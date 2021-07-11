「南冰洋」列世界第五大洋！專家：除了我們地理宅，所有人都該認識南冰洋的重要性

編譯：Yi-ching Kuai

南冰洋正式以大洋之姿，登上國家地理學會最新版地圖

美國國家地理學會於今（2021）年6月8日「世界海洋日」宣布，正式承認南極周圍的水域是地球的第五大洋：南冰洋（Southern Ocean）。這項改變代表著，該學會從1915年開始製作地圖的一個多世紀以來，第一次重新繪製世界海洋地圖，因為過去地圖上只有四大洋：大西洋、太平洋、印度洋和北冰洋。

國家地理學會地理學家亞歷克斯・泰特（Alex Tait）表示：「南冰洋長期以來一直為科學家所承認，但由於國際上從未達成共識，所以我們一直沒有正式認可它。」

地理學家們爭論的是，南極洲周圍的水域是否獨特到需要單獨命名，或者只是太平洋、大西洋和印度洋寒冷的南部延伸區域。

「某方面還蠻地理宅的感覺，」泰特說。他和國家地理學會的地圖政策委員會，多年來看著科學家和媒體越來越常使用「南冰洋」這個詞，一直在考慮要不要做出改變。

他補充說，這項改變符合國家地理學會保護世界海洋的倡議，將公眾意識集中在一個特別需要保護的地區。

「我們一直以來都有（在地圖上）給它上標籤，但我們標籤的方式（比起其他海洋）略有不同，」泰特說。 「這項改變代表著我們因其獨特的生態而希望認可它的最後一步。」

海洋生物學家和國家地理學會探險家西爾維婭・厄爾（Sylvia Earle），對這次地圖更新讚譽有加。雖然早在1999年，美國國家海洋暨大氣總署便認可了南冰洋，並獲得了美國地名委員會的批准。

對研究人員早已不是新鮮事

國家地理學會此舉讓已經熟悉該地區的專家們感到震驚。例如，科羅拉多大學波德分校的環境研究助理教授卡珊卓・布魯克斯（Cassandra Brooks）就嚇了一跳。

「坦白說，我很驚訝，因為我一直認為南冰洋是獨立的海洋，」布魯克斯說。 「我認為大多數在那裡工作的科學家都真正了解南冰洋的獨特。」

據布魯克斯說，南冰洋很特別，她在職業生涯中花了超過15年的時間研究南極。強大的南極環流決定了南冰洋的輪廓，她說這是一種有助於調節地球氣候的關鍵洋流。布魯克斯認為南冰洋是全球海洋的肺或心臟，「把水抽到全世界的海洋」。

泰特和布魯克斯都希望，國家地理學會對於南冰洋的新認可，能夠讓世人對這個經常被遺忘的地區有更多認識。「南極離我們太遠了，所以於大多數人不會每天都想到它。他們不了解南冰洋對我們所有人的生存有多麼重要。」布魯克斯說。

「雖然整片海洋都是彼此連接不分你我，但國家地理學會正式承認南極洲周圍的水域為南冰洋，為此我非常高興。」厄爾在一封電子郵件中寫道：「南冰洋被流速迅猛的南極環流所環繞，是唯一與其他三個大洋接觸，並完全包圍一個大陸——而不是被大陸包圍的海洋。」

南緯60度範圍內屬於南冰洋｜Photo Credit:Connormah@Wiki CC BY SA 3.0

由洋流定義的獨特海洋

其他大洋都是由圍繞在四周的大陸所定義，南冰洋卻是由洋流所定義。科學家估計，南極環流大約在3400萬年前形成，當時南極洲與南美洲分離，水因此得以在地球底部暢通無阻地流動。

南極環流在一個大致以南緯60度為中心的寬闊波動帶中，由西向東圍繞南極洲流動，南緯60度的這條線現在被定義為南冰洋的北部邊界。南極環流的海水比北方的海水更冷，鹽度也略低。

南極環流從海面延伸到海底，輸送的水量比任何洋流都多。它從大西洋、太平洋和印度洋汲水，幫助推動一個被稱「能量傳遞帶」（conveyor belt）的全球循環系統，將海洋養分輸送到地球各處；冰冷而高密度的水沉入南極洲海底，有助於將碳儲存在深海中。 透過這兩種方式，南冰洋對地球氣候產生了至關重要的影響。

科學家們目前正在研究人類引起的氣候變化如何改變南冰洋。流經南極環流的海水正在變暖，但目前尚不清楚這對南極洲的影響有多大。有些大陸冰蓋和冰架融化最快的地方正是南極環流流得最靠近陸地的地方。

希望促進對南冰洋的保護

目前，南極環流環繞寒冷的南方水體，保持南極洲的寒冷和南冰洋的生態獨特性。數以千計的物種在此生活，是其他地方沒有的物種。

南冰洋有「獨特而脆弱的海洋生態系統，是鯨魚、企鵝和海豹等奇妙海洋生物的家園，」常駐國家地理學會的探險家恩里克・薩拉（Enric Sala）指出。

更重要的是，南冰洋的生態影響並不僅限於南極。比如，座頭鯨以南極洲附近的磷蝦為食，然後在南美洲和中美洲附近截然不同的生態系統中向北遷徙過冬。一些海鳥也進出遷徙。

國家地理學會希望透過引起大家對南冰洋的關注，促進對南冰洋保護。

幾十年來，工業捕撈對磷蝦和巴塔哥尼亞齒魚（Patagonian toothfish，以智利鱸魚的名義銷售）等物種的影響，一直是南冰洋的一個問題。1982年，南冰洋地區實施了捕撈限制。世界上最大的海洋保護區於2016年在南極洲西部附近的羅斯海建立。 許多組織正在努力設立更多海洋保護區，以保護南冰洋最重要的覓食地，例如南極半島附近的區域。

泰特說國家地理學會的新政策，會影響在學校使用地圖的孩子看待世界的方式。

「我認為最大的影響是透過教育。學生會透過你我研究的海洋，來了解有關海洋世界的資訊。 如果地圖上的海洋不包括南冰洋，那你就不會了解南冰洋的細節和重要性。」泰特如是說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航