「挫棕」複雜：地產商疑似「橫刀奪地」離奇事件簿

民間多年來終於推動到政府檢視新界棕地發展，但至今只係肯額外收多唔夠50公頃 (佔全港2000公頃棕地約2.4%) 嚟做公營房屋。成日話新界地權問題「錯綜複雜」，近日有單好少人為意嘅規劃申請，好可能揭示出地產商在棕地上有「橫刀奪地」之嫌，可以折射到香港土地問題既一大癥結。

事源，今年6月流浮山有個城規會佔地足足5公頃既規劃申建[1]，擬建10棟私樓共4,829伙 （申請編號： YL-LFS/12）。申請文件中煞有介事提到，增加住宅供應刻不容緩，請求城規會盡快通過，更直指進行中既棕地發展檢討，並不切合「轉變中的規劃狀況」，例如申請地點附近將有「不少的公營房屋發展」，且鄰近天水圍新市鎮，若城規會批准發展私樓，將「能平衡公營和私營房屋的比例」。[2]

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申請文件附夾申請具體地點，基本上與規劃署今年3月提出第二階段收回棕地的沙江圍北選址相當刎合[3]（位置相約，涉及棕地面積同樣為5公頃），係政府現時收堆棕地裡面算係較大既一塊。

經過我哋進一步查冊，仲發現一個十分古怪的情況。該地塊註冊交易時間為2021年5月，但實際交易時間為2014年6月。如果查冊資料屬實，顯示發展商「新金盛有限公司」足足拖左7年後才將土地交易註冊。

呢件事時間上離奇之處，在於政府2021年3月公佈收該區棕地起公屋，發展商隔左3個月後，突然話有意將呢塊囤積左7年既棕地申請起10橦私樓，仲突然註冊番自己7年前個土地交易。

先唔講份文書點解可以好似date back番個7年前有個交易咁款，亦幾明顯就係發展商想橫刀奪走依家棕地公屋發展主導權，拎番黎起私樓豪宅。

再者，發展商買地交易及註冊時間相隔7年，情況極為罕見，意味全港私人土地的業權狀況與現實可能存在極大時差，各大小地產商囤積的土地比查冊反映的情況可能還要誇張。如果接受這種遲交登記，就算你肯課金查冊，香港的土地的業權狀況都係無從稽考，或頂多換來過期資訊，上網睇地產新聞或者你個做地產經紀既朋友既市場消息應該仲可靠。

根據政府現在嘅被動行徑，私人土地「業權擁有人已提交並積極跟進其地契修訂或換地申請」(即私樓發展申請）[4]，政府就傾向唔會收地起公屋，其實就彷如收地前先「諮詢」發展商。如果依家後知後覺知道左原來有發展商意向，承諾左既公屋計劃又會唔會「凍過水」？ 會唔會變左元朗橫州事件翻版？

不過政府研究左咁耐，到目前為止收地計劃只係公佈左「一粒點」，之後收地條界會唔會完全避開哂地產商既地，即將拭目以待。

其實如果政府好好地善用手頭上既《收回土地條例》，唔再嚮啲玩嘢嘅地產商自我閹割，咁就唔使落入自製既地權複雜問題，而近2000公頃嘅棕地亦可以收返大部份善用，根本無需要推動「明日大嶼」。

注釋：

本文獲本土研究社授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見此。

責任編輯：Alex

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