本事與氣度一樣過人的武則天，掌政期間設置「銅匭」廣開諫納之言

九春開上節，千門敞夜扉。

蘭燈吐新焰，桂魄朗圓輝。

送酒惟須滿，流杯不用稀。

務使霞漿興，方乘泛洛歸。

中國傳統的五言律詩濫觴於魏晉南北朝，它的形式主要著重在聲律、對偶，在當時是一種新體詩，淵源於齊武帝時期，史稱「永明之治」。五言律詩從那個時期漸漸由雛形發展，經歷了唐宋初期普遍流行於民間，簡稱近體詩，又稱為五律，但真正的盛行卻是在盛唐時候。像上面的這首類似五言律詩，也是在唐朝時期的一種型態，這首詩的主人是出自於唐朝唯一的女皇帝——武則天。

這首詩，我們可以從詩意了解到，在武則天統治之下的盛唐時期一片薄海欣騰、歡慶的景象——那是在春天剛來臨的一個夜晚，那天大唐的星空也感染到這片歡喜的氣象。碧藍色的星空之下，整個宮裡燈火輝煌，所有的文武百官暢飲著御賜的、瓊漿甘露般仙酒，毫無拘束，酒酣耳熱，大有不醉不歸的氛圍。從詩裡面大眾齊聚，杯酒言歡，神懌氣愉，在一片平靜無瀾的湖面上，無絲毫的負薪之憂、委重投艱之擔的群臣們，卸下了煩憂的公幹，在全然無壓的狀態下，讓整個宴會更顯高潮，眾人最後都在依依不捨的情緒裡漸行離去。

當我們讀到武則天所描述的詩中情景時，或許有些人已經忘記這位氣概不遜丈夫的女中豪傑，她傳奇又充滿爭議的一生，卻不是一般平常女子可以經歷的。暫且不論她的前半生經歷過宮闈之中那般地翻天覆地、爾虞我詐，所換取得來的周武一朝是多麼地不易，最起碼她上位後十幾年之中孚得民心，獲得了「聖母」的稱號。

在她上位之後，唐朝的星空曾經出現過流星劃空的奇象，而且前後還發生過三次。在她執政期間，奇異之事不斷，某年在白雪皚皚、雪風飄飄的峻冬裡，洛陽城上竟然出現一夜之間百花盛放的奇景。同時在正位之後，她也很睿智地從事諸多的宗教活動，全國各處都供養、敕造為數不少的佛像，這令她在宗教界得到了極大的威望，同時她還蓋了一座天樞。這些種種的功績，在在都顯現出一位女性的冰聰黠慧。

事實上，武則天年輕時可以從無能的天子手中耍權弄柄，她原本只是無力掙扎天子底下的一只棋子，最後憑藉著自己的聰慧與力量，在不同角力之下脫穎而出，凌駕一群狼虎群臣之上掌握朝綱，這絕非因為當時唐高宗李治對她調情時所給予的那句「昨憶巫山夢裡魂，陽台路隔奈無門」而有了私會偷情這般地單純。

其實以歷史的角度上來看，武則天的確有著不讓鬚眉的過人本事，除了善於運用人才之外，她的過人氣度，可以開誠布公地對於任何下屬的直言，都可以慷慨灑脫地予以接受。雖然民間流傳著不少的罵名，但是無可否認，她還是廣受人民的愛戴。

武則天在位時，可說是唐代經濟發展最鼎盛的時期，她掌權時和各國熱絡的貿易商機也都是有目共睹的。她從一個備受冷落、身心煎熬的女才人，到被迫遁入空門，之後再次巧妙運用技巧獲得唐高宗的歡心，為日後的攀騰奪得了一線生機，再用她過人的手段取得了皇位，武則天一生所經歷的心路，絕對是絕世超倫，連大丈夫都未必能出其右，何況是女流！

時運對於一個人來說也許很重要，但是如果懂得掌握機運，更會讓自己如虎添翼般地扶搖直上、平步青雲。武則天在她的人生轉折中，多次都掌握得極為精準、恰到好處。例如在感業寺為尼的那段期間，因為王皇后的心計，恰巧成了武則天再度入宮的機會，並且因生子有功，被封為昭儀。再有王皇后妒嫉武氏，本欲召請巫師致武氏於死，之後事跡敗露，使得唐高宗盛怒，把皇后之母驅趕出宮，沒想到這反而令武則天獲得了意外的驚喜。

唐高宗為了要撫慰武則天，本來要特立一品宸妃之銜，此舉雖沒成立，但卻替武則天攏絡了日後鞏固后位的人脈。不過數月，唐高宗終於以陰謀下毒之罪，把王、蕭皇后廢黜，同時軟禁終生，從此以後武則天皇后之位終於鞏固。

武則天其實也有天縱之才，從她提出建議的十二件事可見一斑，例如停止戰爭，希望用威德感化邊域諸國；開放言論自由，廣納十方賢人建議；為了教化並提升文化水平，把老子的學說立為重要必學之經論；對於朝中官銜及獎勵制度，和前朝皆有不同，並且對於國內的農產發展有獨到的見解，因而編著了《兆人本業》這本以農立國極重要的農業書籍……。

武則天在位期間，對於文人、學者特別尊重，並且鼓勵大量編撰佛道相關的典籍，以及一切藝術文化方面的書目，這對於日後中華文化有著極高的參考價值。這些政策致使唐高宗對於武則天更形倚重，最後高宗在病逝前特別對其太子李顯授言，未來一切軍事和重要國策皆由武氏決定。自此以後，武氏太后之位確立鞏固。

在武則天掌政的期間，她有一件前所未見的創舉，那便是在洛陽城的廣場置有一個銅製的箱子，廣開諫納之言。無論朝中大臣、販夫走卒，都可提供自己對國家有益處的建議，但這也導致告密之風從此盛行。遇有重大密件，武氏還會親自面談，若查與事實相符，有時還破格授以官位；即便所查不實，也不予查究。但此舉的流弊在於有時會導致酷吏的產生，因而時有冤枉、誤判之情事，製造了不少冤獄。

武則天由於才智過人，未稱后以前，便已大量讀誦史冊、經論，因此對於日後科舉選擢人才，也是有她貢獻之處。在她掌政期間，每年科舉制度錄取的人數都以倍數成長。武氏幾乎都會在洛陽城裡的大殿中，親自提問應考者，這是前無古人的創舉，也是中國殿試之濫觴。

武后因曾削髮為尼，在長年黃冊青燈的日子裡，使得他有機會接觸到佛教的大量經典，這也是武氏雖然位居萬人之上，但對於因果還是有所畏懼的主要原因。並且她在各州鼎力修繕舊廟，創建新廟，長年供養僧眾，並且印造經書，大量鼓勵出家為僧，有時她也昇殿講說佛經。現在眾人讀誦經書之首的開經偈——「無上甚深微妙法。百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持。願解如來真實義」，便是武則天所書之偈。若無甚深的佛學造詣，絕對無法說出如此有智慧的偈頌。

或許也因為佛理的啟發，使得武氏在名利為前導的野心下，收斂了許多，否則天下蒼生不知道還有多少人，會無辜地在這場輪迴業力遊戲牽扯中淪為犧牲品。

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