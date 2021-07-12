研究：AZ疫苗接種後引起血栓的機會有多高？

議題背景

今（2021）年7月7日台北時間17:00，國際期刊《自然》（Nature）最新刊登了COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗與可能引起血栓機制的研究報告。先前已知一種常用抗血栓藥物「肝素（Heparin）」，會引起血小板下降及血栓（Heparin induced thrombocytopenia, HIT）。此研究分析五位平均年齡44歲，且已施打一劑AZ疫苗的免疫血栓性血小板低下症（Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia, VITT）患者。

研究文獻

研究發現，這些患者血清中的抗體與肝素都會結合「血小板第四因子（platelet factor 4, PF4）」的類似位置，且相較於10位HIT患者，VITT患者的抗體與血小板第四因子結合更強。研究推論結合後的血小板第四因子與VITT患者抗體可能透過特定的受體活化血小板，啟動凝血機制，與肝素引起的機制類似。一起來看看專家說法。

台灣兒童感染症醫學會理事長 邱南昌

2021年07月07日

此篇再次驗證，AstraZeneca疫苗導致的血栓與肝素誘發的血小板低下血栓( heparin-induced thrombocytopenia）類似，與其他血栓的成因不同。之前已有研究發現在這些接種AZ疫苗後發生血小板低下血栓的人，相當高比例發現有罕見的血小板第四因子抗體（ref.1-3）。

這篇研究則更進一步找出這些人的血小板第四因子抗體和肝素與血小板結合位置是相同的。因為在這些特殊體質的人疫苗施打後產生的血小板第四因子抗體與血小板會結合，而導致凝血、血小板數目下降和血管栓塞。雖然可能還有其他因素導致血栓，但依據最近的幾個研究都指向血小板第四因子抗體是最重要的原因。

兩個重要的訊息分別為：

產生此種抗體的不是一般人，僅在有特殊體質的人身上發生。機會甚低，最近的資料顯示最讓人擔心的腦部靜脈竇血栓發生率約百萬分之三至五（ref.4-5），不必太過擔心。 其他原因導致的血栓與此種反應機制不同，有其他原因導致血栓風險的人仍可接種AZ疫苗，並不會增加發生機會。若本來就為了預防血栓而服用藥物的人，施打AZ疫苗時不要停藥徒增危險。

知道導致疾病的原理，就能提供適當的治療方式，因而降低死亡風險。事實上，知道原理給予正確處置後，這類病人的死亡率已減低差不多一半。

參考資料

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航