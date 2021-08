【台灣氣候風險與機會】國際低碳政策將影響台灣貿易競爭力，產業轉型勢在必行

文:周姵妤、趙家緯

氣候風險對組織的潛在影響並非只發生在實體風險方面,對於可能受到氣候變遷、氣候政策、新技術影響的組織而言,風險報酬將因此有顯著的變化,而轉型風險所帶來的財務影響實例則如下表。

轉型風險及財務影響實例 | 資料來源:TCFD, 2019

認識到滿足消費者需求、管理聲譽和監管氣候相關風險的必要性,企業無不致力在其價值鏈中開發和擴展低碳解決方案,除了積極打造低碳供應鏈,也開展跨部門的合作並加入氣候倡議行動,以最大限度地發揮影響以及維持企業的貿易競爭力。

國際低碳政策將影響台灣貿易競爭力

自《巴黎協定》簽署以來的幾年中,全球排放量已從2015年的530億噸CO 2 e上升至550億噸,不過相比五年前,如今低碳商業模式已較能與高碳商業解決方案競爭,甚至到2030年,低碳商業解決方案將在占全球排放量70%的行業中具有高競爭力(SYSTEMIQ, 2020),隨著越來越多的企業(總收入約12.5兆美元)、城市和國家(約涵蓋全球GDP50%)已經設定或承諾設定淨零目標,未來市場將持續朝著低碳經濟的方向發展。

歐盟在綠色政綱(European Green Deal)中訂定俗稱碳關稅的碳邊境調整機制(carbon border adjustment mechanism, CBAM),欲藉此機制,促使其貿易夥伴均須肩負起減量責任。歐盟執委會規劃應於2021年6月前完成CBAM的相關設計(Europarl, 2021)。

課徵對象上,由於碳洩漏作為歐盟執委會主要正當化CBAM的理由,須確實存有碳洩漏風險的部門,方得藉CBAM調整貿易雙方不公平的競爭。歐盟議會於2021年3月通過相關決議文,決議文中建議碳關稅課徵對象需涵蓋水泥、鋼鐵、鋁、煉油、紙類、玻璃、化學品與肥料等。

歐盟推動CBAM之主要目的,乃為促使其主要貿易夥伴加速碳定價制度的推動。而歐盟為台灣第四大出口國,主要出口產品包括電子零組件、金屬製品等,此二產業排碳量占台灣總排碳量達12%,且若考量產品生產的碳足跡,其占比更為顯著。若歐盟啟動CBAM,勢必衝擊台灣產業出口競爭力。

環顧台灣亞洲鄰居,包含中國、日本、南韓與新加坡均已施行排放交易或是碳稅,越南也著手研擬排放交易制度。台灣身為歐盟第十二大的產品進口經濟體,進口量排名在前的經濟體中,僅有俄羅斯與印度,尚未提出推動碳定價制度的具體期程。由此觀之,台灣若未在這兩年間加速建置碳定價制度,將導致台灣產業貿易競爭力滑落。

Photo Credit: 中央社

除了推動CBAM之外,為杜絕企業或金融產品落入對環境社會治理(Environmental Social Governance, ESG)各自表述的情形,歐盟於2021年3月正式實施的永續金融揭露規範(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)即要求金融機構與市場參與者披露企業及其金融商品的永續性風險(Sustainability Risk)及主要的不利衝擊[1](Principal Adverse Impacts, PAIs),而這些原則性要求將包括在於2022年推出的最終監管技術標準(Regulatory Technical Standard, RTS)中,以確保企業在ESG相關的披露中採取統一標準。

歐盟也有在2020年發布的永續分類標準(EU Taxonomy Regulation),清楚標示各部門、產業達到溫室氣體減量、水資源、循環經濟、污染防治與生物多樣性等六大環境目標的標準。舉例來說,要達到永續鋼鐵製造的碳排標準,則生產每噸溶化生鐵的碳排不得高於基準值1.328 tCO 2 e、每噸鑄鐵不得超過0.325 tCO 2 e及每噸焦炭(不包括褐煤)不得超過0.286 tCO 2 e(EU, 2020)。

台灣產業轉型的挑戰與展望

為取得在產業內的領導地位,同時響應聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)所提出的《地球暖化1.5°C》特別報告,越來越多企業將低碳轉型納入其商業策略,這當中不乏具有遠見的企業主動訂定科學基礎減量目標(Science Based Target, SBT),承諾短、中期甚至長期(2050年)的絕對與相對減碳量,並且公開其氣候目標與行動、能源使用種類、耗能量與節能量等資訊,供利害相關人檢視。

除此之外,企業也會為了因應國際趨勢、供應鏈壓力,積極尋求機會加入倡議行動並採納相關標準作為減碳目標。目前台灣企業加入國際氣候倡議可見下表。

台灣企業參與國際減碳倡議行動 | 研究團隊彙整。

而要了解企業經濟活動對環境的影響,僅關注其直接排放是不夠的,完整的價值鏈同時也必須被納入評估其績效的過程,且通過供應鏈共同面對環境風險,企業才能在持續變化的市場中保有競爭力和彈性。碳揭露計劃(CDP, 2021)在其2020全球供應鏈報告中指出,供應鏈的排放平均比營運端排放量高出11.4倍,若企業未積極面對,將可能面臨鉅額財務風險,也因此越來越多企業開始關注其供應鏈的碳排。

報告還指出,在2019年填答CDP問卷的公司中,有73%的成員表示若供應鏈端「環境績效」表現不佳,將考慮不再與其合作。

另一方面,在美中貿易戰及疫情之下,台灣正面臨最大的投資熱潮,不僅有1.1兆資金回流,更創造近10萬個潛在就業機會(陳一姍等,2020),政府更為因應台商回流潮,推動三年期程的「歡迎台商回台投資行動方案」,不過現行方案,僅強調縮短用電計畫書作業時程,缺乏能源管理配套,也未在提供企業租金優惠與低利貸款的條件下,要求企業需提出綠能與節能承諾,而回台設廠的台商中,又多以用電量相對大的科技半導體業為主。

若面對這樣的機遇,不能以政策輔導、協助廠商達到國際上所要求的製造、服務需環境友善、使用綠能的承諾,高排碳的台灣產品將被氣候貿易門檻所限制,並可能被國際大廠製造抽單或消費者所抵制。

在國際市場的主流趨勢下,政府同時也須儘速採納如能源稅或碳稅等環境外部成本內部化之政策工具、提供獎勵措施(如:結合低碳研發創新之稅賦優惠)、積極部署友善綠色企業的基礎設施與環境及調整投資方向逐步綠化現有行業,方有可能推動產業低碳轉型,並將有競爭力的綠色企業留在台灣。

借鏡國際經驗

隨著各國正積極向碳中和經濟過度,目前英國除了有數個減碳政策在投資及支持產業研發脫碳技術 [2],英國政府還於2021年3月發佈了一項針對第二級產業的減碳藍圖,表示將投入超過10億英鎊的資金,協助削減產業、校園和醫院的排碳量。

這項戰略包括採用碳定價使各部門在決策中考量其碳排、建立長遠的政策框架以確保從化石燃料到低碳燃料的過渡、制定新的產品標準使製造商能夠清楚地將其產品與高碳競爭對手區分等,英國政府也估計此計畫將在未來30年帶來超過80000個工作機會,工業部門排放量也將較2018年減少三分之二,到2050年至少減少90%(UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2021)。

英國工業去碳化策略 | 資料來源:UK Department for Business Energy and Industrial Strategy, 2021

此外,支持產業脫碳將有助於保護傳統產業不與國際趨勢脫節並確保勞工不因此失去工作,而鼓勵英國新興低碳產業的發展則能夠一方面創造就業機會,一方面提高企業投資國內脫碳技術的信心,促使企業將資金與技術留在國內,而非把高碳工業活動外包到其他國家。

而針對資金、技術及資源取得相對大企業薄弱的中小企業,英國也有支持其向淨零過度的政策體系,因為即使中小企業在英國占企業總數的99%,其在獲得融資的機會上仍相對大企業弱勢。

根據倫敦政經學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)提出的政策建議(Tickell & Robins, 2020),要使中小企業全面參與轉型,除了需要銀行業的支持,例如,協助降低尋求脫碳經營的中小企業降低融資的成本、提供高碳型產業特別定制的金融商品,還需要政府提供明確的減碳目標、時間表和轉型路徑圖並透過財政政策為致力於脫碳的中小企業提供支持。

目前英國除了有高達3.15億英鎊的工業能源轉型基金(Industrial Energy Transformation Fund, IETF)為產業開發及佈署脫碳技術提供支持,幫助高耗能企業轉型外,蘇格蘭也啟動了一項專提供給中小企業的600萬英鎊低碳挑戰基金(Low Carbon Challenge Fund),幫助蘇格蘭的中小企業協助擴展轉型相關知識、開發低碳產品(Symon, 2020)。

台灣產業轉型勢在必行

台灣溫室氣體排放量於全球占比約0.6%左右,由於國際供應鏈的低碳要求以及國內社會壓力下,需積極因應淨零排放的討論。

台灣重要的經濟命脈乃為出口,目前正積極討論的碳管制與貿易政策整合以及國際大品牌對於供應鏈低碳化要求兩趨勢,必須由政府帶頭急速提升氣候政策強度。

Photo Credit: 中央社

在前者上,歐盟7月中將提出碳關稅草案,若未能妥善因應,台灣鋼鐵、肥料等出口競爭力將下滑。此外,歐盟與英國簽訂脫歐協定中亦載明雙方均須推動2050達到氣候中和為目標。而美國總統拜登當選後即重返巴黎氣候協定,其2021貿易政策議程中於亦將氣候危機列為優先議題(USTR, 2021)。此舉顯示台灣後續若與美國、歐盟、英國討論雙邊貿易協定之時,積極的減碳目標極可能明文被列為協商要求。

而在全球邁向淨零的風潮之下,已經有許多大品牌承諾整體供應鏈或價值鏈將達到碳中和。例如:蘋果電腦已宣布2030年時要達到供應鏈全面碳中和,聯合利華則是宣布2039年時要達成,知名離岸風力公司沃旭也宣示2040年時其風機生產過程須達到碳中和。這些品牌承諾,將促使台灣的電子業、塑膠業、鋼鐵與金屬製品業均需要積極採行低碳化製程,方可維持出口競爭力,而政府即應積極應對,甚至超前佈署國內推動友善淨零碳商機的政策環境與金融市場。

註解

PAI包括金融市場者參與需要在其投資政策和決策中考慮的一系列永續性因素,例如溫室氣體排放、廢物、生物多樣性、人權,它由和ESG相關的強制性和自願性指標組成。 英國現行產業減碳政策,如淨零創新投資組合2021-2025(Net Zero Innovation Portfolio),計劃每年投入2億英鎊,目標在利用新技術和減排計劃,使行業與經濟脫碳實現淨零排放;工業減碳挑戰(Industrial Decarbonisation Challenge, IDC),預計投入1.7億英鎊,旨在通過資助CCUS和氫氣等低碳技術的大規模開發來提升產業脫碳的成本效益並制定產業群脫碳路線、建立工業脫碳研究與創新中心;基礎工業轉型(Transforming Foundation Industries, TFI)則預計在2020-2025年將投入6600萬英鎊,計畫聯合不同領域的企業,共同開發提升能源效率的機會;而工業能源轉型基金(Industrial Energy Transformation Fund, IETF)預計在2020-2024年投入總額3.15億英鎊以支持能源密集型產業投資低碳技術和提升能效,以減少碳排和能源費用。

內文多引敘自2021年4月出版的《台灣氣候風險與機會》,更多資訊請詳見其報告書。

延伸閱讀

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航