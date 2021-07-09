2021/07/09,
健康

科學闢謠：媽媽接種mRNA疫苗後，哺乳時寶寶會吃到疫苗成份嗎？

科學闢謠：媽媽接種mRNA疫苗後，哺乳時寶寶會吃到疫苗成份嗎？
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

mRNA疫苗在臨床第三期實驗時，將哺乳中的女性排除在外，讓許多正在餵母奶的媽媽不敢接種mRNA疫苗，擔心有無法預期的副作用。這篇研究回答媽媽其中一個擔憂，就是接種mRNA疫苗之後，母乳中是測不到mRNA疫苗的，因此不用擔心寶寶吃到外來mRNA。

議題背景

餵母奶的媽媽們非常關注接種mRNA疫苗成分是否會進入母乳問題，而這項研究結果表明，從七位哺乳中的母親在接種mRNA疫苗後，收集到的13份母乳樣本中，未檢測到COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗相關的mRNA。一起來看看專家說法！

引用文獻

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師 黃瑽寧

2021年7月5日

1. 這個研究為什麼重要？
mRNA疫苗在臨床第三期實驗時，將哺乳中的女性排除在外，讓許多正在餵母奶的媽媽不敢接種mRNA疫苗，擔心有無法預期的副作用。這篇研究回答媽媽其中一個擔憂，就是接種mRNA疫苗之後，母乳中是測不到mRNA疫苗的，因此不用擔心寶寶吃到外來mRNA。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？
參與研究的個案只有七位，人數是少了點。另外有些母奶是解凍之後的母奶，溫度可能會影響結果的判讀。

3. 我們該如何理解如何正確地理解這個研究？
哺乳的女性是否可以接種mRNA疫苗，本研究只是提出其中一項疑慮的解答。但從疫苗上市後的數據看來，哺乳女性接種疫苗的安全性應該無庸置疑。

台灣兒童感染症醫學會理事長 邱南昌

2021年7月6日

1. 這個研究為什麼重要？
這個研究其實只是證實了一件本來就認為會如此的事情：「給哺乳中的媽媽施打mRNA疫苗，疫苗成分不會進入母乳」，但是對於始懷疑mRNA疫苗是新技術做成的疫苗，又特別擔心安全性的人，這研究提供更讓大家放心的證據。之前已有研究發現哺乳的媽媽施打新冠肺炎疫苗所產生的抗體在施打疫苗兩週後，母乳內驗到上升的抗體量，這與感染新冠肺炎媽媽的母乳會測到抗體相同（ref.1）。代表打疫苗的母親除了產生保護自己的抗體，還有可能透過母奶給予孩子，讓孩子也增加抵抗病毒能力。

2. 我們該如何理解如何正確地理解這個研究？
從這些研究報告得到的訊息就是：哺乳的媽媽施打mRNA疫苗，不但不用擔心疫苗成份會進到母奶，還可因母親產生的抗體讓喝母奶的孩子更安全。所以當母親有機會施打疫苗時，應盡早施打。

參考資料

  1. Perl SH, Uzan-Yulzari A, Klainer H, et al. SARS-CoV-2–Specific Antibodies in Breast Milk After COVID-19 Vaccination of Breastfeeding Women. JAMA. 2021;325 （19）：2013–2014. doi:10.1001/jama.2021.5782。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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