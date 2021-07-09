昔日富裕輝煌的海地，如何淪落為總統的葬身之地？

文：吳祈攸（國立臺灣大學國家發展研究所碩士生）

2021年7月7日這一天，在台灣最令人遺憾的國際新聞，應屬海地（Haïti）總統喬夫內爾・摩依士（Jovenel Moïse）遇刺案。針對此事的內容，各家媒體報導洶洶，筆者在此表示對海地政府的哀悼之意。

但筆者想問的是，除了海地是我們的邦交國和2010年的海地地震，各位對海地的了解有多少呢？筆者認為，在看海地總統摩依士遇刺案之前，就讓筆者用筆譜出這個國家的前世今生。

海地位於中美洲加勒比海的國家，地處西印度群島的西側。同時也是台灣的邦交國，亦是我國現有15個邦交國之中，唯一以法語作為官方語言的國家。海地曾被法國殖民，在殖民期間，因法國大量投資基礎建設並栽培熱帶經濟作物，使經濟發展有成，海地首都太子港更搖身成為當時全球最富有的殖民地首府城市。

但這段輝煌歷史，和現在的海地似乎難以相呼應。如今的海地，是西半球最貧窮的國家，亦是世界上最不發達的國家之一。造成今昔強烈反差的原因是什麼？這要從海地的建國歷史開始說起。

海地原先是印第安人部落阿拉瓦克族的居住地。1492年哥倫布（Christopher Columbus）航行至此，將此島命名為西班牙島，並在此建立據點，這也是西班牙殖民美洲的開端。在殖民過程中，殖民者從歐洲帶原當時的流行病「天花」，而缺乏免疫力的阿拉瓦克族在傳染病肆虐下，大量死亡且幾乎絕跡。

為了補足勞動人口，西班牙只好從非洲引進黑奴。1697年西班牙將海地割讓法國，在法國的經營下，開始了海地的經濟輝煌時代。但繁榮的背後，是殖民者的資源掠奪與壓榨，18世紀末的海地人口約60萬，黑奴占94％、法國人僅占6％，而財富卻幾乎掌握在6％的法國人手中。

這些替殖民者工作的黑人，積年累月下來極其不滿，而18世紀的美國獨立與法國大革命的風潮，給這些拉美殖民地人民革命的契機，掀起拉丁美洲獨立運動，從1791年開始在經歷13年的獨立後，海地在1804年成功推翻法國，建立共和國體制，成為世界上第一個非裔黑人起義推翻殖民統治的國家。

獨立未必會使一個國家立即步入正軌，尤其在經濟自主上。海地獨立初期，法國並不願意承認其主權國家之地位，導致世界各國也不敢與海地有過多接觸，讓海地在國際外交頻頻受阻。直到1825年，法國願意以「盜竊奴隸及殖民地」為由要求賠償金，作為承認海地獨立的條件，同時利用法軍海軍武力威脅海地賠款。而這筆賠償金在幾經斡旋之下確定為9000萬法郎。

法國王室早知道海地政府無力債務，當時的歐洲各國也認為賠償金額過於誇張，但海地為了取得獨立地位只好忍氣吞聲，如此龐大的債務黑洞到1947年才全部清償，海地獨立近150年的財政負擔都在這筆賠償，導致該國的政府預算短缺，在教育經費與基礎建設上難以投入發展，國家中堅人才的培育自然相當艱難。

而海地經濟除了受賠款之累外，本身國內經濟產業的轉變也是關鍵。過去海地得以成為富饒之城，是依賴熱帶經濟作物出口，在獨立之前海地蔗糖與咖啡出口，分別占歐洲市場的40％與60％，1789年海地還成為世界第一大的產糖地，經濟風光自然不在話下。

但海地獨立後，眾多非裔黑人只希望成為自耕農且種植糧食作物，海地政府就將廣大的甘蔗種植園拆分成小地產分配給人民，雖然這樣的分配有助於養家活口，但經濟收入明顯大減。從蔗糖出口即可得知，1791年海地的蔗糖出口量為7萬4000噸，1825年跌至2萬噸，1960年為1萬5000噸，連年遞減嚴重影響國家財政收入。

許多殖民地獨立後，不以經濟作物為國家經濟基礎的結果，大多是國家貿易獲利銳減，也無法帶動產業升級或轉型。加上過去長年的獨立戰爭之下，基礎建設均毀，海地人民並沒有相關技術能力，能夠重建生產工具。無奈更糟糕的是，海地每年都有強大颶風襲擊以致洪水不斷，同時因為在地震帶的關係，大小地震相當常見，最嚴重的一次是2010年7.3級海地地震，造成27萬人死亡，340萬人受災的情形。

種種因素，使得無論是先天條件或是後續治理，海地皆遭逢極大困難，至今70％的海地人每天收入只有1至2美元（約54元台幣），生活條件十分艱難。

左七為海地國旗｜Photo Credit: 吳祈攸提供

在瞭解海地歷史與經濟發展後，回到摩依士總統遇刺案的議題。摩依士的背景是經營香蕉種植業，在擔任總統之前，從來沒有從事公職的經驗，因為清新素人的特質，被前任總統馬德立（Michel Martelly）相中，成為他的指定接班人選。

摩依士在2017年2月7日就任海地總統以來，國內能源價格居高不下、行政團隊更迭頻繁、涉嫌貪瀆下，使摩依士的民望，在2018年開始受到挑戰。但值得注意的是，海地政府在2016年2月馬德立總統下台後，因內部政治紛亂，有進入一段無總統時期。造成摩依士的任期是要從2016年2月算，還是從2017年2月算，國內對於任期結束的定義，產生了極大分歧。

由於摩依士是在2016年11月贏得總統大選，但就職是在2017年2月，摩依士認為是2022年才結束，又因依海地憲法規定，總統任期為5年一任且不得連選連任。亦即摩依士下屆並無競選連任的資格，隨著即將任期結束，摩依士所面臨的政治跛鴨（lame duck）效應也越大，反對派認為摩依士的執政越久，對海地政府的國家發展將越不利。

但摩依士總統暗殺事件的發生，是有跡可循的，在今（2021）年2月時，海地政府才針對涉嫌企圖暗殺總統政變的涉嫌人，進行大規模逮捕，不過還是無法避免憾事。現在許多國家擔心此事，將帶來海地憲政的不良發展，或帶來國內民意的長期動盪，但筆者相信海地政府正在做民主交接的準備，就我們靜觀其事態發展吧！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航