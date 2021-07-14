《喬．拜登》：「普丁先生，我看著你的眼睛，我不覺得你有靈魂」

文：歐逸文（Evan Osnos）

對於出兵海外，他始終表示質疑

拜登進入政府以後，一直對於美國在海外動用武力表達強烈質疑，並以此聞名。有時候他甚至會和希拉蕊．柯林頓、中情局長潘內達等人起爭論，壁壘分明。拜登一直反對干預利比亞，認為格達費如果倒台，利比亞局勢將會一團混亂。他也曾經向總統示警狙殺賓拉登的後果。他後來說，那一次突擊要是失敗了，歐巴馬「將成為一任總統」。歐巴馬並非每次都聽拜登的，不過兩個人都謹守一種謹慎的外交政策，其宗旨是，如同歐巴馬說的，「避免錯誤」。有人要歐巴馬解釋一下「歐巴馬主義」，歐巴馬就說：「你有時候是一壘安打，有時候是二壘安打，但時機到了我們總會打出全壘打。」

拜登和他的前任錢尼相反。他在外交事務上的作為，總是配合並強化總統的克制的本能，而不是在總統背後又玩一套。二○一四年夏天，我曾經和歐巴馬談到拜登在歐巴馬政府中扮演的角色。我問總統說拜登是否曾經影響過他的想法。他說：「在外交陣線，我覺得喬在我們辯論阿富汗問題的時候發揮了最大的影響。」

二○○九年，歐巴馬開始檢討美國對阿富汗的政策，他的戰爭內閣經常見面討論下一步棋該怎麼走。包括駐阿富汗美軍最高指揮官史坦利．麥克里斯特爾（Stanley McChrystal）將軍在內，軍方領袖都希望能夠增派四萬名部隊以及龐大的平民工作團，進行一次平亂大行動。歐巴馬相信在場的幾個人心裡都有他們特定想要的結果。他說：「你有的是羅伯．蓋茲（Robert Gates）；這個人確實是個很優秀的國防部長，但是一說到阿富汗政策，他顯然只想要延續前朝的做法。」

歐巴馬說：「那一次爭辯期間，我和喬有時候會一對一談很久，為的就是釐清美國在阿富汗的利益究竟是什麼，我們在那裡到底能夠成就什麼事情。我覺得，某些公共論述最後把喬歸入鴿派，其他的人是鷹派，但這樣的二分法我覺得其實太過簡單。真的，喬對我的幫助就在於不斷地問我們為什麼要去那裡？如果我們要達成特定的目標，究竟有哪些資源是我們可以投入的？我們沒有陷入意識形態的爭辯，因為那樣十之八九就會導致我們好高騖遠，或是在任務中缺乏明確的目標。」

歐巴馬說他和拜登會一起討論要向軍方及情報單位提問什麼問題。「有時候，喬，基本上是代表我，提出問題，保留決策空間給我，激發激烈的辯論。這實在是非常寶貴，因為一方面這有助於我們形塑初步行動策略，抑制塔利班的動力，另外一方面這也有助於我們訂定我們要在那裡多久的時間表。你也知道，時至今日，對於我們提出逐漸退出阿富汗的時間表也許還有一些爭論，但是我相信那絕對是正確的作法。」（不過歐巴馬最後是下令增派三萬名部隊，在阿富汗實施軍民政策。美國後來還是繼續留在阿富汗，並未撤軍。）

四十年來沒有做對一件事！

五角大廈一些資深領導者指責拜登破壞白宮和軍方之間的互信。蓋茲在他的回憶錄《職責：一個戰時部長的回憶錄》（Duty: Memoirs of a Secretary at War）裡面對拜登做了最嚴厲的批評，說他「別人沒有辦法不喜歡他⋯⋯ 但是四十年來，他幾乎在每一項外交政策、每一個國安問題上都做錯了」 。

蓋茲接受國家公共電台訪問，談他這本著作。他說，拜登在參院時曾經表決反對援助南越，一九七九年伊朗國王倒台時還額手稱慶。「他實際上等於反對雷根總統國防建設計畫當中每一項要素。他反對B1轟炸機、B2轟炸機、MX洲際彈道飛彈，其實不只這些。他也反對第一次波灣戰爭。所以，這麼久以來，這麼多重大的議題，我真的認為他都錯了。」

蓋茲和拜登不和由來已久。一九九一年，蓋茲獲得提名中情局長，拜登反對，他的論據是，蓋茲是中情局的克里姆林宮專家，但是卻沒有預測到蘇聯垮台。二十年後，蓋茲獲得國會同意出任國防部長，那一次拜登沒有投票。蓋茲所謂拜登「四十年來」的種種錯誤，讓人想起二○○八年總統選舉有人批評莎拉．佩林（Sarah Palin）沒有外交經驗，共和黨保守派出來反擊時所用的論點。（然而，沒有證據顯示拜登曾經表示贊同伊朗國王垮台）

有一次我訪問拜登時，他拿起蓋茲的書說：「我質疑軍方，蓋茲不高興。好吧，我相信，我以前相信，現在還是相信華盛頓和傑佛遜是對的。他們說：戰爭太重要了，所以不能只交給那些將軍。判斷不是他們做的！ 他們要做的是執行。所以我想你看到的是一個支持並且對軍隊忠實的總統，但是他也知道自己才是總司令！」有一次，我正要講話時，拜登突然插話說：「不管是不是在打總統大選，還是我已經卸任，我都很想和他辯論，噢，天啊，我等不及了！」

我問拜登他如何看待蓋茲對他的那些批評。他先說蓋茲「確實是個好人」，但接著就開始數落他：「羅伯．蓋茲是共和黨員，在很多基本面，他的外交政策觀點和我都不一樣。羅伯．蓋茲在每一件事情上都錯了！ 說到怎樣和俄國領導戈巴契夫打交道，羅伯．蓋茲給雷根總統的建議都是錯誤的。他那些建議都不對。感謝上帝，雷根總統沒有聽他的。羅伯．蓋茲對巴爾幹半島局勢也搞錯了。羅伯．蓋茲對於讓北大西洋公約組織去轟炸巴爾幹也錯了。羅伯．蓋茲也搞錯了越戰，耶穌基督！ 你回頭去看，四十年來每一件事，我想得到的和外交事務有關的重大決策，沒有一件事情他做的對！」

拜登和蓋茲兩人之間的長期鏖戰讓一些認識他們的人很驚訝。關於蓋茲對拜登的評價，我問過美國外交關係協會（Council on Foreign Relation）主席理查．哈斯（Richard Haass）。他說：「羅伯．蓋茲是我的好朋友。我們在美國政府裡多次共事。不過那的確是我難以苟同的幾件事情之一。沒有人可以事事都做得盡善盡美，但是也沒有人做什麼事都零分。喬做事和我們每個人一樣，有安打，也有失誤。」

潘內達和拜登及蓋茲都曾經共事。他說，歐巴馬會刻意引導每個人把他們的歧見表達出來，於是他們兩人經常在辯論中起衝突。潘內達說，因為拜登總是質疑蓋茲的假設，時日一久，兩人之間漸漸就有了芥蒂。潘內達說：「那只會使他越來越不爽快。」

「普丁先生，我覺得你沒有靈魂。」

在基輔，拜登登上空軍二號，準備打道回美。上機後，他解開領結，要了一杯咖啡。他剛剛上機前臨時做了一些談話，呼籲俄國致力於降低地區緊張：「別再空談，請立即行動。」參議員約翰．麥肯在紐約聞言，講了一句：「如果俄羅斯不這麼做呢？」麥肯這話是在批評歐巴馬政府從不曾對俄國採取強硬行動。

烏克蘭官員向他要求美國軍事援助，但是拜登卻告訴他們說，美國的軍事援助，即使有，也只是最低限度的而已。他告訴我說：「我們現在已經沒有冷戰思維，原因有好幾個。第一，現在已經沒有哪一個國家跟我們旗鼓相當，也沒有哪一個國家的實力有機會逼近我們。普丁除非發瘋按下按鈕發射核彈，他已經沒有辦法在軍事上用什麼手段撼動美國的利益。」不過烏克蘭人卻很不高興。一名資深官員就說：「他們臉上的表情，我看起來就是『我的天啊！』」

拜登決心不讓美國捲入地區衝突。他對普丁的意圖沒有幻想。二○○一年喬治．布希曾經誤判普丁，說他「坦誠，值得信賴」。十幾年來，拜登仍然對這種誤判相當警惕。布希那時候還說自己「能夠感受到他普丁的靈魂。這個人全心全意報效他的國家，守護他們國家的最高利益」。

拜登還記得二○一一年前往克里姆林宮拜訪普丁的經過：「我帶著通譯一起前去。普丁帶著我參觀他的辦公室，我對他說：『這麼氣派的辦公室，資本主義很棒不是嗎？』他笑了。我一轉身，跟他站得非常近，」拜登把手比在鼻子前方幾英寸之處，「我就說：『總理先生，我看著你的眼睛，我不覺得你有靈魂。』」

我問拜登說：「你真的這麼說？」這句話聽起來太像電影台詞了。

拜登回說：「絕對，肯定。他也直直看著我，笑著說：『我們互相了解。』」拜登回到座位上，輕嘆說：「他就是這種人！」

二○一四年夏天，我數次跟隨他去開會的行程，因此得以就近觀察他。一天下午，他從白宮西廂穿過柏油路來到艾森豪行政辦公大樓，那裡面有一間儀典辦公室（Ceremonial Office），碰到團體訪客，他都用這間辦公室接待。我們爬上階梯，邊走邊聊到理查．班．克雷默論述他的文章〈從政的代價〉。克雷默的文章對他一九八八年競選總統時的成敗有精采的描述，但也不諱言講了些露骨的話，似乎讓拜登有點不安。（克雷默強調拜登「有非比尋常的勇氣，勇敢到了有勇無謀的程度」。）他說：「讓別人把你沒有自知之明的事情說給你聽，真的很尷尬。」

不過克雷默二○一三年過世時，他卻有發悼文紀念他。我們到了階梯頂端，他有點喘，不過停在那裡尋思克雷默的描述為什麼影響了他。「他用了這個字——他說：『拜登如果沒有「看見」事情，絕對不會去做。』他絕對正確。我『看不到』的事情，我絕對不會去做。」

烏克蘭的危機後來演變為僵局。歐巴馬政府官員小心翼翼回頭處理一些棘手的外交問題。在儀典辦公室，拜登的二十多名訪客圍坐在長桌邊準備開始討論賽普勒斯問題。賽普勒斯自一九七四年分裂至今，那年土耳其為了阻止賽普勒斯和希臘統一而入侵這個島嶼。賽普勒斯希望美國能夠協助他們解決目前的僵局，另外也協助他們探勘石油及天然氣礦藏。

二○一四年五月下旬，拜登到訪賽普勒斯；這是一九六二年林登．詹森副總統來訪之後造訪該國的最高階美國官員。那一天下午他的訪客是一些希裔美國人領袖，他們已是多年老友。訪客中有一個跟拜登說他好瘦。他回答說：「我在努力！ 我已經瘦到一百七十九磅，準備好要戰鬥了！」對於二○一六年的大選，這是當時他放出的最新的耳語。

在這一次會議中，他講得口沫橫飛，高談闊論自己的賽普勒斯之旅，時而壓低音量好像在說什麼機密，時而振臂高呼，誓言要解決他口中「他媽的已經拖了四十年，乖乖！」的這一場衝突。他滿頭大汗，連西裝外套都脫了。半個小時之後，他該離開了，負責管理他行程的幕僚遞給他一張字條，他瞄了一眼，繼續講話。又三十分鐘之後，幕僚終於忍不住靠近桌邊擋住他的視線。

他進場六十四分鐘之後，也就是他講了五十五分鐘的話之後，他終於宣布說他必須再去一趟烏克蘭，去參加烏克蘭總統的就職典禮。會場中有一位名叫安迪．馬納托斯（Andy Manatos）的希裔美國說客向他表示感謝，謝謝他關注賽普勒斯，還說這「或許是這四十年來我們第一次相信我們的政府有想要處理這個問題」。要離開時，馬納托斯停下腳步對我說：「你聽說過林登．詹森處理的方法嗎？拜登的處理方式還是一樣。」

拜登從白宮打電給自己認識的人之時，有時候會跳過總機，自己撥號打過去，讓對方嚇一跳。如果是和外國領袖的正式通話，他都會遵照標準程序，但是他會主動聊一些輕鬆的話題，譬如孫子啦、美食啦，天氣如何等等。白宮的電話紀錄顯示那一年夏天他從白宮打到國外的電話以打到伊拉克最多，明確的次數是六十四次。整個歐巴馬執政期間，伊拉克一直是拜登最關切的問題。

他當參議員的時候，對於動武問題一直沒有一定的看法。一九九一年，他反對波灣戰爭，但是一九九三年他卻鼓吹北約組織轟炸巴爾幹半島，以阻止塞爾維亞人屠殺波士尼亞人。此舉是他最引以為傲的政績之一。

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書籍介紹

本文摘錄自《喬．拜登：他的中間路線能重振美國嗎？》，八旗文化出版

作者：歐逸文（Evan Osnos）

譯者：廖世德

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他曾從死亡的低谷走過，

因此，他更懂得尊重、傾聽與妥協。

「他不會說冠冕堂皇的好聽話。

但對於哀痛中的美國，

他能給與一種慰藉，一種療癒的語言。」

——歐逸文

在2020年大選中，拜登的民調一路領先，成為歷來所有挑戰現任總統的候選人中最高者。在最後的投票中，憑藉史上最高的投票率，拜登囊括史上最多的票數，打贏了他聲稱的「為美國靈魂的一戰」，當選美國第46任總統。

然而，雖然他從1972年開始即連任六屆聯邦參議員，是數一數二的政壇長青樹，但在眾多華府人士眼中，他是異類。他口無遮攔、經常失言，且在任何場合都可以滔滔不絕，這為他贏得「喬大砲」的渾名。在副總統任內，他的大嘴巴令歐巴馬的幕僚頭痛不已。

他對於建立「人與人的連結」有莫名的狂熱，不放過任何一個與人握手寒暄、擁抱摸頭、嬉鬧打哈哈的機會。他與全美國會議員、全球政治領袖的好交情在華府無人能及，但因此也被人譏為濫情、虛偽做作。

在菁英輩出的民主黨內，拜登的學歷平庸，是少見的沒有常春藤學歷的總統候選人。

在政治立場上，他自詡保守派，謹守溫和中間路線。1970年代，他支持反動的種族政策，成為他政治生涯中最大的汙點之一。

他甚至還曾公然說謊，被抓包後倉皇退出1988年的總統大選。那是他第一次參選總統。

美國人民眼中的「老好人」、「慈祥老爺爺」，

將以其寬厚的心胸，推動這國家繼續向前。

另一方面，悲劇般的人生在他身上淬鍊出與眾不同的性格。1972年的一場車禍奪走了他的妻子與年僅一歲的女兒，1988年的腦瘤讓他差點喪命。與死神擦肩而過的經驗讓他嚴重缺乏安全感，但也讓他更懂得珍惜友情，更願意包容與聆聽，即使是面對立場南轅北轍的政敵。

不幸的是，彷彿命運的捉弄還不夠，2015年，就在拜登考慮是否要參與隔年的總統大選時，長子博伊又因腦癌去世。拜登再次承受白髮人送黑髮人之痛。

2016年的美國大選不僅是民主黨與共和黨的決戰，也是左派與右派的交鋒、「千禧世代」與「舊建制」的對壘，「新美國多數」與「白人至上」的較勁。一個幾乎已經被兩黨相爭撕裂的國家，再次來到歷史的轉折點。拜登，雖然他始終缺乏柯林頓、歐巴馬那樣的明星光環，也沒有宏大的政治論述或治國藍圖，但正因為他不偏頗極端意識形態，善於溝通合作，被許多人視為團結美國、療傷止痛的最佳人選。

拜登團隊以第36任總統詹森為楷模。詹森不酷不炫不帥，但卻能在甘迺迪的自由主義理念的帶領下，成功推動「大社會」立法，大幅化解美國社會中嚴峻問題，奠定日後繁榮的基礎。一路走來，拜登相信，溫和、中道、堅定，路才能走得遠。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰