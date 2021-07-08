本土新增18例、死亡3例，三級警戒延長到26日，13日起餐飲、健身房等適度鬆綁

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增18例本土個案及3例境外移入，另確診個案中新增3例死亡。

指揮官陳時中表示，三級警戒確定延長到26日，但許多公共場所在13日後將有條件開放，包含國家公園、駕訓班、健身房、小型旅遊團等等。

新增18例本土個案、3例死亡

指揮中心今日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為18例本土及3例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18例本土病例，其中有6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，包含8例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今年7月1日至7月7日。個案分布以臺北市12例最多，其次為新北市6例；其中9例為已知感染源、9例調查中。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月27日至6月14日，確診日介於5月28日至6月17日，死亡日介於7月5日至7月6日。

社區感染還有3起，三級警戒延長至26日

陳時中在記者會中指出，三級警戒基本的標準是每天不明感染源的確診者少於10例、社區感染案件少於3起，目前已經維持連續4天。雖然今日不明感染源也是少於10例，但由於社區感染還有3例，所以7月12日之後會維持三級警戒，但會進行適度鬆綁。

陳時中指出，三級期間外出仍須全程戴口罩，並持續室內5人、室外10人的群聚規範，結婚也不得宴客，喪禮則不公祭、只採家祭。

適度鬆綁的措施中，地方政府可以依據防疫需要，例如發生群聚或疫情出現特殊變化，來因時因地調整。有條件的鬆綁對象包含戶外的國家公園、國家風景區、遊樂園區等等，以及室內美術館、電影院，運動場館、餐飲場所和小型旅行團也在規範下有所鬆綁。

理監事會議視訊視同親自出席，宗教場所有條件開放

針對內政部與其他部會的鬆綁措施，副指揮官、內政部政務次場陳宗彥在記者會中指出，人民團體、合作社的理監事會議可以採視訊進行，並視同親自出席，唯不得辦理選舉、補選、罷免。

此外，宗教場所採有條件開放，若認為自己能落實指引規範，可以提出防疫計劃，向地方政府主管機關申請核准後開放。農曆七月的普渡都是宗教活動，還是維持不開放。

Photo Credit:指揮中心

山屋、墾丁沙灘持續關閉，國家公園有條件開放

陳宗彥表示，國家公園方面，山屋、生態保護區、墾丁國家公園的所有沙灘還是持續關閉，其餘戶外空間採取停車場停車數40%的管制，室內空間則暫時不開放。景點會加強監測人流，並配合地方政府和原鄉部落管制，用餐區域以每人2.25平方公尺面積控制人員總量，另住宿小木屋每間以4人為限，森林遊樂區、休閒農場也採相同標準來進行管制。

圖書館單一窗口借書，健身房適度開放

教育部次長劉孟奇指出，公共圖書館仍以讀者不入館為原則，但開放單一窗口讓讀者借閱書籍。社會教育機構開放部分區域參觀，並採預約制，以2小時為一時段，餐飲服務則依據餐飲業的防疫管理措施。

高中以下學校的戶外操場將提供社區民眾運動使用，但不開放運動設施，且需全程配戴口罩。場所禁止飲食，競賽等聚會用途仍然禁止，飲水及學校行政教學區域不會開放，並只會提供鄰近操場的一間廁所。

此外，劉孟奇表示，室內外運動場館、包含健身房也會適度開放，以最適乘載量的25%人數為限。各種「可以帶著走」的運動器具，如瑜珈墊、球拍禁止混用借用，健身房的器材設備則要求要間隔一台開放。教練要授課前一定要進行抗原快篩，並每7天篩一次，指導期間全程配戴口罩、護目鏡或眼罩，不可以碰觸學生。

Photo Credit:指揮中心

休息站、駕訓班、風景區有條件開放，9人小型旅遊團可上路

交通部次長陳彥博指出，國道服務區、省道及口湖休息站，大致上依據餐飲業的防疫指引辦理，但還有幾個限制，包含容留人數以3.5平方公尺一人為限，並勸導民眾在一小時內用餐完畢離開，餐點採用套餐方式提供。高鐵、台鐵的付費區也有條件開放內用，一樣停留一小時、供應套餐，唯車廂內付費區仍然不開放飲食。

駕訓班在12日後也會有條件開放，條件包含相關人員實聯制、落實清消，總量管制以駕訓班每50平方公尺一人為限制，降載一半。教練一對一的授課中車上最多兩人，交通法規的教學用視訊課程辦理，使用完畢教練車要進行清消。

觀光局的13個風景區管理處會持續實施實聯制、要求配戴口罩與維持社交距離，水域活動暫不開放，封閉型的管理區如野柳會開放單一入口進入，並有40%的容留人數管制，每日下午4點就截止入園。室內展覽館、視聽室、教育場所則暫時不開放

同時，觀光局也會有條件開放觀光遊樂業，全國25個觀光遊樂地區採單一入口進駐，相關人流管制以園區最大乘載量40%為限，下午4點截止入園。遊樂設施採行預約制，乘客乘坐時要確保社交距離，禁止邊走邊吃和抽菸，有水域活動也不開放。

12日以後將開放包含隨團服務人員9人的小型國旅旅遊團，行程開始之前備妥酒精、口罩，交通工具和餐飲採梅花座和提供套餐，房間做兩人一室、一人一室的安排，每一站上車前都做消毒和量體溫，加上司機一部車最多十人。

百貨美食街梅花座管理，容留人數限1/2

經濟部次長陳正祺表示，百貨賣場人員12日後要造冊分流上班、進行健康監測，人流管制上以一人人一坪為原則。應變措施方面，若賣場人員確診，專櫃九宮格內都要停止營業、匡列隔離；若賣場為確診者足跡的高風險區域，則需進行清消、停業3日，恢復營業的11天內百貨賣場內美食街和餐廳暫停內用。

百貨賣場美食街防疫管理措施包含梅花座、設置間隔隔板、確保人與人1.5公尺的距離。餐點要用個人套餐方式供應，且不提供酒精飲料，容留人數限制為二分之一。

Photo Credit:指揮中心

傳統夜市、市場須落實管理，內用有條件開放

傳統市場及夜市的部分，除了出入口管制、實聯制外，將限制消費時間一小時。固定攤位的從業人員要造冊管理，自治會管理員自備QRcode巡檢，並建議工作人員穿戴可識別的服飾或掛牌，且鼓勵市場夜市人員下載「台灣社交距離App」。

針對攤販管理，陳正祺指出，要排隊的地方必須立牌或貼膠條限制排隊人流，市場及夜市採人車分流、禁止在馬路中間擺攤。雖然開放飲食，但鼓勵用外帶外送，熟食內用要加裝遮罩隔板，且吧台區禁止用餐，顧客更不能自己取餐。坐在室外要有桌椅、隔板，不同桌之間保持1.5公尺以上距離。

服務人員則落實戴口罩、增加酒精和其他洗手設備，鼓勵使用非直接接觸付款，外場人員全程配戴面罩、護目鏡。若發生攤商確診，九宮格內的攤商依照指示做疫調並停業，且立即進行全區清消，降載容留人數到75%，若是出現群聚事件則降載到50%。若有發現違規，地方政府可裁定攤商停業。

電影院有條件開放、劇組拍攝規定多

文化部蕭宗煌在記者會中指出，藝文場所會配合指揮中心進行放寬。展覽館和表演場館、電影院、劇組拍攝需成立防疫小組，落實量體溫、戴口罩及實聯制，並指定防疫負責人。

展覽館採事先預約到館參觀，2小時為一個單位，配合單一出入口和動線指引，暫停兒童館廳、教育推廣活動及定時導覽，禁止使用語音導覽及穿戴式、互動式顯示設備。

表演場館開放閉門式、沒有觀眾的排練，例如攝錄影和直播，過程中除了在進行實際上的演出或錄影時可以脫下口罩，沒有上台表演部分還是要全程配戴。不配戴口罩的演職工作人員，應在入館首日提供篩檢陰性報告。流行樂的演唱會目前不開放觀眾入場，只能做排練、攝錄影直播。

蕭宗煌表示，電影院建議採用預售，數位化程度沒有那麼高的戲院建議作分流，不要讓購票觀眾聚集在一起。電影院採梅花座，室內戶外都禁止飲食，並避免提供穿戴式、互動式、觸控式的設施。

至於為何電影院可以鬆綁、劇場卻不行？蕭宗煌指出，表演跟映演不一樣，映演是單向的，劇場表演是雙向的。此外還有成本考量，若表演採梅花座的話是演一場賠一場，因此26日前還是不開放劇場觀眾進場，若指揮中心有同意就會逐步開放。

劇組拍攝方面，劇組必須和地方政府建立拍攝的聯繫窗口，人員要填寫健康聲明書，參與製作14天前自主健康管理、7天內有症狀都不准演出，並在拍攝前3天篩檢，拍攝期間建議安排一週一次快篩。另外，劇組建議設置獨立部門處理防疫事項，餐點由專人統一發放、分時段用餐。演職員有身體接觸時，應該取得雙方或多方簽字同意演出，快篩過的演員才能在正式演出錄製時脫下口罩。

Photo Credit:指揮中心

餐飲業適度開放內用

食藥署署長吳秀梅表示，12日以後適度鬆綁之下，餐飲業若要內用，需配合餐飲業防疫管理措施。人員管理方面，要盤點、造冊相關工業人員，制定分流上班，訂定健康監測計畫。相關健康監測得確實執行，並建議定期篩檢，從業人員加強防疫教育訓練，落實戴口罩、勤洗手，外場人員配戴口罩加面罩，內場人員是口罩加帽子。

顧客內用一定要做實聯制，除了用餐全程以外都要配戴口罩、保持用餐距離。餐點以個人餐為主，合菜要有專人服務分菜，建議店家設置隔板、採梅花座，或能維持用餐時社交距離，才能開放內用。若沒有隔板隔間，以桌和桌之間1.5公尺為原則。

鬆綁措施13日生效，陳時中：我們一起努力

陳時中指出，以上鬆綁措施的生效日期是7月13日凌晨零時起，到7月26日，其他今日沒有講的將照原來的程序。若有業者違規，除了勸導外可能就會停止內用，要停止多少天會再公布，「我還是認為大家配合防疫、國人態度都非常好，除了非常少數……」

鬆綁措施仍在三級延長的範圍內，地方政府也會因應疫情加嚴，視防疫需要因時因地調整。陳時中記者會結束前強調，鬆綁措施一定有指揮中心所設想不到的，因此都可以跟主管單位反應，並做滾動式檢討，「我們拚看看能不能到7月26日降級，這是我們真正的目標，我們一起努力。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航