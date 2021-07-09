黎巴嫩貨幣貶值90%，民眾搶糧搶油搶藥，面臨19世紀以來最嚴重經濟崩潰

去（2020）年黎巴嫩貝魯特港發生大爆炸，造成100多人死亡，數千人受傷，大爆炸的後遺症未能解決，反而成為壓垮該國經濟的最後一根稻草。迄今為止，巴黎嫩除了面臨糧食、汽油以及藥品嚴重短缺外，損壞的電力設施，間歇停電持續發生，民眾為了爭奪生活必需品，陸續傳出槍擊鬥毆事件，世界銀行指出這是1800年代中期以來，世界上發生最嚴重的三個經濟危機之一。

貝魯特港發生大爆炸，成為壓垮黎巴嫩的最後一根稻草

2019年10月黎巴嫩國內經濟危機首次浮出水面，由於政府效率不彰，導致民生凋敝，之後在2020年8月由於當時貝魯特港發生大爆炸，造成100多人死亡，數千人受傷，進一步加劇經濟慘況，據統計至少3900座建築物和4000多輛汽車受損，外界估算大爆炸的總經濟成本約為150億美元。

貝魯特大爆炸：黎巴嫩貝魯特港發生的兩起大型爆炸事故，造成重大人員傷亡，黎巴嫩公共保安部稱爆炸與2014年開始存放於港內的2700噸硝酸銨有關，而事故爆炸當量大約在300至1000噸的TNT（炸藥）之間。

而貝魯特大爆炸的後遺症，未有改善，反而成為壓垮該國經濟的最後一根稻草。《紐約時報》報導，黎巴嫩正在經歷一場金融危機，根據世界銀行表示，就經濟崩潰程度，影響民眾生活巨大，這可能是1800年代中期以來，世界上發生最嚴重的三個經濟危機之一。

黎巴嫩於亞洲西南部，靠近地中海東岸，一般來說多認為歸屬於中東國家。東北部與敘利亞接壤，南部與以色列、巴勒斯坦為鄰，黎巴嫩歷史上與基督教關係密切，是中東地區為數不多的共和國和西化的國家之一。境內有人類最早一批城市與世界遺產，最古老者有5000多年的歷史，在旅遊業中相當著名。

不過，自從在1943年獨立後，黎巴嫩建立了一個獨特的認信主義政府的形式，與各大宗教派別分配特定的政治權力，黎巴嫩最初享有政治和經濟穩定，但被各種政治和教派派別之間的血腥內戰打破。

由於戰爭導致部分地區受到敘利亞和以色列的軍事佔領，也開啟了一連串經濟蕭條、物資短缺以及軍人干政等問題。自2019年貝魯特大爆炸以來，其貨幣貶值了90%以上，隨著企業倒閉，失業率飆升，曾經唾手可得的進口商品變得稀缺。

世界銀行表示，這個擁有約600萬人口的黎巴嫩的國內生產總值從2018年的550億美元下降了約 40%，近年更下探到330億美元之下。在此期間，人均收入也下降了大約相同的百分比，使一半以上的人口陷入貧困。

糧食、藥品以及汽油，成為民眾搶奪的資源

世界銀行強調，巴黎嫩國內嚴重的經濟通貨緊縮，除了與境內不斷發生的衝突、戰爭有關，另一個原因則是，黎巴嫩的政府製造大量赤字支出，導致其國家負債累累，加上錯誤且不可持續的貨幣政策，最終使經濟一步一步邁向崩潰，銀行資產已經無法有效進行金融活動，貨幣價值暴跌。

迄今為止，該國政府也未能在目前最緊迫的狀況下，提供更多的解決方案，例如：提高補貼麵包的價格，減少電力生產，補貼燃料、藥品和穀物等作為。反而因不斷進口各種商品，不斷消耗黎巴嫩的儲備資金。

《路透社》報導，法國駐黎巴嫩大使格里洛（Anne Grillo）斥責黎巴嫩總理，強調該國處於危急之中，黎巴嫩領導人多年來的管理不善和無所作為導致其經濟潰堤。他說，令人恐懼的是，今天這場惡夢，是多年來故意不作為的結果。

格里洛強調，這不是境外勢力圍攻的結果，而是黎巴嫩自己造成的困境，由於政治上的失敗，導致各種災難的發生。

另一方面，《美聯社》報導，目前大多數黎巴嫩民眾的購買力大幅下降，民間儲蓄率不斷蒸發，這個小國一半以上的人口現在生活在貧困線以下。

去（2020）年6月，黎巴嫩政府將大餅的價格提高了30%以上。民眾除了為糧食問題傷透腦筋外，也正面臨汽油、藥品嚴重短缺問題。持續損壞的電力設施，造成間歇停電了成為日常。

而民眾為了爭奪糧食、藥品以及汽油，在各地賣場、加油站，利用私人軍火鬥毆搶奪各類商店，陸續傳出多人受傷。

汽油燃料供應商代表法迪・阿布・沙克拉（Fadi Abu Shakra）表示，已經有多達140名加油站老闆拒絕接受汽油供給，因為他們害怕受到攻擊、威脅、勒索和毆打等問題。他說，加油站老闆已經無法保護自己，強力呼籲國家軍隊，是時候時候保護加油站，否則國家將陷入萬劫不復。

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核稿編輯：翁世航