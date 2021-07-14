汪浩《臺灣為什麼重要？》：如何解決台灣經濟的三大結構性困境？

文：汪浩

〈如何解決台灣經濟的三大結構性困境呢？〉

二○一九年元旦，蔡英文總統談及美中貿易戰，對台灣的總體經濟、產業發展、金融穩定帶來一定的衝擊。蔡總統表示，台灣的經濟體質深受美中兩國的牽動，所以絕對不能掉以輕心。所幸在這兩年，政府一直在為這一刻做最好的準備。無論是「5+2產業創新計畫」帶領產業轉型，或者是「前瞻基礎建設計畫」投資公共建設來擴大內需，或是「新南向政策」的全球多元布局，努力調整過去過度依賴中國的經貿戰略，這些都是為了要來因應國際劇烈的變化。

蔡總統的這些經貿戰略大方向是正確的，但她對台灣經濟所面對的結構性困境還是認識不足，最近國發會提報的「因應二○一九總體經濟變動政策規畫」，藉由活絡國內消費及投資，擴大內需動能來驅動經濟，仍然只是一個零敲碎打，頭痛醫頭，腳痛醫腳的方案。

台灣經濟面臨三大結構性的長期困境，需要四項根本性政策來應對。

台灣經濟面臨的第一大結構性困境，就是國內投資不足，國外投資過度。二○○八至二○一七年，台灣GDP從四千一百七十億美元增長到五千七百九十三億美元，增長百分之三十九，此增長只有百分之二十來自投資拉動，而一般發達國家則有百分之三十、中國有百分之四十五來自投資拉動。同期，台灣國際投資淨資產卻從五千五百八十九億美元增長到一萬一千八百零八億美元，增長百分之一百一十。台灣國際淨資產額全球排名第五，是GDP的兩倍多。

二○一九年一月一日起，行政院「歡迎台商回台投資行動方案」實施三年，全面歡迎台商回歸。可是，財政部還在研擬《海外資金匯回管理運用及課稅條例》，草案規定，匯回資金只要接受專戶控管，投入政府重點扶植產業的實質面投資，專法上路一年內匯回，可適用百分之十的優惠稅率；一年以上、兩年以下匯回，則適用百分之十二的優惠稅率。

台灣經濟面臨的第二大結構性困境，是政府（中央＋地方）財政收入占GDP比率太低，只有百分之十五，而美、日、中都近百分之三十，西歐則是百分之四十。同時，台灣人對舉債很反感，所以政府總體財政狀況很好，全世界排第十名，長期債務只相當於GDP的百分之三十六，歐美國家大都在百分之百左右，日本則是百分之二百五十，而且這三年來，台灣負債比率逐年下降。問題是政府稅收少，負債又這麼少，哪來的錢去發展公共建設？台灣人不交稅，卻一直罵政府不會拚經濟，台灣「又老又窮」。

台灣經濟面臨的第三大結構性困境，是人口老齡化而勞動參與率（勞參率）太低。台灣人均壽命八十點四歲，而六十五歲以上老人占人口總數近百分之十五，早已是高齡社會。可是，台灣平均退休年齡為男六十二點八、女六十點七，明顯低於南韓的男七十三、女七十，日本的男六十九、女六十七。二○一七年底，台灣十五歲以上人口為二千零四萬，只有一千一百八十萬勞動人口，勞動參與率百分之五十九，而韓、日、美都在百分之六十三左右，其中五十五至五十九歲的勞動參與率，台灣為百分之五十五，韓國百分之七十二，日本百分之八十一，美國百分之七十八；六十至六十四歲，台灣百分之三十六，韓國百分之六十一，日本百分之六十五，美國百分之五十五。

台灣老人過早退休，經濟缺乏熟練工人，增長動力不足。台灣高齡人口勞參率嚴重偏低，和軍公教退休過早有關，但不是主因，因為軍公教占勞動人口只有百分之六。主因是大多數勞工自雇或受雇中小企業，而中小企業平均生存十三年，長年在中小企業受雇或自雇，五十歲後失業，再就業很困難，乾脆就不工作、改成料理家務了。所以，政府花錢，加大對五十歲以上勞工再就業的職業培訓很重要，鼓勵企業雇用五十歲以上的高齡工人也很重要。

搞清楚這三大結構性困境，才能對症下藥，建議蔡總統立即推出四項應對政策。

首先，修改財政部《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案，對台商匯回資金三年內全部免稅！台灣國際投資淨資產一點二兆美元，如果三年內能吸引百分之十，即一千二百億美元回流（台灣GDP近六千億美元），投資產業升級「5+2」，資金進入實體產業發展而不是房地產，是可以通過行政措施引導的。如果三年GDP增長超過百分之二十，財政部還怕收不到稅嗎？

其次，在台灣國際投資淨資產中，央行外匯儲備占了四千五百億美元，政府應該將外匯儲備拿出百分之十，即四百五十億美元，模仿新加坡「淡馬錫模式」，成立一個主權基金，主要投資支持「5+2」的產業升級。這個基金要找美、歐、日三十家最大的創投基金管理公司，按產業成立三十個不同基金，讓他們去找國際資本市場融資，融來資金後，台灣主權基金可以一比一配資，可達到九百億美元創投基金規模，一起去購買美、歐、日創新科技智慧產權，連結台灣「5+2」產業轉讓創新技術，推動技術商業化和創新公司上市。同時，台灣主權基金可以要求這三十家創投公司在台灣開辦公室，把台灣創投基金管理行業升級和國際化。

再次，台灣有近十兆台幣的國有資產，將其中一部分活用，通過證券化上市，可以提高經營績效和資產回報。國有財產上市發行新股占整個公司一定比率，如百分之二十五至百分之四十九，政府可以保留百分之五十一以上股份，對經營有控制權。政府可以學習各國公用事業公司上市的經驗教訓，在公共利益、員工利益和股東利益三者之間找到平衡。特別是，政府可以設立青年廉租房信託基金並將其上市融資，該基金可長期承租國有的土地或閒置的房屋，改造成廉租公寓，並利用資本市場融資，不斷擴大規模達到五千億台幣，開發五十萬個十坪左右的青年廉租公寓，出租給三十歲以下的年輕人。

最後，立即將「長照2.0」升級為「長照3.0」，提供全民長照服務。發達國家的長照開支一般占GDP百分之一點六，而老齡化的台灣卻不到百分之零點二，只有三百億台幣，服務不到二十萬人。目前台灣有近百萬人需要長照服務，每年需要一千二百億台幣。但是這錢怎麼來？建議政府立即發行五千億台幣二十年期「長照特別公債」，盡快建立起全民長照服務產業，同時在「全民健保」基礎上，建立「全民長照保險」制度。

如果將「全民健保」多收百分之十五為「全民長照」保費，每年就可多收八百億，加上遺產稅和菸稅三百億，和長照使用者部分付費，如同「全民健保」，這應該能維持「全民長照」運作和支付「長照公債」利息。發展出長照服務產業，培訓五十萬個五十至六十五歲的長照服務員，提高高齡人口勞參率，對台灣經濟和社會發展有長遠好處。

建議蔡總統盡快召開「拚經濟國是會議」，把行政院各部會首長、各個立法委員、各縣市的首長、中央銀行行長、在野黨領導人、各工商團體和勞工團體代表，各方智庫人士等召集起來，深入討論經濟到底要怎麼拚。這個拚經濟會議，不要討論頭痛醫頭、腳痛醫腳的短期經濟政策，而是為台灣十年、二十年經濟升級換代規畫路線。台灣經濟如何轉型升級？年輕世代相對剝奪感的問題怎麼解決？社會如何面對老齡化？基礎建設的水準和速度怎麼提高？這些基本問題需要全社會來集思廣益，凝聚共識。

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣為什麼重要？——汪浩政論集》，八旗文化出版

作者：汪浩

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台灣為什麼重要？

2017至2020年，全球秩序動盪不安

美中貿易戰、香港反送中、新冠肺炎接連發生，至今餘波未平

面對世界局勢變動的此刻，台灣夾在美國與中國之間，該如何應對？

國際政經專家——汪浩 為台灣做全方位的診斷

全面分析政治、經濟、外交整體脈絡，證明「台灣為什麼重要」！

Taiwan Can Help！台灣是國際社會重要的夥伴！

反思二○二○總統大選，郭董與韓總能給台灣什麼啟示？

台灣經濟沒中國就不行？別再被中共同路人欺騙了！

中國經濟好棒棒？錯了！中國經濟崩盤倒數計時中！

二十一世紀美中「新冷戰」，台灣可以成為最大贏家！

從反送中到港版國安法，台灣該如何撐香港、挺民主？

縝密清晰的思辯論述＋客觀詳實的數據分析

2017至2020年台灣總體檢報告書正式出爐！

本書將知名作家汪浩在二○一七年至二○二○年期間，於各大媒體投書的評論文章集結成冊，加以修訂、增補，為讀者呈現過去四年來，關於台灣、中國、美國、香港乃至全球的政治、經濟、外交等全方面的整體脈絡。第一章至第三章為「台灣篇」，分別談台灣的國家建構、經濟，以及二○二○年總統大選給台灣人的啟示；第四至第六章為「中國篇」，分別談中國經濟、美中關係和香港問題。

今日，世界局勢未明而中國又強勢崛起，汪浩透過清晰論述與客觀數據，證明台灣不論在民主、經濟、國際關係等方面都有其重要價值，絕非「亞細亞的孤兒」，關鍵的第一步就是建立對自身的認同與信心；相反地，看似強大的中國，內部實則埋著一連串的經濟未爆彈，稍有不小心就會被引爆！

不過，汪浩也指出，在國際秩序重洗牌的此刻，台灣人除了相信台灣很重要之外，更需要把握良機，在美中「新冷戰」中堅定地站在美國這一邊，並且充分展現守護自由民主的信念。唯有如此，才能讓國際社會看見台灣的價值所在，進而相信「Taiwan can help」！

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰