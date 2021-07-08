【印尼疫情】澳洲與多國援助醫療器材、科興疫苗因醫護人員接種後染疫病故惹議

（中央社）印尼疫情嚴峻，澳洲政府7日表示將捐贈疫苗、製氧機、抗原快篩試劑等，協助抗疫。美國、日本、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、英國、中國、俄羅斯、韓國等已陸續提供或承諾協助。

澳洲外交暨貿易部7日發布新聞稿指出，澳洲將提供印尼250萬劑英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的疫苗、1000台呼吸器、最多700台製氧機、170個氧氣瓶、4萬個抗原快篩試劑，以及其他消費性醫療用品。

新聞稿指出，印尼確診案例持續攀升，澳洲的援助可幫助印尼擴大篩檢能量、維持醫療體系量能及提供緊急醫療需求；也代表澳洲持續強力支持印尼對抗疫情。

印尼疫情持續惡化，單日確診和死亡數7日再度雙創新高，新增3萬4379名患者，全球第3高，不治人數首度破千，達1040人，僅次於巴西的1595人。

印尼媒體Liputan6報導，今年來共9國陸續或承諾提供援助。

美國將透過世界衛生組織（WHO）COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供400萬劑的莫德納（Moderna）疫苗。日本承諾提供印尼210萬劑英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的疫苗，其中99萬8000劑已經在7月2日運抵印尼，其他將於近期抵達。阿拉伯聯合大公國在5月捐贈50萬劑中國國藥（Sinopharm）疫苗。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）7月初表示，荷蘭將提供300萬劑疫苗，英國也承諾提供疫苗。此外，韓國與俄羅斯將與印尼共同生產疫苗。

中國今年初率先提供印尼科興（Sinovac）疫苗，之後並分批陸續送抵，印尼至7月初已取得超過1億500萬劑科興疫苗，占印尼使用疫苗的9成左右。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）2日與雅加達外籍媒體聯誼會座談時指出，目前只有中國能依照合約，在年底前提供總共約1億2500萬劑的科興疫苗，阿斯特捷利康依合約今年底前應提供5000萬劑，因故耽誤，年底前僅能供3000萬劑。

布迪指出，印尼購買5000萬劑輝瑞BNT疫苗，也因故延遲，希望能在8月取得，另外有5000萬劑美國生技製藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）的疫苗，原計在7月取得，但也因故耽誤，希望能在年底前取得。

首席科學家接種科興疫苗後疑因染疫確診病逝

（中央社）印尼正經歷一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情反撲。媒體報導，當初負責與北京科興（Sinovac）合作在印尼做疫苗臨床試驗的首席科學家諾維利亞疑因確診，昨天病逝。

路透社報導，諾維利亞（Novilia Sjafri Bachtiar）的死訊，正值廣泛使用科興疫苗的印尼處於染疫病故創新高之際。

印尼新聞網站Kumparan稱諾維利亞死於確診COVID-19；Sindonews網站引述印尼國營生物製藥公司PT Bio Farma官員指稱，諾維利亞的遺體已依據防疫配套作法下葬。

印尼國營事業部部長索赫（Erick Thohir）在Instagram貼文悼念，稱PT Bio Farma公司「痛失」諾維利亞這樣的人才，提到她是公司首席科學家，曾帶領數十項PT Bio Farma公司的臨床試驗，包括與科興合作的疫苗臨床試驗，但貼文內未提到她的死因。PT Bio Farma負責科興疫苗在印尼的產製。

PT Bio Farma公司暫未就年僅50出頭的諾維利亞之死，回應外界詢問。

路透社認為，印尼醫護接種科興疫苗後仍確診與染疫病故，加深科興疫苗預防住院與死亡效果的疑慮。據獨立數據庫Lapor COVID-19的資料，連同7月50人，6月以來印尼已有131名醫護病故，大多有接種科興疫苗。

「華爾街日報」指出，流行病學家說醫護的死亡需妥善調查，以釐清諸如醫院護理不善或慢性病是否為關鍵因素，專家也說尚需更多資料，包含整體有多少已接種疫苗的醫護後來確診，這部分印尼衛生部表示沒能追蹤到。

根據印尼醫學會（The Indonesian Medical Association）的資料，印尼約90%的醫師已接種科興疫苗，約為16萬人，因此接種疫苗仍確診病故的醫師，僅佔很小的百分比。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授杭特（Paul Hunter）表示，不必為印尼出現一些完整接種疫苗的醫師仍確診病故感到意外，因為當中很可能併含多重因素，包括科興疫苗效果本就不若市場上其他疫苗，且印尼的醫院照顧重症患者的機制與能力，也無法跟衛照體系健全國家的醫院相比。

印尼政府發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示，須查明醫師死亡的個別情況，才能對疫苗下定論，在一些疫情嚴峻地區，如中爪哇省的古突史（Kudus），數百名接種過疫苗仍確診的醫護裡，絕大部分症狀輕微且很快痊癒，「真的不能去說科興疫苗不理想」。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為2020年12月6日，印尼蘇加諾-哈達國際機場 ，工作人員正在卸下裝有中國科興疫苗的貨櫃。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範