日本「易開罐蛋糕」的誕生，解救了總是在回家路上把蛋糕撞爛的我

文字整理：Ryota

根據過往買蛋糕的經驗，再搭上台灣時常崎嶇不平的路面，相信不少人都有買蛋糕回家時，蛋糕早已在包裝盒內撞爛的體驗，如果是一般的蛋糕，那倒還好，但假設你買的是造型蛋糕，特別是有著迪士尼公主的那種，回到家打開之後，也許公主早已面目全非。

如果你也有相同的困擾，那由「夜晚百匯專賣店（夜パフェ専門店）」的主廚橋本學，所推出的「易開罐蛋糕」，相信會是不錯的選擇，不僅不用擔心蛋糕扭曲，甚至還能直接將瓶身當成包裝送人。

Photo Credit: 橋本學

這款易開罐蛋糕，高度為11.5公分，容量為330毫升，就跟我們日常所見的易開罐飲料差不多，不過，不同的是這款易開罐蛋糕的瓶身是透明的，讓你可以直接看到蛋糕裡頭所運用的水果與口味，也能視為是蛋糕側面圖，在視覺上來說十分鮮豔漂亮。最重要的是，蛋糕本身填裝將近瓶口，所以再怎麼崎嶇的路面，都不會讓蛋糕變形。

Photo Credit: 橋本學

不過除了上述優點之外，橋本學則有自已發明易開罐蛋糕的原因。主要是期望藉由將易開罐蛋糕放進販賣機，讓人可以輕易的24小時都能買到蛋糕，無論你是在深夜中想要解饞，還是臨時要送人，都能透過販賣機輕鬆取的，且這款蛋糕並未因放進易開罐而忽略品質，再怎麼說，這仍舊是法式烘焙坊「夜晚百匯專賣店」所出品的。

而易開罐蛋糕目前正在申請專利當中，並率先於橋本學旗下燉飯專賣店Risotteria®︎GAKU澀谷店開賣，並預計日後將在甜點店OKASHIGAKU前的販賣機販售。

參考資料

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航