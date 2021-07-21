蔡英文宣示「2050淨零碳排」的同時，台灣的運具電動化政策是什麼？

疫情期間，許多的電動運具也一起加入減緩疫情衝擊的行列。相較於傳統大眾運輸，私人或共享的電動運具能夠大幅減少與人接觸的可能性，在妥善的消毒作業下，也能降低病毒傳播的風險。

媒體報導指出，包含GoShare、WeMo、iRent等品牌，均會提高車輛消毒作業的頻率，同時增加可拋棄式衛生帽套的補充，降低病毒可能傳播的風險。此外，工商時報的報導也提到，電動機車大廠Gogoro為因應疫情可能對用戶產生的經濟衝擊，將在6～7月期間開放車主申請合約暫停，或申請調整資費方案不額外收費等彈性作法，與用戶共體時艱。

而在國際上，許多大型市場也正透過「綠色紓困」來打造全新的經濟模式，期待能夠盡快走出疫情衝擊下的經濟陰霾。台灣也將在疫情趨緩後，再次面臨紓困計畫與產業轉型的方向論辯，此時充分掌握國際間的政策趨勢與投資，才能夠盡快打造合於全球競爭的產業經濟。

氣候峰會定調：淨零碳排強勢登場

2021年4月21日，歐盟針對「歐洲氣候法（European Climate Law）」徹夜協商，達成最新協議，該法將對歐盟未來10年的氣候政策立下目標，並進行長遠擘劃，目標在2030年前將淨排放量較基準年（1990年水準）降低55％。

就在隔日的世界地球日（2021年4月22日），包含美國、中國、英國、日本、德國等全球40國領導人齊聚召開全球氣候峰會，美國新任總統拜登震撼拋出美國史上最大規模的減碳承諾：美國將在2030年較基準年（2005年）減少50%-52%的二氧化碳排放，此一規模足足是過去巴黎協定承諾的2倍，同時宣示將提供2倍的經濟援助，協助開發中國家對抗氣候變遷難題。

氣候峰會上，日本首相菅義偉宣布日本2030年溫室氣體減排新目標從2013年的26％一口氣提升到46％、加拿大總理杜魯道宣布減碳目標將提升至40％至45％。英國作為今年下半年COP26的主辦國，更是大膽宣布2035年將較基準年（1990年）減少78%的二氧化碳排放。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 右二為加拿大總理杜魯道

這一系列的承諾，宣示了全球淨零碳排的趨勢已成為不可逆的國際壓力，氣候議題將正式從道德、環保感召的訴求，轉移成全球政治、經濟的戰略布局。

美國減碳政策大步向前

事實上，拜登從選前就已經提出一套相當完整的氣候計畫戰略方案，這不只是環境保護的政策訴求，更是結合產業經濟轉型、就業人力轉變以及技術研發創新的全球策略性布局。

《今周刊永續台灣》彙整拜登經濟學提到：拜登預計將在四年內投入2兆美元（折合約56兆新台幣）因應氣候變遷，加速能源轉型，包含投資4,000億美金於乾淨能源的研發、50億美金用於電池技術開發、10億美金用於補助設置充電設備，同時停止對傳統化石燃料的補助，強化支持太陽能、風力發電等再生能源。此外，拜登更打算直接使用聯邦預算採購公務用電動車輛，預計將65萬輛政府部門用車、47.5萬輛校車全部改為電動車輛，且四年內將在全美建立55萬座充電站。

預計光是從燃油車過渡到電動車，就可以為全美國的汽車製造業創造100萬個就業機會。

除了具體的政策及財源支應外，拜登的氣候執行團隊也是一大亮點。報導者在《當拜登組夢幻環保內閣、用「氣候」拼經濟，台灣準備好了嗎？》一文中彙整了幾位相當重要的美國部長級代表，皆與備戰氣候變遷的政策立場一致且積極表態。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在國際金融協會（The Institute of International Finance, IIF）的演說中，以氣候倡議為主調，目標在2035年前使發電達成淨零排放，同時廢除補助化石燃料的稅賦補貼，提供電動車輛的獎勵方案。能源部將是制定建築與電器用品能源效率標準的決策單位，而其部長葛蘭霍姆（Jennifer Granholm）是長期倡議美國發展零碳排電動車輛的重要推手。

運輸部門的角色更是極為重要，因其所產生的溫室氣體排放佔比高達全美國的28%，其部長由布塔朱吉（Pete Buttigieg）出任，曾在過去黨內總統初選時呼籲2050年碳中和的政策願景，更誓言恢復歐巴馬時代的車輛排放標準。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 拜登與布塔朱吉

從政策目標到部會官員的人選，美國新任的拜登政府在氣候變遷的應對上，早已超越過往政府的政治承諾，以大膽、宏觀、全面性的戰略布局，也難怪氣候峰會的開幕致詞，拜登直接表明：「我們重返氣候戰場，美國還是全球的氣候領導人」，展現十足的企圖與野心。

全球電動車浪潮正式引爆

在可預見的未來，全球淨零碳排的目標將逐步影響各國的政策方式與市場脈動。其中在運具部門的交通革新上，將會是首當其衝。

根據國際再生能源總署（IRENA）於3月份所發布的《世界能源轉型展望報告》（World Energy Transitions Outlook）指出，若要達成巴黎氣候協定碳中和的目標，2050年前全球潔淨能源的投資需增加30％至131兆美金，再生能源發電量需擴大10倍以上，此外2050年前，化石燃料的消耗需大減超過75%。

而在運具電動化上，該份報告指出，預計到2030年，電動車的市場總量將從今日約1000萬輛增加至3.8億輛，成長約38倍，2050年將持續增長至17.8億輛，成長將達178倍。整體來說電動車將佔所有公路運輸活動的8成以上。顯見未來在全球淨零碳排、能源轉型的市場革命中，電動車輛勢必將迎來爆炸性的成長。

國際能源署（IEA）於4月接續發布《 2021 全球電動車展望報告》 ，報告指出，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發酵，造成全球經濟衰退，車輛總銷量下降了16％，但2020年登記的新電動車數量卻破紀錄達到300萬輛，比2019年增加了41％。據統計，至2020年底，全球已有超過20個國家正式禁止燃油車輛的販售或新售車輛全面電動化。

而在私人的電動二輪／三輪車市場上，該份報告也提到，目前全球約有2.9億輛的電動二輪／三輪車使用中，其多數集中在亞洲地區，又以中國佔比最高，並預估依據目前各國的政策規劃，2030年全球電二輪／三輪車總存量將達到3.85億輛。儘管目前銷售以亞洲市場為主，但受益於更多種類的車型供應及政策激勵措施，歐洲市場正快速成長，2020年增長幅度達30％。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

環境資訊中心綜合外電報導指出，IEA執行董事比羅爾表示：「雖然光靠電動汽車不足以實現氣候目標，但電動汽車在實現全球淨零排放方面發揮著不可或缺的作用。」儘管IEA專家對未來電動車市場發展表示樂觀，但也提醒目前電動車普及率還遠不足以達成全球氣候目標，建議政府應透過「搭配經濟復甦計畫來投資電池製造」、「大量發展可靠的充電基礎設施」等方法，以加速電動汽車的普及。

《彭博新能源財經》（BloombergNEF） 在本月（2021年5月）最新的預測分析顯示，肇因於電動車輛的電池成本下降，新創車廠及部分傳統車廠紛紛建立專門生產電動車輛的生產線，預期電動車輛的平均售價將有機會在6年後，也就是2027年與傳統燃油車黃金交叉，屆時電動車輛將比同級燃油車款更為便宜。整體趨勢來看，不管是兩大權威的國際能源報告，又或是民間市場資訊的分析機構，都顯示在全球淨零碳排、能源轉型的框架下，全球電動車的浪潮已正式引爆。

我們曾在《若想完成「綠色智慧運輸」革新，政府還得做這些事》一文中提到，以台灣來說，2018年運輸部門溫室氣體排放量總計為3679萬公噸，約占全國排放量的12.4%，其中公路系統排放量佔比最高，達整體運輸的95.6%。公路系統中二氧化碳排放量最高為小客車，佔公路比例為50.7%，次之為大貨車佔公路比例為18%，其三為機車佔公路比為13%。

究竟在蔡英文總統宣示評估2050淨零碳排目標的同時，台灣下個世代的運具政策是什麼呢？

國家級戰略：台灣運具電動化不能等

蔡英文總統在世界地球日出席美國在台協會美國創新中心（AIC）舉辦的論壇時表示，當世界上多數國家談到2050年淨零轉型的目標，台灣也正積極部署，在行政院統籌之下，政府已經開始評估及規劃台灣在2050年達到淨零目標的可能路徑，除了穩定推動中的能源轉型，包括製造、運輸、住宅、農業等部門也必須提出系統性的檢討策略。

Photo Credit: 中央社

商業周刊在5月20日專訪國發會主委龔明鑫，針對政府淨零排放的目標，運具電動化到底在政策上扮演什麼樣的角色？龔明鑫主委表示，包含能源轉型、運具電動化、製造業與工業綠化，將是未來政策的三大軸線，其中運具電動化和民眾的生活關聯性最高。

以機車電動化為例，其價值並不僅在節省能源或是去除燃油，「智慧化」也是相當重要的一環，電池交換系統能夠累積大數據，了解消費者需求，甚至可能進一步衍生出不同的服務與商機。對於整體產業來說，若發展得宜，將可趁勢帶動如自動化技術、電池產業、綠電發展，有助於產業活絡。

不過在具體目標與執行方案完善前，台灣運具電動化的進程可能都不能鬆懈。報導者在《蔡總統宣示淨零轉型之後，運具電動化如何加快腳步？》一文中引述中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪的分析，認為「國際市場的電動車布局從2010年起就非常明顯，『嚴格來講台灣落後了國際不只10年。』不久的將來，很多區域都不會再有燃油車了，現在鴻海和裕隆合組MIH聯盟，也是要搶電動車的商機。」

目前在台灣800多萬輛汽車中，僅有1萬2千多輛為電動車，佔比僅達0.15%；而在1400萬輛機車中，電動機車僅有45萬，佔比為3％，整體來說台灣的電動車市場仍有極大的成長空間。過去政府曾制定燃油車輛歸零的政策目標，卻在燃油車廠施壓下黯然退場。如今氣候峰會後全球淨零碳排大勢底定，台灣沒有置身事外的空間，政府更應該拿出魄力，擘畫國家級別的戰略願景、訂立具體的期程目標、落實行政部門的政策執行！台灣的運具電動化，已經不能再等。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航