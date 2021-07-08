2021/07/08,
政治

香港人權組織停運，兩周內13團體解散

香港人權組織停運，兩周內13團體解散
Photo Credit: AP / 達志影像

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根據港媒統計，過去兩周至少有13個民間組織宣佈解散或停止運作，包含長期關注香港警權與人權的「香港民權觀察」。專家認為，這個現象顯示香港民間社會已做出最壞打算。

長期關注香港警權與人權狀況的組織「香港民權觀察」6日發布聲明，表示因應香港的現況與營運資金困窘，所以已於5日起停止運作。目前，該組織的臉書專頁已無法瀏覽，與其他近日宣佈解散或停止運作的香港民間組織相同。

根據香港《立場新聞》統計，過去兩周至少有13個香港民間組織宣佈解散，多個組織已刪除臉書專頁，其中包含由歌手黃耀明與何韻詩組成的「文化監暴」。「香港民權觀察」成為這個名單中的最新案例。

2014年成立的香港「民權觀察」，成員包含了香港教育專業人員協會的總幹事沈偉男與前民陣副召集人王浩賢。該組織在2019年的「反送中」示威期間，曾多次派員到現場觀察情況，有5名觀察員曾於2019年11月「理大圍城」與2020年的元旦遊行中，被港警以「非法集結」與「參與暴動」逮捕。

「民權觀察」也曾發布多份報告，包含在《香港國安法》施行後的兩份報告，內容主要質疑香港政府在短時間內進行大規模抓捕，對香港公民社會造成寒蟬效應，也進一步的縮減了言論及集會自由。該組織還在報告中點出，至少有7宗不涉及國安法的案件，或由港警國安處負責調查。

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Photo Credit: AP / 達志影像

針對連日來多個香港民間組織被迫宣佈停止營運，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華向《明報》表示，這一連串的消息釋放出令人沮喪的訊息。他指出，「香港民權觀察」並非遊行的組織者，該組織停止營運顯示它們希望避免風險，並已對港府的一連串行動作出最壞打算。

此外，曾參與選委會選舉的社福界組織「民福陣線」6日也在臉書專頁發聲明表示，根據香港《基本法》達到普選是唯一解決香港深層矛盾的方法，但該組織認為現在香港的選舉制度已面目全非，所以參選也無法達成團隊目標。

「民福陣線」在聲明中寫道：「選舉制度已經面目全非，參選亦不能達成團隊的目標；而且關卡重重，處處紅線，人心惶惶。為此，民福團隊決定不會組隊參加今年選委會選舉，亦會在短期內結束臉書專頁。」

（綜合報導）

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