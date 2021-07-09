問鼎年度MVP！大谷翔平的五大進步：拉高仰角擊球、減少追打壞球、無所畏懼的盜壘

暫居美國職棒大聯盟（MLB）全壘打王的二刀流球星大谷翔平，7月7日對上美東龍頭紅襪時，繳出先發7局失2分無保送的好投，拿下本季第4勝，防禦率降至3.49。隔天更敲出本季第32支全壘打，超越2004年松井秀喜在大聯盟締造的單季31轟，樹立亞洲球員單季最多全壘打的紀錄。而上半季還沒打完，打者翔平最終能打出幾發全壘打，引起眾人討論。

此外，大谷翔平在6月繳出打擊率0.309、上壘率0.423、長打率0.889的打擊三圍，整體攻擊指數（OPS）高達1.132，掃出生涯新高的單月13發全壘打，拿下美聯單月最有價值球員（MVP）。近況持續發燙的他，7月7日獲選美聯單週最佳球員，是三週內第二度獲獎。他也成為大聯盟史上第一位，同時以打者與投手兩個身分入選明星賽的球員。另外，翔平將參加台北時間7月13日早上8點開打的全壘打大賽，首輪對決現年22歲的國民隊「強打少年」索托（Juan Soto）。

大谷翔平五大進步邁向MVP，天使總經理不意外

（中央社）日本球星大谷翔平投打兼具的二刀流身手轟動美國職棒大聯盟，美媒列舉他本季五大進步，可望問鼎年度最有價值球員（MVP）。天使隊總經理對於大谷發光發熱「一點都不意外」。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）針對大谷翔平本季的進步提出5點分析，包括拉高擊球仰角、更少追打壞球、提升快速球掌握力、增加球種變化、大膽跑壘等。

報導引述天使隊總經理米納希安（Perry Minasian）對大谷的看法：「我知道這聽起來很狂，任何人只要看過他過去的表現，特別在日本的時候，儘管是不一樣的聯盟，但他的實力就是如此。」

大谷轉戰大聯盟前，天使隊花了好幾年觀察他，「對照他過去的表現，這一點都不讓我感到驚訝」。

他說：「一旦身體保持健康，確信自己能在這裡占有一席之地，有了信心之後，好表現自然就會發生，尤其當你擁有這樣的實力，你的極限比天空還寬闊。」

把球往空中打，拉高仰角

2018年大聯盟菜鳥球季，大谷翔平敲出了22支全壘打，當年平均擊球仰角是12.3度；2019年創造18轟，當季平均擊球仰角是6.8度；2020年縮水球季他敲出7轟，整季平均擊球仰角是10.1度。

今（2021）年他的平均擊球仰角達17.1度，比聯盟的平均高了5度。最明顯的例子就是6月25日對光芒之戰，他轟出了一記453英尺遠的特大號全壘打，球直接打上了看台上方50英尺高的貓道。

另一個觀察指標是，大谷翔平擊出滾地球的機率，本季降到生涯新低的37.8%，飛球比例達到生涯新高的34.1%。

更少追打壞球

今年球季開打不久，各隊投手面對大谷的時候，越來越小心，投出好球的比例降低，使得大谷必須更有耐心選球。大谷所有打席中44.3%球通過好球帶，此好球率是全大聯盟打者中第8低。

大谷調整的速度也很快，本季前37場比賽他只獲得6次保送，但接下來的39場比賽他的保送次數增加到27次。總教練麥登（Joe Maddon）說：「他放掉了很多壞球，好球帶掌握得很好，他不是上去就揮。」

提升對快速球的掌握力

洛時的報導指出，大谷本季的傑出表現，經常使人忘了，他因為手肘開刀和手臂受傷，過去34個月裡，大谷翔平只投了4局。

本季的前4場先發，他在18.2局當中保送了19名打者。但在最近的8場先發，包括在洋基球場暴失7分的那場比賽，他在41.1局裡保送16名打者，賞給對手51次三振。

其中最大的差異是快速球的控球。過去兩個月，大谷的四縫線直球的好球率大幅上升。麥登說，季初大谷的快速球好像散彈槍一樣，落點四散。現在他的投球動作更一致，收尾更完整，再也看不到散彈槍的情形。

球種搭配更靈活

對於快速球的掌握程度更高，使得大谷運用其他球種的空間增大。他的招牌武器指叉球只要投到好球帶的下緣，就能獲得很好的效果，打者面對指叉球的打擊率只有0.086，三振48次。

除了指叉球，大谷翔平每場比賽視情況使用其他球種，例如4月出戰遊騎兵隊的時候使用了今年春訓新練的卡特球，也投出更多的曲球；出戰老虎隊時投出了較多的滑球。

投手教練魏斯（Matt Wise）說：「大谷翔平的球感大概是我所見過的投手裡面最佳的一位。他身兼投球和打擊，想必沒有太多時間去鑽研，但他對球的控制能力真的非常不簡單。」

敢於大膽跑壘，更是一名好學生

洛時報導指出，速度是一回事，勇氣又是另一回事，大谷翔平除了擁有速度和膽識，他更是一名求知欲很高的好學生，樂於吸收關於跑壘的各種知識。

三壘指導教練巴特菲爾德（Brian Butterfield）表示，聽起來可能沒什麼，但大谷是最大膽、最不怕出局的一名跑者。大谷本季15次嘗試盜壘，有12次盜壘成功，根據大聯盟的統計，他的速度是大聯盟前10%。

巴特菲爾德說，每當球隊針對跑壘在開會的時候，大谷總是和翻譯坐在後面聽，任何一點都不放過，「他有一雙快腿，他是一名好學生，而且他無所畏懼」。

該報導預測，大谷本季有機會跑出20盜，成為2018年楚勞特（Mike Trout）之後，天使隊再度有人締造20轟20盜。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航