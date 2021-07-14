《人類與自然的祕密連結》：森林不單能緩解頭痛，也有辦法解決昆蟲的叮咬或其他的腫脹

文：彼得・渥雷本（Peter Wohlleben）

自然藥局的急救箱

在探索樹木對我們的間接影響後，也該看看這些大塊頭如何直接照顧人類的健康。在這當中，顧忌的心態是最大的阻礙，誠如我在導覽中一再遇到的；舉例來說，大家其實可以無憂無慮地品嘗山毛櫸、橡樹和其他許多落葉喬木的葉子，它們不但無害，更有益健康。然而，當我鼓勵學員這麼做時，首先卻得面對一些懷疑、拒斥的表情。真的能就這麼啃嚼樹葉嗎？是的，可以的，至少在煦煦春日裡、在落葉樹吐新芽後，嫩綠的葉子鮮美微酸；拿山毛櫸或橡樹的樹葉做碗美味的沙拉，也都不成問題。

頭痛藥在森林裡其實是多餘的，楊柳樹為我們準備了同樣的東西，因為柳樹皮中含有柳苷（salicin，或譯水楊苷），而柳苷之名正是出自楊柳，因為柳樹的拉丁語屬名就是「Salix」。根據種類的不同，柳苷的含量最多能達到百分之十，在人體攝取後會轉化為柳酸（Salicylic acid，或譯水楊酸）。知名的阿斯匹靈，就是以乙醯柳酸（acetylsalicylic acid）為基底的合成藥物，雖然藥效更強，卻也具有更多的副作用，例如血液稀釋。

如果不希望遇到這種情況，頭痛或發燒時不妨改喝杯柳皮茶。事實上，早自數千年前起，人們就會這麼做，西元前七百年流傳下來的古陶片也已經予以證實。柳酸的合成則是基於一八三○年左右的研究，科學家窺得了柳皮茶的祕密，而現代我們吃的那一顆顆白色藥片，無非只是原生樹木成分的化學複製品。

知道這個消息後，如果馬上走入森林，剝下某棵柳樹的皮，當然不是什麼好事，簡直就是血淋淋的扒皮酷刑；不過，剪下幾根樹枝帶回家剝皮，這樣的傷害倒還在樹木可以承受的範圍內。沿著河岸就能找到的原生種白柳（Salix alba）特別有助於治療頭痛；而在丘陵地帶的森林裡，主要則能見到黃花柳（Salix caprea），通常生長在森林邊緣或皆伐的土地上。黃花柳這種幾乎無法達到十五公尺高的小樹，在高大的山毛櫸或橡樹下生長得通常不怎麼好，雖然它們的柳苷含量較低，但嘗試一下又何妨呢？如果不想剪樹，不妨在小溪沿岸或沼澤地帶找找看西洋夏雪草（Filipendula ulmaria）。這種白花藥草聞起來濕潤清甜，含有類似柳樹皮所含的物質，所以用採自六、七月間的花朵泡茶，也有同樣的效果。

森林不單能緩解頭痛，也有辦法解決昆蟲的叮咬或其他的腫脹。我們只需找棵楓樹或是一片楓葉，將其輕輕揉碎，敷在被叮咬的部位上，就能有助消腫，這對消除長途遠足所造成的雙腳浮腫也很有效。

相反地，橡樹有助的是人體內部，例如緩解喉嚨發炎。為此，我們需要來點橡樹皮，先將橡樹皮泡成茶，再慢慢啜飲。但這時最好不要像剛才提到的裁剪柳樹枝那樣去剝橡樹的皮，因為此舉會嚴重損傷橡樹。不過，搭一下落葉林經濟伐木的順風車，倒是一個可行的方法，可以在那裡趁機從剛剛倒落在地的樹幹上擷取一點樹皮。當然，上藥局購買經過人工乾燥與包裝的橡樹皮茶會更容易。

春季新鮮的雲杉芽也能泡茶，當中含有大量的酸及維生素C，喝起來讓人聯想到檸檬茶；不過，若是拖到年尾，苦味物質會增加，喝起來就不像檸檬茶的酸甜口感。那我們為何不乾脆喝檸檬茶就好了？誠如截至目前為止我所介紹的所有應用，重點都在於重新與自然交融。

我並不是要大家像石器時代原始人那樣過活。只不過，若能在日常生活中利用一下這些小訣竅，將有助於我們更深入地了解森林，從而促使我們再次親近森林。此外，這些樹木的成分既不含農藥、也未經其他加工。再者，小孩子也特別能領略這種採集的樂趣，大人可以做點樹脂口香糖，討討這些小怪獸的歡心。只需要找到一點清澈、硬化的雲杉樹脂滴——雲杉是德國森林裡最常見的樹種，紅褐色的樹皮與垂懸的長圓錐體可謂是它們的註冊商標。別擔心，松樹、花旗松、冷杉（Abies）或落葉松（Larix decidua）也都無毒，只不過雲杉樹脂的效果特別好就是了。

先將雲杉樹脂滴放入嘴裡，然後在口中慢慢將樹脂加熱至體溫的熱度。在等待加熱的期間，不妨試著輕輕嚼嚼看，樹脂是否已經變得柔軟。切記，請勿硬咬！否則樹脂滴就會粉碎，然後釋放出一大堆苦味物質。所以請慢慢來，緩緩地出力咀嚼。若出現苦味物質，請直接吐掉（是的，現在終於明白，為何樹脂口香糖只適合在森林裡做），直到最後會形成一個可咀嚼的粉紅色樹脂團，那就大功告成。樹脂口香糖的味道見仁見智，不過樹脂的基本特色倒是顯露無疑，為親友充當踏青導遊的時候，若想玩點小花樣，這會是旅途中的一大亮點。

樹木甚至還為廚房也準備了一點東西：花旗松的針葉帶有橘皮的苦澀味，因此非常有益於各種菜餚的調味。

動物界同樣為我們準備了一些藥品。蜜蜂等昆蟲甚至還提供了抗生素，那就是蠟狀的蜂膠，是從樹幹與芽中採集的樹液，富含蜜蜂的唾液；可用來當作大面積的消毒劑，也能構成一個消毒層，作為防禦異物（最大可至老鼠的大小！）保護套。房屋的孔洞也能用蜂膠密封，某些養蜂人會從所養蜜蜂處收集這種天然黏膠，將它們溶解為酊劑，作為製藥業產品的替代品。

說到蜜蜂，順道一提，萬一不幸被牠們或其狂野的好姊妹（例如黃蜂）螫傷，可以在傷口上敷點車前屬（Plantago）的草藥，德國常見的車前草可分為長葉車前（Plantago lanceolata）和大葉車前（Plantago major）兩種。「車前」之名道盡一切，因為這種植物不止生長於草地上，還特別喜歡沿路生長。這十分方便取用，只要不是位處人跡罕至之處，在許多地方我們都能馬上取得這種好用的急救資源。將車前草磨碎或嚼碎，壓在遭受叮螫的傷口上，這些糊狀物便能同時有助於減輕疼痛與消毒。

當然，來自森林的藥物並非什麼新發現。早在中世紀時，大家就已經知道藥草的妙用。問題在於，我們能否從這一點，重新認識自己與自然之間的古老連結，那條早在現代人類首次登上歷史舞台之前就已存在的連結。

為了弄明白這一點，觀察一下動物界或許會很有幫助，尤其是觀察一下我們的近親。舉例來說，人們曾觀察到，黑猩猩會服用苦味樹葉的漿汁，來排泄腸道的寄生蟲。然而，研究人員又如何能確定，黑猩猩是為了獲取熱量、還是為了自我治療，才吞下那些植物性的食物？很簡單，那些樹葉是有毒的，對黑猩猩也不例外，不過牠們顯然確實知道，在不傷及自己的前題下，該攝取多少樹葉的漿汁。而且唯有當體內的寄生蟲猛烈作亂時，才會去服用那些有毒的植物——黑猩猩顯然相當清楚自己在做什麼。

猩猩會用天然的藥物自我治療，這點對我們來說，或許還是可以想像的；不過，與人類親緣關係相對較遠的那些動物，又會怎麼做呢？以林中飛鳥為例，牠們不僅會利用植物擺脫寄生蟲，還會利用其他動物的服務。例如，當牠們想消除蟎蟲或類似的害蟲時，螞蟻就會淪為非自願的協力者。為此，鳥兒會張開羽毛，蹲伏在一堆這種成群生活的昆蟲上。而昆蟲會啃咬所有的不明物體，特別是還會噴灑牠們的苛性酸，藉以抵禦牠們所認為的攻擊者。在這個過程中，螞蟻就會殺死隱藏在鳥羽間的所有寄生蟲。

人類祖先在遙遠的過去是否也曾這麼做呢？畢竟，在我們這個時代裡，也有一些號稱「有練過」的人，會赤身露體躺在蟻丘上，接受螞蟻的啃咬；據說，這有助於對抗風濕。不過，除了基於保護自然的原因，禁止這麼做以外，的確也沒有任何證據表明這會有療效。

朱砂蛾（Tyria jacobaeae）就會藉助植物來維護自身安全，這種飛蛾的幼蟲特別喜歡吃一種具有毒性的植物——澤菊（Senecio jacobaea）。由於澤菊擴散到許多草地與休耕地，因此近年來廣受關注。如果這種植物毒性不是那麼猛烈，它們本身其實沒有什麼問題。

澤菊會用所謂的吡咯聯啶生物鹼（pyrrolizidine alkaloids）來保護自己，如果馬、牛、綿羊或山羊誤食這種植物，有可能會致命，或至少造成慢性的肝臟損傷。每多吃一點，情況就會更加惡化，直到某個時候，也許是在數年後，吃下了跨過門檻的最後一小口，那隻動物的生命就會走到盡頭。對我們人類而言，澤菊同樣具有危險性。糟糕的是，它們的葉子看起來跟芝麻葉很像，人們常常搞混而不自知。二○○九年時，有人在一包芝麻葉裡意外發現其中居然夾雜了部分澤菊，導致這種沙拉愛用菜的市場一夕崩盤。

朱砂蛾正是利用這種劇毒，儘管其幼蟲也會吃其他植物，但澤菊所散發出的有毒物質，卻讓幼蟲如著魔般強烈被吸引。生物鹼不會傷害朱砂蛾的幼蟲，而會聚積在組織中，使這些幼蟲同樣具有致命的毒性。這便是朱砂蛾抵禦掠食敵人的法寶，為了讓敵人也能識別危險，便為自己加上和黃蜂一樣的顏色來警告，也就是黃黑色的環。

有別於朱砂蛾的行為是受本能所驅使，家麻雀（Passer domesticus）的例子倒是漂亮地證明了，牠們能針對性地使用周遭的物質作為藥物。墨西哥國立自治大學（Universidad Nacional Autonoma de Mexico）的伊莎貝爾．羅培茲魯爾（Isabel Lopez-Rull）與團隊研究了麻雀巢，發現許多麻雀都會利用菸蒂裡的纖維築巢。在這些殘餘物中含有特別多的尼古丁，有助於大幅減少巢中的蟎蟲。正是因為在此案例中，麻雀所利用的不是植物，換言之，不是天然的藥物，所以能推論出「牠們是有意識地使用菸蒂」的結論。

對天然藥物的利用絕非人類的發明，而是我們與其他生物的連結。倘若從今天開始，我們再度為自己強化這種自然藥局，那麼此舉絕非什麼帶有生態色彩的時尚，而不過是回歸根源。說到根，要是有棵樹木病了，我們又該怎麼辦呢？我們有辦法幫助它嗎？我們能否看出，樹是否真的需要幫助呢？這個問題至今依然爭論不休，因此仔細觀察一下各派立場，會十分有意思。

書籍介紹

本文摘錄自《人類與自然的祕密連結：發掘與自然共生的證據，找回人、動物與植物被遺忘的聯繫與需求》，日出出版

作者：彼得・渥雷本（Peter Wohlleben）

譯者：王榮輝

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《紐約時報》暢銷作家，《樹的祕密生命》、《動物的內心生活》及《自然的奇妙網路》作者彼得・渥雷本最新力作！

以科學論證人類與自然亙古通今的連結，

我們本來就在一起、也一直在一起，

我們始終是大型共同體的一部分。

親近自然，是一種健康的本能與需求；

保護自然，是一種純粹的自我照顧。

我們的嗅覺其實跟狗鼻子一樣靈敏？

人類也具有動物那種能預見危險發生的感知能力？

為什麼我們的免疫系統對森林有這麼多正向反應？

樹木跟人一樣聽得見聲音、感覺得到痛？

植物有意識嗎？

德國森林看守人、知名生態作家彼得．渥雷本，

揉和生物學、地球科學等研究與自身長達數十年的觀察，

帶領讀者走進森林，

從植物如何喚醒我們被各種聲光科技、加工食品麻痺的感官知覺、

森林的綠色如何平緩情緒、植物氣息如何穩定血壓、大自然藴藏的各種靈丹妙藥，

到植物是否有脈搏、有沒有意識、有沒有聽覺與痛覺等討論，

讓我們見識到人與自然有著驚人的共同性與相似的能力，

並且以各種方式交織而行，彼此依存、相互扶持。

在相依相伴了三百萬年，長時間交流與適應的過程中，

人類各種感官功能與身體系統，與自然構成緊密相連的共生系統。

即便現代文明科技似乎讓我們與自然間有所隔閡，

但這份連結一直都在，至今完好無損。

透過相關科學證據與條理清晰的論述，

渥雷本將這道幾乎被遺忘的相互作用與不易被察覺的默契，

清楚展示在我們眼前。

人類並非萬物之靈，

而是如同其他所有的物種，

只是複雜精緻的地球生態系統的一部分，

我們也是按照和其他所有物種一樣的規則在運行。

唯有當我們理解到，保護自然不單只是攸關其他的物種，

更重要的是攸關我們這個物種自身，

我們緊密連結、沒有界線、休戚與共，

在完全歸屬的感覺下，保護自然才能發揮作用。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬