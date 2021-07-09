請直呼佛地魔之名──談民進黨為何伐柯無力？

文：黎時潮（爵士樂評人，政治觀察者。有資訊焦慮症，喜歡收集並閱讀大量資料。目前主要擔任幾處音樂講堂講者，同時也持續觀察台灣前途與世界變化）

在系列小說中，哈利波特一開始就無法理解為何眾人不敢直呼佛地魔之名？依照小說裡的設定，直呼其名會被佛地魔感應到，從而帶來性命之危。但對哈利來說，如果不能面對恐懼，又何談擊敗恐懼？

在現實生活中，如果敢直接攻擊柯文哲，很可能必須遭受師父麾下的大批食死人大軍的攻擊。他們會從各個面向，深文周納地檢視攻擊者的過往，只要稍有縫隙立刻群起而動，讓人煩不勝煩。

或許因為對這種審查的恐懼，目前看到的是，民進黨的從政人員，除了許淑華、簡舒培等幾位台北市議員，仍然努力針對柯市長的作為提出質疑，其他人，包含之前打柯最力的王世堅議員，都停火了；反而是卸下公職、重回百姓身分的林靜儀醫師戰力最強。當然，可以看到，這幾位都承受了大量食死人的圍攻。

從柯黑大將到沈默旁觀

王世堅議員的轉變最耐人尋味。

由於2017年陳菊可能是最早主張民進黨不該和柯繼續合作，應該推出自己的北市市長候選人的黨內高層。之後民進黨推出姚文智參選，使得柯市長最後驚險獲勝，差點落選；於是，柯就此對陳菊懷恨在心。

2019年柯文哲逮到機會，用「為非作歹」攻擊陳菊院長。那時，相較於蔡總統、蘇院長軟弱無力的聲明，王世堅非常勇猛地用「作人無品、做事無能、尋仇無膽的政治渣男」論斷柯文哲，從目前北市的防疫作為來看，確是的評！然而，到了2021年五月下旬，王議員無視雙北兩市防疫無能的狀況，卻說，柯市長防疫做得不錯，現在防疫優先，他不再當柯黑了。

王世堅的退縮不是個案，林靜儀醫師被攻擊的時候，民進黨社群中心主任范綱皓發了篇看似聲援林醫師、實則自我標榜的不知所云文章，使得支持者罵聲連連。當然，也有人說，他的文章目標客群不是傳統支持者，而是小清新。身為半截入土的老人，我確實無法理解小清新的思維模式；不過我相信，如果文章缺乏內涵，連同路人都無法感動，然後說這樣的文章可以吸引異溫層，我覺得，這種說法相當荒謬。

Photo Credit: 中央社 民進黨前立法委員林靜儀

另一位黨內高層副秘書長林飛帆，他確實花了很多力氣在臉書上說明執政黨的政策細節、以及各種關注焦點。但想到那年游錫堃院長選新北時，當時尚未加入民進黨的林飛帆一句「五府千歲」，讓游院長那時的選情一槍斃命而惜敗。可惜，在這之後，我們再沒見到副秘書長對競爭對手有如此強而有力的攻擊。

目前民進黨的從政人士，除了前述的幾位台北市議員外，就數鄭運鵬委員對柯市長的對抗最有力；除此之外，在言論市場上就一片空白，也難怪沈榮欽教授會認為「民進黨無能對抗柯文哲」。

好笑的是，有民進黨支持者認為，這種對抗柯文哲的手段毫無用處，反而針對沈教授說的「民進黨對抗無能」而攻擊沈教授。他們主要論點是，支持者對柯市長是一種信仰，這是無可挽回與改變的。

也有人認為，用實績來對照，比如說陳其邁市長的防疫成果，才是對抗柯市長的最好方法。但是，在言論市場上完全失守的執政黨，做得再多，能傳達到一般民眾的心中嗎？

回顧一下韓國瑜被成功罷免的過程，在韓流鼎盛時，靠著許多人每天每天不斷揭露韓國瑜的小丑本質，才讓高雄市民知道，他們當初對韓國瑜的期待，只是一個笑話！對抗柯市長，也必須要有同樣的態度與力度，因為柯、韓兩人內裡的小丑本質是相同的。

於是我們看到孟買春秋每天針對柯市長記者會的重點摘要，加上直指柯市長荒謬發言的點評，影響所及，對柯市長的殺傷力非常強。

Photo Credit: 中央社

這也是我們對民進黨從政人員的期待，不需要長篇大論，只要每個人每天三言兩語點評，揭露柯文哲與他的團隊常常前言不對後語、常常巧言令色、常常胡言亂語的真實樣貌，長久下來，不說改變大多數人的觀念，至少能守住並稍稍擴張自己的基本盤，而不是總靠著野生1450在前線開火，自己躲在後面享受成果。

對柯文哲這類政客除魅的最基本方法，就是讓大眾認知到他的小丑本質，這必須靠著長久的潛移默化、潤物細無聲。只可惜，檯面上大多數執政黨人員或許是太愛惜羽毛，不願意陷入人民戰爭的汪洋大海中，或者是和柯市長有著這樣那樣的牽扯，無法正面相抗。持續綏靖下去，2022以至於2024的選舉，可以想見，柯市長都會是殺傷民進黨選情的利刃。

更有甚者，民進黨或許有部分人士存著更上層樓的想法，不但不願對抗柯市長，往往有意無意靠攏，甚至緊貼獻媚，有時候還藉機背刺黨內同志。殊不知，一遇到不利狀況就立刻被柯市長甩鍋獻頭，可說偷雞不成蝕把米。對那些妄想從交好柯市長而得到政治利益的人，殷鑑不遠，慎之慎之。

只有敢於面對恐懼，敢於說出真相，敢於直呼佛地魔之名，才有機會成為主角。哈利波特是這樣，現實可能困難萬分，但如果不敢承擔，卻總想著收益，不會有這種好事啦。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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