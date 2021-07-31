【電影中的法律】《罪人的控訴》：修正庇護納粹的惡法，揭露醜惡的歷史真相

一件罪證確鑿的謀殺案，在兇殘的作案手法下，埋著多難解的深仇大恨？當律師要為殺害他至親的兇手辯護時，又該如何選擇？

《罪人的控訴》（The Collini Case）是2019年上映的德國電影，故事描述德國富商漢斯・麥爾遭到一位義大利人柯里尼槍殺，剛成為律師不久的萊恩，接下這起舉國譁然的刑事案件。

菜鳥接重大刑案，挖掘出意料之外的殺人動機

從小萊恩的父親就離他而去，麥爾接納土耳其裔的萊恩進到他的家庭，並待萊恩如親孫子，培養他成為一名律師。在得知被害人是麥爾後，萊恩面臨內心的煎熬和麥爾一家人的不諒解，但本於律師的職責，他還是繼續擔任柯里尼的公設辯護人。另一方面，柯里尼自始閉口不提任何事，使萊恩的首次辯護更加險峻。

根據鑑定人意見，麥爾頭部中三槍後，頭顱還遭到外力重擊碾碎，而柯里尼的鞋底沾有麥爾的血跡與DNA，顯示他手段兇殘，檢察官於是以一級謀殺罪起訴。原本打算說服柯里尼接受認罪協商的萊恩，意外發現柯里尼使用市面極少見的華瑟P38手槍犯案，一個義大利人持二戰德軍使用的武器，引起萊恩的關注，並開始追查柯里尼的過去。

原來，麥爾曾是納粹武裝親衛隊（Waffen SS）的軍官，1943年至1945年駐紮在義大利。當時，在義大利比薩發生一起爆炸案，造成2名德軍死亡，麥爾認為是義大利游擊隊所致，下令以20名義大利人的命償還，其中一位就是柯里尼的父親，這也解開柯里尼犯案的動機。原本以為能翻轉案情的萊恩，卻因此在法庭上引爆一連串更令人震撼的真相⋯⋯

Photo Credit: 《罪人的控訴》（The Collini Case）劇照

律師維護被告權益，利害衝突須迴避

本片在德國獲得亮眼的票房，個人也非常推薦這部電影，無論是從法律、情感或反省歷史的角度，都刻畫得相當深刻。如同我們在《第三度殺人》的影評中提到，被告的犯案動機至關重要，影響法官最後科刑輕重的標準，這也是為何萊恩放棄認罪協商的原因。不過，即便是本案的動機，也不見得能換得比認罪協商還輕的刑度，這就端看律師和被告的選擇。

這部片的其中一個看點在於萊恩情感上的糾結。面對槍殺自己恩人的被告，他仍秉持律師的專業，為被告在訴訟上盡心盡力。事實上，律師是被告的訴訟代理人，而非當事人，但往往在重大刑事案件中，為被告辯護的律師常被媒體特別報導，隨之排山倒海而來的批評，也考驗律師的心理素質。

值得注意的是，律師並非所有案件都能受任，「律師倫理規範」第30條就有相關規定。例如：不能接目前案件當事人作為對造的其他案件，或是與律師財產、業務或個人利益有關，可能影響獨立專業判斷的案件等。簡單來說，可能有利害衝突的案件，律師都不應受任，萊恩因與麥爾無血緣關係，而選擇繼續為柯里尼辯護。

Photo Credit: 《罪人的控訴》（The Collini Case）劇照

正視納粹歷史真相，修正錯誤惡法

另一個本片轉折的關鍵，是德國在1968年通過的《德雷爾法》（Dreher Law），此法更牽動著歷史傷痕。這部法規定，在二戰時期犯下謀殺罪的納粹成員，在某些特定情況下，可被視為過失殺人。謀殺與過失殺人不僅刑度有天壤之別，更重要的是，過失殺人的追訴期為20年，通過這部法之後，原本在二戰時期殺人的納粹成員，都能因此逃過法律追訴。

二戰結束後，納粹成員在紐倫堡受軍事審判，要他們為過去慘無人道的行為負責。事過23年後，德國卻通過《德雷爾法》，試圖庇護納粹德國的罪行，實屬一部「惡法」。這部電影的原著小說《誰無罪》在2011年出版後，隔年德國司法部即籌組委員會，對當時立法的討論過程和納粹檔案進行徹查，證明當初立法官員的惡意。

本片從一起謀殺案出發，加入律師執業的掙扎和難處，最後帶出對自己國家與法律的檢討，直指歷史掩蓋醜陋的真相。如同韓國電影《熔爐》促使性暴力案件重啟調查，《罪人的控訴》不僅在觀影上帶來內心震撼，它也實際影響德國司法，並促成改變。非常推薦讀者觀看這部好作品！

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航