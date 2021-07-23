美德達成北溪二號管協議，仍難化解烏克蘭與美國政界對俄國野心的疑慮

編譯：吳宗宜

美德和解，北溪二號管即將完工

美國和德國在7月21日公佈，雙邊已達成有關北溪天然氣二號管（Nord Stream 2）的協議。在此之前，拜登（Joe Biden）政府在今（2021）年5月，放棄了對營運該管線的瑞士公司「Nord Stream 2 AG」，及其德國籍執行長的制裁，而柏林和華盛頓在其後的三個月就北溪二號管達成協議。

這條造價110億美元的北溪二號管舖設於波羅的海海底，將天然氣從俄羅斯的北極圈領土直接輸送到德國，目前已完工98％。該海底管線總長1230公里，是世界上最長的海底天然氣管線之一，此將使俄羅斯對德國的天然氣出口增加一倍，但將嚴重損害如烏克蘭等國家的權益（目前的輸氣管道通過國家）。

美德聯合聲明稱：「美德兩國一致同意，透過制裁和其他工具加強約束力，讓俄羅斯對其侵略和惡意活動負責。如果俄羅斯試圖將能源用作武器，或對烏克蘭採取進一步的侵略，德國將自行採取行動並促使歐盟做出回應，使用制裁等方式限制俄羅斯出口能源至歐洲。」

德國承諾，若俄羅斯試圖將能源當成壓制烏克蘭及其他中、東歐國家的武器，不會坐視不管。德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示：「對我們來說，即使北溪天然氣二號管完工，烏克蘭仍將持續是一個油氣的過境國，我們知道烏克蘭對此感到非常擔憂，也會認真對待這些問題。」

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在推特上說：「對於我們找到了一個建設性的解決方案感到欣慰。」

美國國務院次卿紐蘭（Victoria Nuland）則表示「這是一條糟糕的管線」，但若俄國試圖脅迫烏克蘭，該協議將對俄國實施制裁。根據《CNN》報導，一位不願具名的美國國務院高級官員也說，如果俄羅斯將能源用作脅迫工具，美國會保留實施制裁的權力。美國和德國堅決維護烏克蘭的主權和領土完整，將就此事與烏方進行密切磋商。

據國際傳真社（Interfax news agency）報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在7月21日被問及該協議的細節時表示，任何對俄羅斯實施制裁的威脅都是不能被接受的。

北溪二號管路線圖｜Photo Credit: AP / 達志影像

烏克蘭憂心忡忡

美國和德國的保證似乎對平復烏克蘭的擔憂無濟於事，烏克蘭官員仍對兩國的協議反應激烈。自2014年以來，該國一直在東部與俄羅斯支持的分離主義分子作戰，俄羅斯還在2014年自烏克蘭吞併了克里米亞半島。一旦北溪二號管全面投入營運，烏克蘭擔心不用再顧慮輸氣管線安全的俄羅斯會全面入侵；此外，烏克蘭每年還將損失約30億美元的天然氣運輸過境費用。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表聲明，指出8月30日訪問白宮期間，將與拜登就此管線問題進行坦率的討論。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也說：「北溪二號是俄羅斯的地緣政治武器，肯定會被用來對付烏克蘭和歐洲。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏克蘭將與歐盟和德國就北溪二號的合法性進行磋商，且該管線已威脅到烏克蘭的安全。「根據《烏克蘭－歐盟聯繫國協議》（Ukraine-EU Association Agreement）第274條，烏克蘭將正式與歐盟執委會和德國就威脅到烏克蘭安全、反歐盟能源多元化政策的北溪二號進行磋商。」他說。

波蘭也反對建設北溪二號，表示這個計畫威脅到中歐和東歐的安全。

烏克蘭與波蘭外長聯合發表聲明，呼籲美國和德國應共同解決區域的安全危機，並指出俄羅斯是該計畫唯一受益者。

俄羅斯則否認這一點，並表示該項目對所有相關方都有商業利益。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）讚揚了德國貫徹對北溪二號管的承諾，他稱「該項目完全是商業性的，旨在確保德國和歐盟的能源安全。」

根據美德協議，德國將全力推動將俄烏雙方，在2024年展延將到期的天然氣過境協議延長10年（該協議是烏克蘭的主要收入來源之一），德國也將對旨在提高烏國能源自主性的烏克蘭綠色基金（Green Fund for Ukraine）提供至少1.75億美元的贈款。

德國外交部長馬斯表示，「作為跨大西洋合作夥伴，我們堅定地站在烏克蘭這一邊。」

拜登政府不顧國會兩黨反對續推和解政策

自美國前總統川普（Donald Trump）表示，北溪二號可能將讓德國變成「俄羅斯的人質」，並對該計畫實施制裁以來，北溪二號管一直停滯不前。據德國環境行動組織（Environmental Action Germany）稱，德國財政部長曾試圖與川普政府達成協議，補貼自美國進口的液化天然氣以換取對解除對該管線的制裁，但川普沒有接受，且政府內部在制裁力道上存在分歧。

不論是美國共和黨或民主黨國會議員，長期以來都一直反對這條從俄羅斯到德國的管線，因為這將大幅增加西歐對俄羅斯能源的依賴。因此，兩黨皆敦促拜登政府阻止北溪二號管的完工。然而今年5月，拜登政府仍放棄了國會對該管線的制裁，試圖修補川普時期僵化的美德關係。

民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）說：「政府曾表示，該管線是一個俄羅斯拓展其惡意影響力的計畫，我也同意這種看法，但我不理解豁免制裁的政策決定，要如何幫助美國協助歐洲盟國抵禦來自俄羅斯的侵略。」

民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）也表示：「我仍不相信這項協議或任何雙邊協議，能夠充分向我們的歐洲盟友提供保證，並將這條管線帶來的重大經濟和安全衝擊降到最低。」

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也指出：「該協議將是普亭的地緣政治勝利，對美國和我們的盟友來說則是一場災難。」

據國會助理們觀察，兩黨的大部分國會議員都對拜登決定放棄國會授權的制裁感到憤怒，並正在努力設法迫使政府實施制裁。然拜登政府堅持認為，在他們1月份上任時，這條管線已經接近完工，他們沒有辦法阻止它完工，並指出，川普政府事實上僅對該管線實施兩項制裁，且是在卸任前一日才下令實施的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範