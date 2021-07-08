緬甸主要電信商挪威電信受政變影響，出售子公司撤出當地市場

緬甸的主要電信商之一挪威電信（Telenor）8日表示，由於受到緬甸軍事政變影響，集團將撤出緬甸市場，以1億500萬美元（約新台幣29億4348萬）將旗下的緬甸子公司出售給黎巴嫩投資公司M1集團（M1 Group）。

挪威電信8日發佈的新聞稿指出，挪威電信集團已簽訂協議，將其在緬甸的業務以1億500萬美元完全出售給M1集團，當中5500萬美元（約新台幣15億4182萬）以五年為期限分期付款。本次交易的公司估值約6億美元（約新台幣168億），M1集團將完全持有Telenor Myanmar並持續近期的營運。

《路透社》報導，挪威電信在聲明指出，「有鑒於緬甸局勢進一步惡化與近來發展，我們決定出售公司。」2月1日緬甸軍方發動政變後，聯合國（UN）指出，緬甸超過23萬人流離失所，超過880人遭緬甸安全部隊殺害，5200人被拘留。

挪威電信執行長布雷克（Sigve Brekke）說，「過去幾個月以來緬甸情況越來越嚴峻，讓挪威電信營運遇上困難，包關人員安全、管理和法規遵守問題上。」他表示，將公司出售給M1集團，而他們將保證持續營運。

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據《路透社》掌握消息人士說法，緬甸軍政府曾下達規定，緬甸幾家主要的電信商的外國高級主管未得許可不得離境，並且對這些電信商施壓，要求他們運用攔截技術讓當局監控使用者使用紀錄。《路透社》報導，當時挪威電信婉拒對此事置評，其他幾家主要電信商來自卡達的電信商Ooredoo、國有的緬甸郵政電信公司（MPT）以及軍政府與越南Viettel合資的Mytel，皆未對此發表看法。

《路透社》報導，10年前緬甸擺脫軍事獨裁，挪威電信是少數敢於在緬甸押注資本的西方公司。挪威電信為挪威國營企業，在北歐和亞洲開展業務。挪威電信總共1億8700萬用戶中，有 95% 居住在孟加拉國、巴基斯坦、泰國、馬來西亞以及緬甸。挪威電信在緬甸收益約佔集團整體收益7％，其在緬甸約有1800萬用戶，大約是人口數的三分之一。

挪威電信新聞稿指出，挪威電信2014年在緬甸正式營運，挪威電信投資緬甸約53億挪威克朗（約新台幣171億）。在2017年開始獲利以後，Telenor Myanmar已分配32億挪威克朗（約新台幣103億）的股息。2021年第二季受到影響後，Telenor Myanmar被列為待售資產並停止營運。

《路透社》報導，2月1日緬甸軍方發動政變後，軍方重新掌權，挪威電信在5月將緬甸業務估值降為零，認列65億挪威克朗（約7億8300萬美元）的虧損，當時布雷克曾說，「我們進退兩難。」並表示未來充滿不確定性。

《美聯社》報導，針對本次交易，布雷克說，「我們已經評估所有選擇，並相信在這種情況下，出售公司是最佳解決方案。」M1集團將完全接掌挪威電信在緬甸的事業，100％擁有公司，包括電波頻譜、執照、合約和業務。M1集團在緬甸投資的事業相當多元，包括房地產、時尚、金融科技和電信服務。本次交易需經過緬甸當局的監管機構批准。

許多外企在緬甸處境尷尬，必須保全公司獲益，也需處理來自內部員工的壓力，以及外部國際社會對軍事領袖的制裁。因此，有些公司為了回應外界呼聲，暫停建設計畫或分配股利。

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責任編輯：徐卉馨

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