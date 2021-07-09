身心障礙者租屋的四大煩惱：如何擺脫地獄般的居住環境？

文：左邊女孩

那是一處消失的房子，在很難找到的防火巷最裡頭，地上滿是菸蒂，下水道旁蟑螂與老鼠爬進又爬出。我拖著疲憊的身體踩著沉重且不協調的腳步，上了一層又一層的舊式樓梯，還因為扶手不牢經常差點摔下去。 我關起自己，看著不到五坪、整日潮濕、陰暗、無陽光的牢籠裡，聽著沒有隔音窗而川流不息的車聲、喇叭聲、救護車聲，像是躺在馬路正中間一般。加上穿透毫無隔音牆壁的鄰居嘻笑聲、情侶吵架聲，每晚不知道是睡著還是昏倒，分不清是活著還是終於死了。我想，這裡就是地獄的樣子。

以上是我第一次在台北租的屋子。剛到台北時，面對租屋平台上琳瑯滿目的選擇，看看自己的口袋，再看看自己日益艱困的行走能力，選擇根本所剩無幾。對於同是身心障礙者的朋友來說，找到適宜的租屋處是難上加難，但我們不可能靠父母養一輩子。趁早面對如何養活自己、照顧自己，是我們人生中最重要的課題之一。所以建議大家考慮好下列幾個問題，幫自己找到適合的租屋處。

1. 出門好難，須先勘查交通路線

「交通」向來是礙友們最煩惱的問題之一，只要是出門，代步工具之一是很難訂又很難取消的復康巴士、要碰運氣的無障礙計程車，以及人潮多到幾乎沒有座位的低底盤公車。若獨自租屋生活更是要多加考慮，如果租在交通不方便的地方，其他人可以選擇腳踏車或機車代步，但很多身障者的情形可能會大幅增加交通成本。所以建議優先考量交通便利的地方，比如盡量挑選捷運站、低底盤公車站附近。

當然，最重要是自己的決心和自我調適，如果租屋目的是為了工作或求學，通勤是固定且頻繁的，出門是常態（除非在家工作），一定要先考量好自己的情況，可以先和家人一起查看欲租屋處的周遭環境及交通路線，嘗試親自走一趟日後的通勤路線，再找搭車方式的備用方案，身體情況是不是能負擔。

直到今天，當大部分人在捷運上低頭打遊戲、看影片或聽歌時，輪椅族卻還在怕輪子卡在月台上的縫隙而戰戰兢兢。而屬於中度腦型麻痺的我，右半身肢體不只不協調且右腳已呈現高足弓外翻、內八字變形及顛腳走路狀態，每次站在捷運上時，都必須忍耐變形的腳所發出的刺痛、努力想站的和別人一樣，努力為了不會被擠倒而奮鬥。

僅為示意圖｜Photo Credit: jiahung li @ Flickr CC By SA 2.0

2. 留意是否為無障礙環境

我曾經為了離上班地點近及租金便宜，完全不考慮自己的狀況，租過舊式公寓。建築物共5層樓高，屋齡約30多年，位於防火巷的最裡頭，前方被新建大樓完全擋住。巷內連一部車的寬度都沒有，進大門就是狹窄陡峭的樓梯，沒有電梯。

而我住的房間是一戶隔成4間的獨立套房，僅預留一條狹長的走道，且走道上還擺放了洗衣機及已無使用的烘衣機；屋內開窗就是外推的柵欄式鐵窗，不利逃生，還卡滿了灰塵，無法曬衣也無法看見陽光；輕隔間使得隔壁任何的聲響都非常清楚；而廁所因為是客廳改裝因此加高25公分，每次跨越都有些吃力。最慘的是，台北這樣的房子比比皆是。據內政部不動產資訊平台資料顯示，台北市屋齡40年以上的老宅比例已經達到40%。

上述的房屋對身障者而言的確較困難，因此建議不要貪圖租金，而是考量自己現有及未來的行動情形是否負荷，優先考慮有無障礙空間和設施的社區大樓，或者選擇低樓層，降低行動時的風險。另外我個人偏好套房式（有個人衛浴）才有相對較大的空間進出。

無障礙居住不只是先天性的礙友們需求而已，隨著疾病及老化每個人都可能有需要。近年來，政府也為了創造更多無障礙環境，已在《住宅法》修訂無障礙住宅相關的設計基準及獎勵辦法，也有針對老舊房屋去進行輔導改善並放寬補助門檻，建議礙友們多先了解自己的居住權益，以及積極尋找最適合自己的無障礙住家。

3. 屋主是「愛心房東」嗎？

政府給了房東許多節稅的政策，讓屋主能夠接受有各種情況的租屋客。但到內政部不動產資訊平台「住宅補貼」的「公益出租人」專區查詢，其中「106年度、107年度公益出租人稅賦減徵戶數調查」結果，還有不少縣市甚至是0戶數，換句話說根本是「0愛心屋主」，也應證了我以往的看房經驗。

實際上，帶看房的人並不會表明自己是否為愛心屋主（除非事先聯繫提問），看到行動不便或坐輪椅的租客時，不只顯露緊張的神情，還紛紛打退堂鼓，說起房間的不便，需不需再多考慮一下等等。記得有一次看屋，進門時屋主已赤腳站在房間裡，裡面空空蕩蕩，地板是木質材質。屋主要求當場脫鞋，但我穿的是靴子和矯正護具，現場也沒有任何座椅。我當場表明不方便脫鞋，僅先觀察租屋環境和格局、坪數。屋主則馬上表示，地板才剛擦乾淨，還要保留給其他看房的人。他們更直言老舊房屋不適合身障者。最後我僅站在門口聊了不到幾分鐘就離開。

看到這裡，無論是多想要的房間，恐怕還是得想清楚幾項要件。除了考量租屋的交通和難以改動的硬體條件，如果是想長期租屋，建議大家可先利用在網路或電話中表明身分、身體情況，藉此觀察屋主是否願意繼續友善交流。我也會詢問到日後修繕需要有人協助的問題，先過濾出友善屋主和確立未來修繕的管道，才有往下溝通的可能性。

4. 難以獲得且過低的租金補貼

政府補助身心障礙者的租金補貼，各縣市都有不同的申請條件和補助金額，很多項都難以達標，例如新北市的規定須符合8項。其中第8項「需要戶籍內之直系親屬均無自有住宅」──假設是父母在鄉下有自有宅，而小孩獨自上台北工作，就無法獲得補貼。還有「按月每坪最高補助330元，並以補助房屋租金總額50％為上限」、「單身按月最高補助新臺幣2400元」。假設住5坪的租屋，月租 12500元，就算能成功申請補助，也只有1650元。

這些協助弱勢者的補助津貼過低且難以符合條件。如果可以，建議要主動打電話至各縣市區公所或社會局詢問，了解對自己最有利的申領補助。

居住是身心障礙者的人生大事

「沒有障礙的人，只有障礙的環境。但環境中的障礙與無障礙，往往也都取決於人。」其實我的租屋煩惱和其他人一樣，也期盼找到CP值高、交通便利、房東好與價格合理的房間。礙友們因為身體因素，普遍比他人更長時間待在屋內，因此不論是購屋或租屋，居家品質都必須更加重視。像是在硬體上建立交通接駁系統、無障礙設施等設備；在軟體上，屋主或管理員能夠友善交流和協助，政府給予更寬的補助條件。更希望更多屋主、政府在未來建立起更友善的租屋環境，讓任何人都不再碰上地獄般的房屋。

我想每位身心障礙的朋友，都願意嘗試不用完全依賴親友或社福員的日子，好好照顧自己的獨立新生活。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航