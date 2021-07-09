為什麼有人覺得地震學沒那麼「科學」？從地震規模看科學本質

文：潘昌志（震識：那些你想知道的震事副總編輯）

在《萬物簡史》一書中，作者布萊森在描述「地震規模」的發展史時，對於幾個大地震規模事後修正的例子，他的見解是：「地震量測不是精確的科學」。（嘿！地震學家們，先別急著跳腳呢！）

實際上他對於地震的量測方式、地震規模的計算方式的理解，可能還未夠深入，因而下了這樣的註解吧！實際上，我們正可以從這些「修正」的過程中，一窺地震學家（或地球物理學家）是如何努力的讓這門學問「更像個科學」。

最早提出「地震規模」概念的芮克特，為後世留下了「芮氏地震規模」這個計算方法，可謂是被用的最廣，但也被人們誤解最深的一個地震規模概念，其中我常看到的例子大致有下面這些：

地震規模常有修正的情況，所以規模計算很粗糙 不同單位算同個地震的規模值不同，所以規模計算很粗糙 唯一指名「芮氏地震規模」、別無分號 加上「芮氏」的地震規模比較「準確」（前提是已經知道有不同規模的算法） 地震矩規模比芮氏規模「準確」（這兩者不宜用用準不準來進行比較）

前兩點主要是是對於準確度、什麼叫做科學的誤解為主，所以我們先來處理「什麼是科學、地震量測的科學性」討論。而後三者則是對於地震規模的計算與意義有誤解而產生的，則放在後面一點討論。

Photo Credit:作者提供。 地震規模算法的具像化比喻差異，不代表真實的計算方式。因為計算地震矩時會用上完整的地震波形，等於把能量釋放隨時間的變化也都考量進去，更能反映真實能量情況。

怎樣算「科學」？為什麼有人覺得地震學，沒那麼「科學」？

「科學是什麼？」這個問題，通常少有科學家關心，反而是哲學家非常關心的。但這不代表這對科學來說不重要，只要是我們看不是自己專門的領域時，比如「〇〇學是怎麼樣的科學」時，這件事就很重要。

具有科學研究背景，照理說應該都會聽過「科學方法」，其中一套常見的脈絡就是「觀察>文獻回顧>假設>實驗>分析>結論」這套流程，而透過實驗的結果與分析可能再回來修正假設，直到得到有意義的結論。

這套方法現在也會在國中學習到，也代表它算是個很好用且重要的科學，然而實際上，這並不是「形成科學知識的唯一路徑」，而且在地球科學上，有許多重大理論也不是以這樣的脈絡產生的。

比如現今大家熟知的板塊構造運動學說，便無法以這套脈絡解析，因為板塊的運動的尺度，是無法以實驗的方式求得，而人們之所以相信板塊構造運動學說，是因為以下二點：

更多獨立且間接的證據，證明、支持板塊構造的存在和運動 以板塊構造學說，可以解釋的自然現象更多

同樣的例子，也可應用在演化論、地球年齡的估算、地震與斷層相關的彈性回跳理論⋯⋯等等科學知識的形成過程中。這也告訴我們，即使理論無法以實驗重現、證據難以用直接觀測的的方式得到，仍舊可以有其他的方式使其成為嚴謹的科學。而即使是變成了學說的科學，也不太容易只因為一個新證據完全推翻，充其量就是再修正原本的觀點而已。

Photo Creidt：維基百科。 一般提及「科學方法」時所指的脈絡。

發明了地震規模，不代表我們就完全掌握了測量地震釋放能量的方式

相信一定會有人說：「欸這個標題很奇怪耶！不是都跟我們說，地震規模代表能量釋放？」

確實，地震規模是目前「地震釋放能量」的最佳代名詞，然而實際上我們所有對地震的觀測，都是來自於「間接」的地震波資料。

地震發生時所產生的地震波，經過了層層岩石而到達地震儀，它不像是我們直接可以觀測物品落下的情況而計算出重力加速度，也不是可以利用定量的化學反應可以計算出其中的變化，地震發生瞬間的事我們「看」不到，地震波永遠都只能算是瞎子摸象一般。

所以，與其說地震規模就是地震釋放能量，不如說「『地震規模』與『地震能量』的釋放關係，為高度正相關，而且『規模』也是目前用來詮釋地震釋放能量最佳的方式」，或許更為貼近事實。

地震發生的瞬間釋放的能量，除了表現在地震上，也有能熱、運動能（滑動）、甚至某些運動能還會間接影響周遭的應力狀況，而發生餘震，目前的科學觀測可能還沒辦法看得完整通透。

而地震規模的「發明」歷程，似乎也沒辦法完全用前面提到的「科學方法」來看，就資料取得來說，地震的發生是天然現象，無法以人工控制變因的方式實驗求證，而即使我們找到了地震規模這樣的規律，仍無法解決「地震時地下發生了什麼事？」的問題。但是，這套規律還是目前我們唯一能幫地震比大小的方式。

有多少證據就說多少話

先前已經有不少文章整理了地震規模的概念與計算方式，尤其是特別說明了芮氏規模和地震矩規模，在本文需要強調的重點如下：

1.使用不同地震規模時，不可混著比對，因為兩者運用地震波的計算方法完全不一樣。

芮氏規模是地震學家根據地震波形中最大振幅關係來運算的，但太大的地震，有許多震波能量是無法透過振幅值來量測到，才會需要用上地震矩規模（考量了時間、也考量到了斷層錯動的方式）。

各有優缺點（芮氏規模簡便快速v.s地震矩規模仔細費工），因此目前世界上這兩者皆仍通用，也不斷的經由新的研究調整修正算法。

2.不管是哪一種地震規模的算法，使用的地震測站不同時，結果也會些許不同。

如果是拿地震後幾秒、幾分鐘產生的地震速報發布的規模，和收集更多資料之後所推算出來的地震規模相比，當然是前者會有更多的誤差，因為求快就難以求穩，不同的時機點和用途，我們對於資料的精確度的要求也不太一樣。第一時間的救災，規模的精確度可能還好，但重要的科學研究，當然不能只用速報的數據囉！

所以，實際上科學家在地震規模這門學問中，一直都是秉持的「實是求是」的精神，很難去比較「什麼比較科學？」如果有人說這樣的科學稍嫌粗糙？我想這就如同看起來該像稿紙還是綠豆糕，主觀層面比科學還是多了一點吧！

本文經震識：那些你想知道的震事授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航