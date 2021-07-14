《喬．拜登》推薦序：拜登對中國仍然採取強硬政策，台灣該注意什麼？

文：陳方隅（「美國台灣觀測站」共同編輯、美國密西根州大政治學博士）

【推薦序】拜登對中國仍然採取強硬政策，台灣該注意什麼？

台美關係是台灣最重要的外交關係，因為長期以來（至少可以追溯到一九五○年韓戰爆發之後以來），台灣不管是在國際政治當中的角色地位，以及國內政治與經濟局勢的發展，都和美國息息相關。因此，每次美國的大選，在台灣總是會掀起非常多的討論與關注，不只是因為美國大選的結果有可能會直接影響到整個亞太局勢的發展變化，而且在經歷川普執政的四年之後、在「中國因素」的影響力相關討論已經深入台灣民心的時候，更讓人關心。因此從二○二○年開始，到美國大選結束、隔年一月拜登上台以來，對於美國政治的討論一直都是媒體、社群網站上的焦點。

這本《喬．拜登》的原文在美國大選前一個月、二○二○年十月出版，作者是得過普立茲獎、曾經長駐中國的記者歐逸文（Evan Osnos），他先前對於中國的描寫相當精彩（例如《野心時代：在新中國追求財富、真相和信仰》）。這個時間點出版一本拜登的傳記，讀者們無可避免地會拿川普出來做對比，尤其本書第七章講到拜登決定再次參選總統的時候，對比川普的篇幅自然會比較多，這部份可能會讓部份川普的支持者感到不快。

不過其實拜登這個人一直以來的特色就是，他並不是什麼有「領袖魅力」的政治人物，也很少有人會把他當成一個政治偶像，讀完這本書也不會讓人覺得他是一個能夠掀起政治旋風的人。大家只要把本書當做「認識美國總統」的一個快速入門就可以了。

本文將簡單地討論書中提到與拜登的外交政策相關的討論。

整體溫和、但對中強硬的外交政策

首先我們要知道的是，拜登是參議院「外交委員會」的資深成員，因此最常接觸的就是外交事務。他被歐巴馬選為副總統候選人的時候，其中一個主因就是希望借重拜登在國際事務上面的角色，同時也希望用他的老經驗來補足相對年輕、且在國會資歷尚淺的歐巴馬之不足。當時這個選擇可以說是讓各界都很意外，他自己也歷經了一番心境上的調整，後來決定在政務上扮演積極（但也很支持歐巴馬總統）的角色，因此在許多重大政策方面都會參與討論。

在外交上面，他過去的主張比較偏向較為克制的外交政策，認為美國的重要目標是要減少捲入區域衝突（參閱第五章）。從對阿富汗駐軍的看法來說，這點是高度延續的。拜登當上總統之後，就開始實行以前認為的需要減少駐軍這樣的看法，宣告將從阿富汗撤出部隊。不過這種所謂「克制」其實只能說是相對來看，因為他有時候也會主張要使用武力（例如一九九三年認為北約組織應該轟炸巴爾幹半島，以阻止波士尼亞人被塞爾維亞屠殺），因此無法把拜登直接歸類在所謂強硬派或者鴿派（書中歐巴馬也曾經做出這樣的分析）。

不過，針對台灣民眾最關注的美國對中政策方面，目前為止應該有很多人會跌破眼鏡。有不少人原本認為拜登是比較親近中國，覺得拜登上台之後就會親中（甚至會把台灣當籌碼賣掉）；即使是許多政策圈的人士分析，也都認為拜登會採取相對溫和的態度來對面中國，然後在台美關係方面會變得比較低調（像過去民主黨執政時一樣），把多數的合作從檯面上轉為檯面下。

然而，實際的發展是：拜登宣告要用「全政府模式」（whole-of-governmentapproach）來面對中國，認定中國是「戰略競爭者」（strategic competitor），擴編白宮國安會的中國事務部門，新設立印太事務協調官，然後開始協調日本、韓國、七大工業國（G7）會議、以及北約（NATO）各方面，推動「關切台灣海峽穩定」的議程，將台海安全問題「國際化」。種種跡象顯示，拜登政府正努力地實現「拉攏盟友一同與中國競爭」這樣的競選承諾，並沒有如許多人預估的那樣，會回復到過去歐巴馬時期或者小布希時期採取的相對比較親近中國的政策。

拜登為什麼會對中國採取強硬手段？

為什麼會有這樣的發展？ 一方面是因為整個美國與中國對抗的結構並沒有改變。在中國方面，自習近平上台後展現出無比的自信，要與美國競爭世界領導者的位子，在政治、經濟各方面不斷挑戰美國。另一方面，從美國領導者的角度來看，雖然書中談到中國的篇幅非常少（只有談到拜登訪問北京期間一則拜訪餐廳的軼事，以及後來有提到大選期間拜登兒子所捲入的爭議），我們仍能從書中看出拜登身上的幾個特點，可以用來解釋為什麼他會採取對中國強硬的政策。

首先，拜登有一個很明顯的特質是「風向球」（作者歐逸文用語，第四章與第八章都曾出現過）。先前就已經有專門的研究團隊（例如專做選舉預測與量化數據的FiveThirtyEight）告訴大家，拜登在國會裡面的投票紀錄就是「最中間」的那種。書中提到拜登能夠在初選乃至後來大選勝出的關鍵在於，他能很精準地抓到「中間選民」的心。他很清楚知道所謂的左翼、進步派們的想法，認為不能隨便含混帶過（這可以解釋為什麼他和參議員桑德斯的關係較好，也順利取得桑德斯支持者們的支持），但他的施政以及訴求都是以中間選民為主。

從國際政治角度來看，美國與中國的「對抗」態勢在這幾年已經非常明顯，經歷川普執政之後，川普政府很成功地扭轉了政策圈以及一般大眾們對中國的天真想像，因此整個美國的「風向」已有絕大多數民意認定，中國就是頭號的挑戰者。在這種狀況下，最會抓風向的拜登，自然不可能會像很多人說的會做出所謂的親中之舉。

相對來說，台灣方面可能也要掌握一下現在的風向到底是什麼。例如在我們常常說的護國神山台積電和半導體產業來看，美國方面的風向其實是要振興以美國為中心的製造業，差別只在於川普喊出來「美國優先」但拜登沒有這樣喊，實際上的方向都是以美國為中心。那麼台灣方面無可避免地之後在科技業發展方面、以及產業鏈層面就會和美國有一些利益上的衝突，這個就是台灣的執政者需要先行規劃以及安排的。

另外作者提到一個拜登很重要的特質在於勇於承認錯誤，並且常常道歉。在決策方面，拜登常常會去看過去做錯了些什麼事情，並且叫大家要從過去的錯誤當中來學習。美國在歐巴馬時期的外交政策有許多常被批評之處，其中就包括了對中國太過軟弱（例：處理中共在南海填島蓋軍事基地的問題），現在中國成為美國首要競爭對象，那拜登自然也會去回顧過去那段時間的錯誤。

台灣需要注意強化與拜登的非正式連結

在個性方面，拜登另外有一些跟決策大方向比較無關，但卻非常有趣的特質，就是他很愛講話，老是可以在跟人會面的時候把話講得落落長。例如，今年五月的時候，拜登跟韓國總統文在寅在華府見面，兩人會面時間比原定時間多了一小時，不知道是不是因為有人太多話的關係？

由於小時候患有口吃，所以拜登的「照稿演出」通常都不甚理想，他本人也非常不愛用「提詞機」，隨興發揮反而可以講得比較自在，但這樣一來就常常會莫名地失言，甚至引發公關危機。在外交場合這樣「神來一筆」的話，可能就會需要一些彌補措施。

另一個重要的特色是，拜登似乎很喜歡以「個人情誼」來經營外交關係。書中提到的小故事是當他要負責處理伊拉克政務相關事情時，他常常自己繞過白宮總機，自行撥號打給伊拉克的政要朋友。而近期我們也可以看到一個例子是，在以色列和巴勒斯坦於今年五月的政治與軍事衝突危機當中，拜登的作法一開始是不斷地以檯面下的方式去和以色列總理納坦雅胡談，而不是直接公開譴責。這樣的作法常常會引起各方批評，尤其是在外交聲明及實際行動方面不夠果決。但是，注重私人關係網絡，似乎是拜登的習慣手段之一。

由於拜登在政壇活躍的時間夠長，處理外交事務的時間也相當長，因此他有很多的機會可以和外國政要建立起個人的情誼，但如果說外交事務的其中一部分是由高階領導人之間的私人交情所驅動，那沒有情誼的話該怎麼辦呢？ 這方面或許就會引起一些國家的外交部門疑慮或者焦慮了。

不過，這樣的「非正式」連結很可能會是之後許多外交關係需要特別分析之處。例如，在拜登上台之後，四月份首度派了外交訪問團至台灣，當時領銜的就是拜登的好朋友、前參議員陶德（Chris Dodd）。名義上這是一個「非官方」的訪問，陶德也沒有任何官職在身，但實際上陶德和拜登之間的聯結非常深，是拜登身邊最核心的幕僚成員之一，因此我們可以說這個訪團對台灣來說非常重要。

而在美中關係方面，中國由於戰狼外交盛行，先前美國多次提出要在某些領域進行合作（例如，民主黨團隊在大選期間就已經闡明，在氣候變遷方面相關議題是需要中國合作的），但中國在拜登上任後不斷地拒絕和美方對話，包括拒絕國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的對話請求，在美國氣候特使凱瑞（JohnKerry）訪問中國時，更是直接給予閉門羹。而在美中雙方於阿拉斯加舉行的國安外交高層會面當中，中方更是罕見上演了罵人戲碼，很顯然中國現在主要的「觀眾」是在國內，連外交方面最起碼的禮儀也都不在乎了。

如果連最能夠合作以及建立聯結的領域，中國都不願意做，那麼更不用提要和拜登之間建立更好的關係。也就是說，中美關係的對立狀態只會繼續加深下去。

增進台美關係，破除「距離產生的模糊感」

跟歐巴馬和川普比起來，拜登實在很難說是一個有個人魅力的領導者，他也不像歐巴馬一樣具有登高一呼的「圈粉」能力。不過書中第四章提到一個有趣的小故事：在外交場合或者是正式會議，外國領袖跟歐巴馬和拜登同時見面的時候，一開始都會先找歐巴馬談話，因為覺得他就是一個很具有群眾光環的領袖，不過見面一陣子之後，大家就會改成圍繞在拜登旁邊跟他講話（或者，聽他講話）。

拜登的人物形象一直以來都是親切的、有時候太過囉嗦，但是是可以跟大家打成一片的那種「好人」形象。他在對內施政上面走的路線往往會是最為「中道」、最符合「風向」的那種模式，不過，在外交政策方面，這種「好人」模式是否有助於重建世界各國對美國的好感度與信心呢？ 從一些近期的跨國民調來看似乎是有一些成效，但我們當然還是要持續觀察美國在各方面實際的外交政策的實行成果。

我先前曾經寫過，台灣人看川普是有一種「距離產生的美感」。而身為川普競爭對手的拜登，則是「距離產生的模糊感」。台灣距離中國太近，距離美國太遠，所以任何能夠增進台美關係、促進台灣對美國政治多了解的讀物，當然都是多多益善的。

相關書摘 ►《喬．拜登》：「普丁先生，我看著你的眼睛，我不覺得你有靈魂」

書籍介紹

本文摘錄自《喬．拜登：他的中間路線能重振美國嗎？》，八旗文化出版

作者：歐逸文（Evan Osnos）

譯者：廖世德

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他曾從死亡的低谷走過，

因此，他更懂得尊重、傾聽與妥協。

「他不會說冠冕堂皇的好聽話。

但對於哀痛中的美國，

他能給與一種慰藉，一種療癒的語言。」

——歐逸文

在2020年大選中，拜登的民調一路領先，成為歷來所有挑戰現任總統的候選人中最高者。在最後的投票中，憑藉史上最高的投票率，拜登囊括史上最多的票數，打贏了他聲稱的「為美國靈魂的一戰」，當選美國第46任總統。

然而，雖然他從1972年開始即連任六屆聯邦參議員，是數一數二的政壇長青樹，但在眾多華府人士眼中，他是異類。他口無遮攔、經常失言，且在任何場合都可以滔滔不絕，這為他贏得「喬大砲」的渾名。在副總統任內，他的大嘴巴令歐巴馬的幕僚頭痛不已。

他對於建立「人與人的連結」有莫名的狂熱，不放過任何一個與人握手寒暄、擁抱摸頭、嬉鬧打哈哈的機會。他與全美國會議員、全球政治領袖的好交情在華府無人能及，但因此也被人譏為濫情、虛偽做作。

在菁英輩出的民主黨內，拜登的學歷平庸，是少見的沒有常春藤學歷的總統候選人。

在政治立場上，他自詡保守派，謹守溫和中間路線。1970年代，他支持反動的種族政策，成為他政治生涯中最大的汙點之一。

他甚至還曾公然說謊，被抓包後倉皇退出1988年的總統大選。那是他第一次參選總統。

美國人民眼中的「老好人」、「慈祥老爺爺」，

將以其寬厚的心胸，推動這國家繼續向前。

另一方面，悲劇般的人生在他身上淬鍊出與眾不同的性格。1972年的一場車禍奪走了他的妻子與年僅一歲的女兒，1988年的腦瘤讓他差點喪命。與死神擦肩而過的經驗讓他嚴重缺乏安全感，但也讓他更懂得珍惜友情，更願意包容與聆聽，即使是面對立場南轅北轍的政敵。

不幸的是，彷彿命運的捉弄還不夠，2015年，就在拜登考慮是否要參與隔年的總統大選時，長子博伊又因腦癌去世。拜登再次承受白髮人送黑髮人之痛。

2016年的美國大選不僅是民主黨與共和黨的決戰，也是左派與右派的交鋒、「千禧世代」與「舊建制」的對壘，「新美國多數」與「白人至上」的較勁。一個幾乎已經被兩黨相爭撕裂的國家，再次來到歷史的轉折點。拜登，雖然他始終缺乏柯林頓、歐巴馬那樣的明星光環，也沒有宏大的政治論述或治國藍圖，但正因為他不偏頗極端意識形態，善於溝通合作，被許多人視為團結美國、療傷止痛的最佳人選。

拜登團隊以第36任總統詹森為楷模。詹森不酷不炫不帥，但卻能在甘迺迪的自由主義理念的帶領下，成功推動「大社會」立法，大幅化解美國社會中嚴峻問題，奠定日後繁榮的基礎。一路走來，拜登相信，溫和、中道、堅定，路才能走得遠。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰