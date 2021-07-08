向錯誤審美觀宣戰！挪威立法要求廣告商或網紅「修圖」需標示

編譯：王國仲

鮮明的腹肌、豐潤的雙唇、光滑的皮膚……在科技日新月異的今天，藉由修圖軟體、美肌特效打造出的完美照片隨處可見。而挪威政府決定對社群網站上不切實際的審美觀正式宣戰。近期即將上路的《行銷管制法》規定，未來在網路上發布的廣告圖片，必須清楚標示經過哪些修圖步驟、套用什麼樣的濾鏡。

修圖審美觀對青少年造成劇烈影響，甚至可能導致疾病

這項由挪威兒童與家庭事務部（Norwegian Ministry of Children and Family Affairs）提出的修正案，以72：15的壓倒性票數通過，將由挪威國王決定何時正式生效。正式生效後，所有在社群網路上發布商業訊息（藉此取得收入或相關利益）的廣告商或網路名人，都必須明確標示照片經過何種編修。未遵守者將被處以罰款，甚至入監服刑。

新規定的主要目的，是降低青少年在錯誤審美觀下遭受的過度壓力。這項擔心其來有自——2020年，英國議會實施的研究發現，絕大多數未滿18歲的青少年，皆認為社群網站對他們的身體意象「極度」具有影響力；表示不考慮藉節食或手術改變外貌，進而貼近IG、抖音上網紅形象的青少年，更只有約5％。

然而，過度追求經修圖、濾鏡美化後的不自然體態，很可能對心智尚未發展成熟、還在型塑個人審美與價值觀的青少年造成巨大衝擊。太過在意外貌、過分放大自己身體的「缺陷」，還可能導致身體畸形恐懼症（Body Dysmorphic Disorder）或恐瘦症（Muscle Dysmorphia）。

ABC新聞（ABC News）報導，現年22歲的麥特（化名）曾罹患身體畸形恐懼症：「那是一段非常黑暗的時期。當時常常盯著舊照片，回想以前那個有魅力的自己，現在卻和妖怪一樣醜陋。我無時無刻不注意到自己身上的各種缺點，變得極度缺乏自信與封閉。我買了各式各樣的髮蠟、護膚產品、尋求整形手術，卻還是覺得自己不夠好。」

臨床心理學家菈維爾（Cassie Lavell）表示，飽受類似症狀所苦的人們正持續增加，年紀最小的案例僅有六歲。她指出，同儕壓力、社群網站、家庭因素，皆可能導致身體畸形恐懼症的發生。患者可能因情緒低落而拒絕上學或工作、影響生活品質，甚至選擇自殺。

很不幸地，儘管行為認知療法（Cognitive Behavioural Therapy）對罹患身體畸形恐懼症成人有相當療效，在青少年身上的效果尚不顯著。菈維爾說明，針對12－17歲案例的研究仍相當缺乏，僅有幾件個案研究和一項隨機試驗，而其中僅40％有部分進展。

網紅普遍支持，認為修圖者該「據實以告」

根據挪威媒體《世道報》（Verdens Gang）報導，《行銷管制法》普遍獲得網紅支持。

擁有九萬粉絲、26歲的挪威網紅瑪德蓮（Madeleine Pedersen）接受BBC採訪時表示，政府「該是時候採取行動了」，並希望青少年們不要比較或追求那些不切實際的修圖外貌：「有太多人，包括過去的我，對自己的外貌或身材沒有安全感。最糟的是，有時根本看不出來這些照片有沒有經過修圖。我們得知道答案。」

瑪德蓮表示，她上傳照片時並不會使用修圖軟體改變自己的外貌或身材，最多調整光線、色彩或對比度來「營造氣氛」。她認為《行銷管制法》能有效遏止修圖風氣：「發文者會羞於承認自己修過圖，所以修圖照片自然會隨之減少。」

克里斯蒂安森（Eirin Kristiansen），另一位挪威網紅也認為新法律是「往正確的方向踏出一步」，但認為此舉仍不足夠：「對我來說，這像是治標不治本的做法。造成心理健康問題的因素有太多太多，廣告圖上的一句標語也無法真正改變男孩、女孩心中的想法。」

和瑪德蓮相同，克里斯蒂安森也只會微調光影，創造她覺得最合適的照片。「我認為我們應該專注在學習社群媒體的運作方式，並對我們眼前所見的東西抱持選擇性。」

在挪威境外，英國網紅克拉克森（Em Clarkson）也抱持類似看法：「我很幸運，IG上的評語大多非常正面、樂觀。但大部分的網路世界並非如此。面對這種的現象，我認為我們必須做出回應，（挪威的新法令）是個好的開始。要阻止人們修圖是不可能且不切實際的，但要求他們據實以告，這很棒。」

西方各國陸續討論立法，標註修圖或成未來趨勢

除挪威外，各國也已陸續訂立新法，或對商業修圖相關的議題進行討論。

早在2017年，法國便已通過法令，規定任何經過編修的商業廣告（例如把模特兒修得更瘦）必須標註「經過修圖」字樣，違者可處3萬7500歐元，或廣告成本30％的罰款。

英國國會則在2020年9月，針對與挪威類似的法律提案進行討論，要求社群網站上的圖片必須加註使用的濾鏡或修圖方式。此外，著名美國商業圖庫Getty Images，也已經禁止在其商業類別的圖庫中加入修圖後的照片。

儘管不乏反對聲浪，例如認為成效不彰，或修圖範圍、定義難界定（舉例而言，上述網紅調整對比或明暗的方式算不算修圖？針對人像以外的畫面處裡又算不算修圖？），就現行國際趨勢看來，或許我們很快就會看到「經過修圖」的警語開始在廣告之間普及。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航