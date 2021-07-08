「三級延長、適度鬆綁」，各大藝文場館解套，最快下週二就能進戲院看電影

2021年5月中旬，台灣出現不明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染源，於是在5月19日開始實施全台疫情第三級警戒，至今為止3度延期至7月12日，由於近日連續多天不明感染源個案少於10例，中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布各行業管制措施調整，針對文化部主管表演場館、展覽場館、電影院及影視劇組拍攝，亦有適度放寬措施及配套機制。

文化部也立即發布新聞稿，表示各藝文場館及影視劇組應確實遵守防疫管理措施，成立防疫小組，並因應訂定適合各場館、劇組的防疫管理計畫或準則。

這波疫情是自病毒擴散以來，台灣面臨最嚴峻的挑戰，其中，需要聚集大量人氣的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。電影院、博物館、美術館關閉，演唱會、舞蹈和各種藝文表演紛紛延期或取消。在此期間，各單位除了政府的紓困補助外，也紛紛轉往線上進行自救活動。

例如綠光劇團就在YouTube平台連續6個晚上免費播出經典作品《人間條件》系列1到6集；兩廳院開放免費閱讀《PAR表演藝術》雜誌，並透過Google Meet開啟會員專屬線上課程；出版社新經典文化也和全台12家實體書店聯手舉辦「我們來說書_你們來支持書店」線上說書活動等等。不勝枚舉的線上活動，讓民眾在家也能持續接觸藝文團隊，也讓各藝文團隊持續維持觀眾的熱度，期待解封之後迎來反彈。

而隨著「三級延長、適度鬆綁」的策略釋出後，美術館、博物館、電影院、表演場館、社教機構、文化中心等藝文場地，皆在「適度鬆綁」的名單內，也代表「實體」人潮將逐漸回籠，電影業者隨即便發布相關映演檔期。

文化部表示，在維持三級警戒情況下，文化部主管表演場館可開放指定工作場域，如廳院、排練場、化妝室、倉儲等，鼓勵簽訂合約的表演團隊進行閉門排練、攝（錄）影及無觀眾的直播演出等；展覽場館、電影院將在符合防疫管理條件情況下，逐步開放觀眾入場；至於影視劇組亦訂有相關措施，供影視劇組參考依循，並降低大眾對拍攝工作安全的疑慮。

Photo Credit: 指揮中心提供

文化部進一步說明，表演場館未開放觀眾入場，針對指定開放表演團隊的工作場域，進行閉門排練、攝（錄）影及直播作業時，應以每人1.5公尺距離計算各區域容留；已實施快篩或PCR檢測的表演者，於正式演出時得暫時脫下口罩，於工作期間至少每7天安排1次篩檢，其餘未演出者、工作人員等均應全程佩戴口罩。

Photo Credit: 文化部

展覽場館包含博物館、美術館等，除落實全面佩戴口罩、量測體溫、消毒、實聯制外，建議規劃採預約參觀方式，原則以每時段2小時為單位，場次間須進行清場及消毒，並維持觀眾間至少1.5公尺社交距離計算容留人數，最高容留人數不得超過100人。

Photo Credit: 文化部

電影院部分，亦應全面佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，並建議優先採預售票方式以控管人流，座位則採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則全面禁止飲食，此外，每一場次進場前、散場後皆需清潔、消毒。而威秀影城也表示，每場次開演前全影廳會進行消毒、觀眾配戴口罩、落實社交距離，至於所有現場工作人員，都會藉由快篩試劑，確認健康無虞才會值勤。

Photo Credit: 文化部

對比「表演場館」尚未能開放民眾入場，電影院顯然獲得較大的彈性，能開始售票營業。在電影院相對鬆綁且配合防疫措施之下，片商立刻宣布電影上映的檔期，如片商「可樂電影」就在粉絲專頁宣佈，日本電影《破碎的瞬間》將在7月15日（四）正式上映，上映的電影院包含台北長春國賓影城、桃園威尼斯影城粉絲團、桃園SBC星橋國際影城、台中忠孝國賓、高雄in89豪華影城；片商「光年映畫」也宣布岩井俊二的《燕尾蝶：數位經典版》將於7月14日（三）回歸戲院；片商「CATCHPLAY」則宣布驚悚片《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》將於7月13日（三）解封第一天重回戲院，甫在坎城影展獲頒榮譽金棕櫚，茱蒂佛斯特主演的《失控的審判》也在7月14日上映。

至於好萊塢的商業大片，如《玩命關頭9》、《噤界II》分別延至7月28日、8月25日，但是否隨著鬆綁調檔提前上映，仍要觀察後續各片商的排片策略。

最後比較特殊，是關於影視劇組拍攝防疫管理部分，由於疫情期間，劇組仍必須開拍新戲，因此文化部表示，劇組應設置防疫獨立部門，專職專責處理拍攝期間防疫事項；演出時演員有身體接觸場次，應取得演員同意；已實施快篩或PCR檢測的演員，於正式演出時得暫時脫下口罩，於工作期間至少每7天安排1次篩檢，其餘未演出演員、工作人員等均應全程佩戴口罩。

Photo Credit: 文化部

文化部強調，防疫工作需要全民及各行各業共同努力，為協助各場館、藝文團隊及拍攝劇組逐步恢復日常，文化部研擬嚴謹的防疫管理措施，籲請各場館、演職人員、觀眾及參觀者務必配合落實各項防疫規範，期盼全民生活早日恢復日常。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航