炎武在〈廉恥〉開頭就引用《五代史・馮道傳》這句話：

「禮義廉恥，國之四維；四維不張，國乃滅亡。」

（翻譯：禮義廉恥是國家運作的四個綱紀，四綱紀不去伸張，國家便會走向滅亡。）

效忠國家，服從國家，無疑是威權時代最高服從原則。但是人心難以全然掌控，自國民政府還未撤退遷台之前，變節投靠共產政權的官民時有所見，國民政府遷台之後亦會擔心這些狀況的發生，故而採取高壓統治並運用情治單位監控，目的就是要避免官民與軍隊「通匪」。而顧炎武〈廉恥〉這篇文章會受歡迎，這段文字其實也能與之呼應：

「蓋不廉則無所不取，不恥則無所不為。人而如此，則禍敗亂亡，亦無所不至；況為大臣而無所不取，無所不為，則天下其有不亂，國家其有不亡者乎？」

（翻譯：不廉者，什麼東西都會拿；無恥者，什麼事都敢做。人若這樣，禍敗亂亡就會接續到來；何況身為官員若是什麼都拿，什麼都做，天下怎麼會不亂？國家怎麼會不滅亡？）

從〈廉恥〉的基本精神，內化到身為人臣之應有作為，再對應到政權（國家）存在的價值信仰，服從政權（國家）無疑是百姓應盡義務，故從上面這段引述來看，蔣氏政權時期下的國文選文會收錄這篇，自然是可以想像的事情。顧炎武在文中亦引述了許多古人名言來強化自我論述，在確立他這篇文章的基本價值後，他亦提出了小結論：

「人之不廉，而至於悖禮犯義，其原皆生於無恥也。故士大夫之無恥，是謂國恥。」

（翻譯：不廉者，做出違反禮義的事，根源都是來自於無恥。士族無恥，就是國家的恥辱。）

無法容忍變節之士的無恥，批判力道如此強大，這放在歷史上任一時期來看，似乎是道德操守上的鐵律。由此而對照曹興誠說藍營人士「甘為中共犬馬」，也是在說藍營價值的前後矛盾，兩蔣時期與中共的敵對意識，現在似乎轉換成受對方擺佈的錯置。反抗共產政權，駁斥共產思想，這在過去是藍營存在的金字招牌，幾十年過去後的現今，藍營的角色顛倒混亂，等於砸了自己過去引以為傲的招牌。

回到〈廉恥〉一文，當然你無法強迫別人要如何作為，顧炎武亦只能從道德面來期許他人，亦即有志之士要有操守自持的高度。但從當下環境來說，不是每個人都能像他一樣將理想放置高處，因為生活總是要過，即便不在乎自己，但是身邊若有不少人是需要依靠你時，你是否願意向現實妥協？通常課文進行到這裡，我會反問學生一個問題：

「當初清朝有意邀請顧炎武來編修《明史》，顧炎武明確拒絕。但是換個角度來看，如果顧炎武的家族有許多人是依賴他生活，他必須接受才能讓許多人得以生活時，你覺得他是答應好或拒絕好？如果你是顧炎武，你面對這個狀況會如何選擇？」

會丟出這個反思，是因為我們明白很多時候的情境狀況，並不是單純非黑即白的極端選擇，如果顧炎武內心不願意出仕清朝，但若是基於要照顧族人忍辱而為，亦是可以理解。顧炎武似乎沒有這個困擾，但是他也明白很多人看似表面變節，其實是出自於現實環境的無奈，故而他在末段也舉了顏之推《顏氏家訓》這段話來說明：

「頃讀顏氏家訓，有云：「齊朝一士夫，嘗謂吾曰：『我有一兒，年已十七，頗曉書疏。教其鮮卑語及彈琵琶，稍欲通解，以此伏事公卿，無不寵愛。』吾時俯而不答。異哉，此人之教子也！若由此業，自致卿相，亦不願汝曹為之！」嗟呼！之推不得已而仕於亂世，猶為此言，尚有小宛詩人之意；彼閹然媚於世者，能無愧哉！」 （翻譯：最近閱讀《顏氏家訓》有提到：「北齊有個官員曾對我說：『我有一個兒子十七歲，略懂文書寫作。教他說鮮卑話和彈琵琶，亦略上手，利用這些才能來為官員服務，很受官員的歡迎。』我當時聽完低頭不語。奇怪啊，這個人竟是如此教育兒子！若藉由這些才能，進而得到晉升官員的機會，我不希望你們這樣做！」感嘆啊！南朝的顏之推迫於亂世現實無奈，留在北朝當官還會這麼說，仍且有〈小宛〉詩人不願合汙同流的警惕；至於那些不夠光明磊落且迎合世俗的人，能不慚愧嗎？）

對照台灣與中國現今的相處關係，兩邊交流互動無法全然避免，有些迫於無奈的表態與妥協，即便心裡苦卻也能理解，重點在於當事人抱持的初心。回到曹興誠批判藍營的那段話，從主要的反共陣營轉變成為他口中的「甘為中共犬馬」，兩相對照之下，究竟藍營是喜於與中共唱和呼應？抑或是迫於現實無奈的難為表態？

今年七月一日正逢中國共產黨的百年黨慶活動，看到藍營不少政治人物也都發出賀電，甚至大方不避諱地表態，先後為一個對台灣有敵意的共產政權慶賀。對照之下，藍營面對中共是歡喜呼應多？還是被迫無奈多？這問題也同時讓部分藍營支持者產生價值錯亂。

每個政黨都有讓人詬病的地方，這篇文章並非要情緒性地批判藍營，而是單純從顧炎武〈廉恥〉當時受到青睞的原因，對照藍營現今與之大相逕庭言行悖論來比較，藍營如此作為算是變節嗎？曹興誠在新聞所提的那段話，確實值得討論與深思。

然而政治不是我們的專業，卻慶幸現今課綱已刪除這篇文章，因為講授者要如何詮釋？閱讀者要如何理解？尤其最怕學生在課堂上的敏感提問，在教育不涉及政治議題的界限，以及不願見到內部社會對立的前提下，我們怎麼做都是為難。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航