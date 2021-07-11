史瓦帝尼無原生長頸鹿，專家譴責三立集團「頑皮世界」輸入助長盜獵走私

環境資訊中心記者 黃思敏報導

三立集團旗下私人動物園「頑皮世界」擬斥資1.8億元，從非洲史瓦帝尼引進18隻長頸鹿等動物，日前已取得林務局進口許可。對此，動保團體、立委及國際專家於昨（7日）共同召開記者會，強調林務局未依國際公約，審查動物來源是否涉及非法獵捕；此外，將長頸鹿等瀕危物種視為商品買賣、展演，也有違現代化動物園使命。動保團體呼籲政府、三立懸崖勒馬，立刻撤回引進申請，否則該案將嚴重威脅台灣在國際的保育形象。

未依國際公約規範審查，動保團體批政府草率核准輸入申請

三立集團去（2020）年入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，今年計畫斥資1.8億元，從非洲史瓦帝尼引進18隻長頸鹿、犀牛、斑馬、羚羊等動物，已取得林務局的進口許可。對此，動保團體於上月21日就曾召開記者會，揭露台南頑皮世界的醫療照護不佳、圈養環境惡劣，過去10年間造成四隻長頸鹿因疾病、意外等原因過世。

昨日動保團體再度召開記者會，邀請國際長頸鹿專家代表出席，共同提出跨國調查新事證，指出我國主管機關林務局在未能掌握這批長頸鹿的亞種、年齡、性別及真正來源的狀況下就核發許可，恐怕助長非法獵捕與貿易，傷害台灣國際保育形象。

根據世界自然保護聯盟（IUCN），長頸鹿列為 「易危（Vulnerable）」等級，在過去30年裡，野外長頸鹿數量下降近40%，2019年「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）已將長頸鹿列入「附錄二」，即族群數量稀少，須透過貿易管制積極保護的物種。此外，長頸鹿共有九個亞種，而本次頑皮世界計劃引入的「網紋長頸鹿」，更屬於「瀕危」等級。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，台灣雖因政治現實無法成為CITES正式會員國，我國政府仍自許完全遵照CITES公約規範，積極參與國際野生動物保育，「不應碰到台灣在非洲唯一的邦交國——史瓦帝尼就轉彎。」

姜怡如強調，本次林務局核准輸入長頸鹿，並未依照CITES規範，要求輸出國史瓦帝尼提供「無危害證明」 與「合法來源證明」等，以證明所輸出的動物不會造成野生族群威脅。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

國際專家譴責長頸鹿買賣無助保育，恐涉及非法獵捕走私

林務局申明，長頸鹿非屬我國野保法公告的保育類野生動物、並非首次輸入，也非國貿局公告禁止輸入的物種。頑皮世界本次申請輸入的送審文件皆符合規定，根據史瓦帝尼提供的文件，本次引進的動物皆為農場飼養繁殖個體，因而評估不致衝擊長頸鹿野生族群。

拯救長頸鹿基金會前執行長、CITES首席長頸鹿專家弗萊德・柏科維奇（Fred Bercovitch）指出，史瓦帝尼並無原生長頸鹿，卻為了營利而進口、販售長頸鹿，對物種保育造成危害，必須遭受譴責。他指出目前全球自然棲地中，只剩3000～6000隻成熟雌性網紋長頸鹿，且僅分布在肯亞、衣索比亞及索馬利亞三國，距離史瓦帝尼相當遙遠。

根據CITES交易資料庫，動保團體指出自2019年後，肯亞、索馬利亞、衣索比亞就再也沒有輸出長頸鹿到史瓦帝尼的紀錄，目前官方也未有可靠文件佐證過去史瓦帝尼有引入網紋長頸鹿，並經人工繁殖成功。換言之，這批長頸鹿極可能涉及非法獵捕、走私貿易。此外，就算是透過人工繁殖，恐怕也將因近親交配導致健康問題。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，掌管史瓦帝尼野生動物買賣的私人野生動物公園「Big Game Parks」（B.G.P.），向來因支持象牙、犀牛角買賣，及戰利品狩獵，而飽受國際保育專家與團體批評。B.G.P.甚至曾以宰殺「過剩」的非洲象作為威脅，成功出售非洲象到美國。她呼籲政府及三立急踩煞車，停止與「魔鬼」的交易。



截圖自會議簡報 史瓦帝尼距離網紋長頸鹿的自然原生棲地肯亞、衣索比亞及索馬利亞三國相當遙遠

專家：展演奇珍異獸有違現代化動物園使命

此外陳玉敏痛批，林務局不僅未善盡職責，查證史瓦帝尼提供的動物來源是否屬實，甚至連性別、年齡等基本資料都不清楚。

根據輸入野生動物應填具的申請書，業者不必提供動物的亞種、年齡、性別等。對此弗萊德強調，若在不知道這些基本資料的狀況下引進長頸鹿，業者將無法提供適當的圈養條件，造成動物福利問題。

弗萊德說明，多數成年雄性長頸鹿獨居野外，在圈養環境容易發生競爭、打鬥；雌性、幼年長頸鹿則與家族群居生活，若被迫與群體分離、跨國移動，都嚴重衝擊群體的社會連結與家庭網絡。

參與推動動物​保護納入憲法的立委林奕華直言，動物保護已是國際趨勢，我國政府卻仍只將動物視為商品進行買賣、運送，沒有從動物權的角度進行評估與調查。她強調，現代化動物園應是生命教育的場所，而非利用動物營利，她要求林務局應根據動保團體提供的證據，重新審查長頸鹿輸入許可。

「當初這些長頸鹿為何會被輸入到史瓦帝尼？如果是為了保育，現在又為何要販售到其他國家？而頑皮世界想引進這些長頸鹿的目的、計畫是什麼？」弗萊德點出，現代化動物園的使命應為保存地球上的基因多樣性，他呼籲頑皮世界不應為了展演奇珍異獸，在無助保育的狀況下引入來源可疑的長頸鹿。

陳玉敏強調，目前此事件已引發全球關注，並已展開要求三立退回申請的國際連署行動，三立集團與其花費1.8億元進行傷害野生動物保育的買賣，不如好好思考替頑皮世界轉型，或把部分經費挹注給台灣更多從事野生動物研究、救傷、收容、教育的保育機關及組織，以真正保護台灣野生動物。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航