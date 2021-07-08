微信封殺十多所大學LGBT社群，中國網友以「#未命名公眾號」聲援

中國微信昨（7）日針對10多間大專院校的LGBT（女同志、男同志、雙性戀者、跨性別者）公眾帳號（官方帳號）進行清理，這些帳號以違反規定為由遭停止使用。隨後，微博上有大批網友使用「未命名公眾號」的hashtag，來聲援這些遭停用的微信公眾號。

事實上，近年中國LGBT社群遭社群媒體清理的案件層出不窮，包含2018年微博對「同性戀題材」的審查，以及2019年微博女同志社群的討論功能遭封殺。

數十公眾號遭清理，中國LGBT社團人士：中國憂被外國操作人權問題

中國社群媒體近年數次對LGBT群體進行大動作清整。根據《中央社》報導，昨日有10多間中國大專院校的LGBT學生社團及相關微信公眾帳號被「集體清理」。

這一波遭微信停用的公眾號，目前在頁面上會顯示「接相關投訴，違反『互聯網用戶公眾帳號訊息服務管理規定』，已被屏蔽所有內容，帳號已被全部停止使用」，帳號名稱則通通顯示為「未命名公眾號」。

不過，這些帳戶的頭像以及簡介仍有顯示，因此可識別出原來的帳號身份。雖然微信上許多相關貼文、截圖和轉發也都被隱藏，但根據推特網友的備份，目前已知遭到停用的公眾號，包含北京清華大學的Purple、北京大學的Colorsworld、人民大學RUC性與性別研究社、武漢大學WHU性別性向平等研究會、同城青少年資源中心、中學生校際聯合工作組等等。

根據《中央社》的專訪，中國LGBT社團人士指出，中國教育部今年初在答覆全國政協委員「防止男性青少年女性化」的提案時，曾指出將「更多注重學生『陽剛之氣』培養」。

此外，對中國當局來說，LGBT議題一直都有被外國操作人權問題的隱憂，如今中國對外關係惡化，勢必會出手整治。且中國少子化、高齡化問題越來越嚴重，對他們而言，LGBT就是降低生育率的因素之一。

隨後，微博上出現大批網友使用「未命名公眾號」的hashtag，用來聲援這些遭停用的微信公眾號。

談LGBT中國處境，官媒總編輯：政府的相關政策是開明的

中國官方與官媒目前對此事未有回應及報導，然而，官媒《環球日報》總編輯胡錫進則在自己的微信公眾號強調，政府對LGBT的相關政策是開明的，且LGBT族群所受到的最大壓力是來自他們的至親，「中國不可能在這個問題上走到世界的靠前位置，我們的一定保守性是必然的，也有其合理性。把這個問題想清楚，LGBT或許能在精神上更釋然些，對爭取自身權利保持更多耐心。」

在政策方面，中國在1997年將同性戀除罪化，2001年把同性戀從精神疾病列表中移除，這或許就是胡錫進所言「開明的」政策。在2015年，中國出現第一起同性婚姻申請案，根據《新華網》報導，當時長沙一對同志伴侶到民政局登記結婚，卻被工作人員以中國《婚姻法》規定的「只有一男一女才能結婚」為由，駁回了申請。

此外，根據《香港01》報導，中國唯一一份有關跨性別者的官方指導意見，是2017年版的「性別重置技術管理規範」，但由於手術資格門檻較高，必須被診斷有「異性癖」、並提供直系親屬知情證明、對進行變性手術「渴求持續5年以上」、接受心理治療1年以上無效，再加上醫療器械匱乏，因此不少人轉向國外或黑市尋求變性手術。

審查同性戀題材、封殺女同志社群，清理事件不斷發生

中國社群媒體近來對LGBT社群的「清理」案例更是層出不窮。根據《BBC》的報導，微博於2018年4月根據當局《網路安全法》，針對「涉黃、宣揚血腥暴力、同性戀題材」等內容進行審查，並有數百帳號被即時關閉。

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當時，中國網友對於將同性戀及宣揚血腥暴力並列感到不滿，並在微博上發文聲援，「我是同性戀」的hashtag一度有近19萬人使用，但該標籤的話題頁面隨即被關閉。

2019年，《自由亞洲電台》報導，4月初有不少微博及豆瓣網上的女同志帳號被隱藏，且微博女同志社群「les」的「超級話題」功能遭到封殺，該功能讓用戶能夠開啟話題，並讓其他人互動留言，在被封殺以前有14萬名成員，瀏覽次數多達4600萬人次。

此外，淘寶上與彩虹相關的商品，都以「違反規則」為由遭下架，廣州一名關注同志權益的丁律師向《自由亞洲電台》表示：「基本上最後的指向是色情，你說我賣一個彩虹的手環怎麼又說包含色情？所以我們也處在摸不著頭腦的狀態。」

美方表達關切，微信拒絕回應《衛報》

根據《衛報》報導，在中國此次發生LGBT社群遭微信清理的事件後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「當局有注意到封鎖事件，並關切中國限制這些團體的帳號，他們『僅僅是行使他們表達和言論自由的權利』」

此外，微信的母公司騰訊在《衛報》試圖與其聯繫時，也拒絕發表評論。

耶魯大學法學院蔡保羅中國研究中心裡、專門研究中國LGBTQ權利的高級研究員龍大瑞（Darius Longarino）表示，這樣的發展並不令人意外，「官方一定程度的漠不關心讓（中國的）LGBT倡議者能夠在灰色地帶中發展，但這個空間正在被擠壓當中」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航