開冷氣後室內、室外溫差大，忽冷忽熱對心臟疾病患者有什麼影響？

台灣的夏季，氣候炎熱，經常出現攝氏35、36度的高溫，相對濕度亦相當高，這樣的環境會對身體造成相當大的負荷。

炎熱的環境對心臟會有什麼影響？阮綜合醫院心臟內科林韋丞醫師表示，在炎熱環境之下容易流汗，如果大量流汗沒有補充水分，會有脫水的現象，嚴重可能出現休克。而且大量流汗除了流失水分之外，也會流失電解質，導致電解質失衡。

對於本來就有心臟疾病的患者來說，處於炎熱的環境而大量流汗，會使得心跳加速增加心臟負擔，容易產生心律不整，並讓原有疾病惡化；血管阻塞的患者就會出現心絞痛、心肌梗塞的問題。

心臟衰竭患者體內水分多、容易水腫，多流點汗對消除水腫有幫助嗎？

林韋丞醫師指出，運動對於病患確實是一件好事，適當的運動可以增加心肺功能，但是我們不會建議患者以「大量流汗」為目標，因為大量流汗雖然對於病患水腫問題有些許改善作用，不過卻可能造成電解質不平衡，患者如有服用心臟用藥，電解質不平衡可能跟藥物產生交互作用，容易導致心律不整。

Photo Credit: 照護線上

考慮到心臟負擔、電解質等面向後，要注意「大量流汗」這樣的劇烈水分變動，是對心臟衰竭患者是較為不利的。

心臟衰竭患者可以喝運動飲料嗎？補充水分時要注意什麼？

運動飲料裡面有水分和電解質，但是水分跟電解質並不需要刻意喝運動飲料補充，平日均衡的飲食對電解質補充就已經足夠，除非經過劇烈運動大量流汗，才考慮適量補充運動飲料。

林韋丞醫師提醒，最忌諱的是「一口氣喝下1000至2000毫升」這樣的「快速補充」。

對於心臟功能較差的病患，快速補充會導致水分堆積，造成心臟負擔，可能會讓患者愈來愈喘。林韋丞醫師建議，補充水分務必把握三個原則：「少量、多次、慢飲」。心臟衰竭患者可以試著每次喝200至300毫升，用2至3次慢慢將流失的水份補回來，喝的時候切記不能速度太快，才可以達到補充體力又不影響健康的目標。

大熱天讓人容易口渴，要如何評估喝水量夠不夠？

要怎麼知道身體的水分是否足夠？林韋丞醫師道，很重要的就是觀察身體狀況，有幾個簡單的方法讓大家評估，如果身體脫水，口腔黏膜會顯得乾燥、皮膚在炎熱環境下應該流汗，但是汗水卻不出來、而且眼睛有乾澀現象，這種口乾舌燥的現象就是提醒大家應該多補充水分。

Photo Credit: 照護線上

還有一個很好監測的方式就是觀察「尿液顏色」，正常尿液顏色是呈現淡黃色，假如尿液的顏色很深，就表示身體的水分不夠，要多喝水補充；如果尿液顏色偏淡，就表示體內水分較充足。

心臟衰竭患者可以吃冰、喝冷飲嗎？

我們知道「天氣冷」對於心臟病患者本身就是一種負擔，而在炎熱的環境下若快速的飲用大量冰水，也可能會導致血管收縮。若本來心臟就有問題，這樣的溫度變化可能導致疾病惡化。

然而，這並不是說心臟衰竭的病患都不能喝冰水。林韋丞醫師舉例道，大家到日本旅遊會發現，日本餐廳都提供冰水，日本人四季都在喝冰水，即使冬天也照喝不誤。他們飲用的方式是慢慢地喝，讓水進到身體有慢慢回溫的作用，使身體得到舒緩，又不至於對器官產生負面影響。因此，重點不在於「冰水」，而是「飲用的方式」，最好以緩慢飲用的方式讓身體去適應這些變化，對心臟的影響會比較少。

心臟衰竭患者在大熱天有什麼需要忌口的嗎？

心臟衰竭患者最需擔心的還是水分的問題，務必要記得，運動完補充水分的三個原則：少量、多次、慢飲。

林韋丞醫師指出，有些患者會擔心鹽分攝取太多造成體內的堆積，而改使用「低鈉鹽」。不過這時也得注意，低鈉鹽是用「鉀離子」取代鹽分中的「鈉離子」，鉀離子吃多了也會累積，與心臟衰竭的藥物產生交互作用。因此飲食重點不是一昧吃低鈉鹽，而是要注意身體水分及鹽分攝取達到平衡。

心衰竭患者務必將「量體重」列為居家保健的重點項目，監控自己是不是攝取過多水分。舉例來說今天量體重50公斤，隔天量體重變成52公斤，再隔一天量體重變成54公斤，在短短兩天內增加4公斤，這麼多一定是水分過多，一般攝取食物體重不會增加這麼快。注意體重，是讓心衰竭患者維持健康的重要手段。

開冷氣後室內、室外溫差大，忽冷忽熱對心臟有什麼影響？

假使室內、室外溫度忽冷忽熱的時候，會對心臟病患者造成影響。我們從外頭炎熱的環境下急速地進到冷氣房，會導致血管收縮，因此溫度的快速變化可能導致心臟病發作。

Photo Credit: 照護線上

要避免這樣的狀況，林韋丞醫師建議心臟病患者盡量於炎熱環境下保持愉快的心情，適當補充水分，別讓自己太煩躁。不要因為天氣很熱，就將冷氣調到17至18度，請設定在對人體最舒適的溫度26至28度之間，才不至於讓血管快速收縮。

游泳很消暑，心臟衰竭患者適合游泳嗎？

「所有心臟病患只要在身體允許的情況下，醫師都建議要保有運動的習慣。」林韋丞醫師道：「運動可以改善身體肌耐力、心肺功能、甚至可以達到減重或塑身的效果，對病患都是有利。」因此，若於炎熱天氣選擇去游泳消暑，自然是很好的做法。只不過心臟衰竭患者於運動前要注意先熱身，並吃一點東西讓身體有足夠的熱量會比較安全。

當從炎熱的氣溫進入到冰涼的水溫時，切記動作要緩慢漸進，畢竟溫度的快速變化會對心臟產生負擔，因此無論是要進入三溫暖、溫泉、冷水池，或要起身離開，動作都請盡量放慢。最好於適應溫度變化後，再做下一個動作，比較不會有頭暈的狀況。

醫師會建議患者於炎熱的天氣從事哪些運動呢？該注意什麼？

目前認為以運動治療來進行心臟復健，可以改善心臟相關死亡率。林韋丞醫師建議，心臟衰竭患者要養成固定的運動習慣，像是游泳、慢跑、健走等，利用這些運動增加身體的肌耐力與心肺功能，有助於控制心臟衰竭病情。

了解自己的運動狀況也是評估身體很好的一種方式。例如以前30分鐘可以走3公里，最近30分鐘連1公里都走不到，還覺得非常不舒服，這種於短時間內運動能力急速下降，就得特別注意是不是心臟或是肺部出了狀況！

平常運動時，最重要的就是適度，且要穿透氣的衣服，運動過程中要準備充足水分並適時補充。運動過程中覺得身體不適就應該停止。然而，停止動作也別操之過急，心臟衰竭患者很忌諱劇烈運動時突然停下來，像是快速跑步時若突然煞車，少了暖身或是慢走的緩衝，會造成心臟血壓的急速變化，導致頭暈不適。

運動是好事，但林韋丞醫師提醒，心臟衰竭患者可先與醫師討論自己適合的運動方式及強度再進行，並於四周有人的情況下運動比較有保障，若運動時感到身體不適請記錄心跳、血壓，假如症狀偶爾發生可以等下次回診再與醫師討論，如果每次運動都感到身體不適，而且有愈來愈嚴重的狀況，應該提早回診。

最後要提醒大家，千萬別因為透過運動感覺身體好轉後就擅自停藥喔。

本衛教訊息由台灣諾華協助刊登

搜尋附近的診所：心臟內科

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航